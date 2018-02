Zeman pošle papeži Františkovi šrapnel: Prodlužte Dukovi mandát, on je vlastenec

před 5 hodinami

V roce 2015 Miloš Zeman zavítal do Vatikánu za papežem Františkem. Dva opačně nabité póly se setkaly. | Foto: ČTK

Velvyslancem ve Vatikánu se Jindřich Forejt nestal, ani hradní protokol už nevede, nevyzpytatelné jsou cesty Páně a jeho vyslance na zemi.

Jak se u nás najde osobnost, hned se do ní různí "no names", "bezvýznamný lidi", pustí. Tak vidí prezident dolních deseti milionů Zeman dopis sta katolíků, kteří žádají papeže Františka, ať přijme rezignaci kardinála Dominika Duky. Ten 26. dubna oslaví pětasedmdesátku a podle církevního práva musí rezignovat na funkci arcibiskupa pražského. "Rádi bychom Tě požádali, abys jeho rezignaci přijal a mandát již neprodlužoval," napsali katolíci Svatému otci.

Prezident na dopis zareagoval ve své mediální vlasti, na TV Barrandov, v bratrském či otcovském rozhovoru s jejím majitelem a talentovaným moderátorem Jaromírem Soukupem: "Já těmto lidem, pane Soukupe, říkám pisklouni, protože oni nedokážou nic jiného než pištět. Podívejte se, arcibiskup Duka je bývalý politický vězeň. Rád bych věděl, kolik z těch lidí, z těch pisklounů by mělo odvahu v době těžké státi se politickým vězněm? Téměř nikdo."

Krásné, jak se hlava státu zastává kardinála Duky, to není jen politika, ale vřelý cit. A je pozoruhodné, že prezident dokáže ocenit obojí, odpor proti komunistům, tedy Dominika Duku, i spolupráci s StB, tedy Andreje Babiše. Jak široké musí být hradní srdce!

Co píší katoličtí "pisklouni"? V dopise stojí třeba toto: "Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici pak lze vidět nejen v jeho nekritické podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017 anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Tomio Okamurovi. Tomu mimo jiné napsal, že je spojuje obava o bezpečnost naší země, což v současném protiimigrantském diskurzu znamená, že mají stejně odmítavý postoj k lidem na útěku."

A ještě jedna pasáž z dopisu papežovi: "Netoužíme jen po personální výměně a uspíšení jmenování nového pražského arcibiskupa po Dukově rezignaci, ale po revoluci lásky a něžnosti, která by z církevní hierarchické struktury znovu vytvořila živoucí a láskyplné společenství bratří a sester, pospolitost, která je vždy ochotna pomoci těm nejslabším, zraněným, lidem na okraji i celému stvoření. Děkujeme Ti, že jsi živoucím důkazem toho, že evangelium lásky a milosrdenství rezonuje katolickou církví napříč všemi kontinenty i patry."

Vlastenec jako nácek?

Hrůza hrůz, strašné pištění! Proto prezident oznámil, že se rozhodl k zásadnímu kroku: "Já, když jsem si tenhle udavačský dopis přečetl, tak jsem se rozhodl, i když se zásadně do věcí katolické církve nemontuji, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce s žádostí, aby prodloužil kardinálu Dukovi jeho mandát."

Jak Soukup vpád Zemana do záležitostí katolické církve ohodnotil? "No, tak to je, jak vy říkáte, šrapnel!"

Tak se to musí dělat, se šrapnelem na papeže. Bylo by dobré, kdyby v Duku hájícím dopise Zeman ony lidi toužící po "revoluci lásky a něžnosti" neopomněl označit za udavače a přidal, jak je ohodnotil na Barrandově: "Kritika neosobností, to je v podstatě jenom otravování pomocí hlupáků, kteří závidí, trpí komplexem méněcennosti a v životě neudělali nikdy nic užitečného."

Na to papež prostě nemůže nezabrat. Snad bude v dopise (či půjde rovnou o nótu?) taky další barrandovsko-soukupovské sdělení, totiž že arcibiskup pražský má "jednu vlastnost, která není u katolického kléru zrovna obvyklá, Dominik Duka je vlastenec". Takže český prezident se sám stává udavačem a práská lidu, že český klérus není bandou vlastenců? Jak to ví? Nebo to má být jen narážka na Dukova předchůdce kardinála Miloslava Vlka, který Zemana kritizoval a jemuž ten proto dokonce odmítl jít na pohřeb? Zřejmě.

Signatáři dopisu Dukovi vyčítají hnědnutí, příklon k extremistům, které naopak Zeman podporuje. Nabízí se tedy myšlenka, že "vlastenec" je pro českou hlavu státu něco jako nácek. Samozřejmě jen dobrý vlastenec.

Jak bude hnědé české "vlastenectví" fungovat na papeže? V březnu 2016 řekl členům sociálního hnutí Poissons Roses o uprchlické vlně: "Můžeme dnes hovořit o arabské invazi. To je sociální skutečnost… Jak mnohé invaze už Evropa během svých dějin poznala. Ale vždycky bylo zřejmé, že jde o to, aby překonala sebe samu, pokračovala dál a rostla díky sdílení jiné kultury."

Duka, ani Zeman, se nezdají být nakloněni sdílení jiné kultury, ten druhý možná tak leda šrapnelem.

Inu, uvidíme, zda bude Miloš Zeman s Dukou úspěšnější než v dubnu 2015 při návštěvě Vatikánu s Jindřichem Forejtem, tehdy šéfem hradního protokolu, kterého později natočili s bílým práškem. Při představování ho Zeman papeži vykreslil coby "nejdůležitějšího, hluboce věřícího člověka", a jak doufal, "budoucího velvyslance ve Vatikánu".

Tím se Forejt nestal, ani hradní protokol už nevede, neboť nevyzpytatelné jsou cesty Páně (a jeho vyslance na zemi, uprchlíků se zastávajícího papeže Františka).