Zeman povede kampaň-nekampaň z Hradu. V zájmu všeho lidu. Střet zájmů v nové dimenzi

Dnes 14:30

V prvních ohlasech na prezidentovu kandidaturu převládl pohled králíka uhranutého kobrou. Absurdní.

"Na shledanou v lepších časech," uzavřel prezident Miloš Zeman tiskovou konferenci, na které pod sochou T. G. M. oznámil, že i když kandiduje, tak nepovede žádnou volební kampaň. Proč se Zeman po čtyřech letech na Hradě loučí vzkazem á la "bude líp", není moc jasné. Jestli mají nastat lepší časy, tedy změna, pak tím jinými slovy říká, že on byl až dosud nositelem těch horších.

Budiž, nehledejme v tom nic hlubšího, jen pozdrav s vírou v příští. Jako by místo toho řekl "dobrou chuť".

Nejasnosti zanechalo i prezidentovo sdělení ohledně předvolební kampaně. Osobně ji nepovede, prý bude jen prezidentovat. Neboli jeho kampaní, ale nemůže se jí tak říkat, bude výkon prezidentského mandátu. Volebním štábem Pražský hrad.

To je nebezpečná směsice, protože jakkoli budeme slyšet, že Zeman "jen" prezidentuje, nebude rozpoznatelné, jak jeho slova a činy sledují zájmy státu a všech občanů a do jaké míry je řídí ambice vyhrát volby 2018. Nepůjde to od sebe oddělit. Střet zájmů v nové dimenzi.

Taková volební kampaň-nekampaň může vést jedině k tomu, že Zeman bude ještě víc než dosud dělat to, o čem usoudí, že podpoří jeho znovuzvolení. Prezidentský slib "… v zájmu všeho lidu" úpí. Výdaje na prezidentování platí stát, kandidát ušetří na volebním fondu a na sponzorech, nemusí řešit finanční strop kampaně. (Billboardy ale, předpokládám, budou.)

Kdyby s takovou koncepcí kampaně-nekampaně přišel prezident Spojených států usilující o druhý termín, nejspíš by volby prohrál, ale možná ještě dřív by byl odvolán pro nepříčetnost, mám-li použít Zemanovu oblíbenou diagnózu.

Velký On a ti druzí

Miloš Zeman řekl a duchapřítomně to hned na tiskovce dodržel, že se nebude vyjadřovat k ostatním kandidátům, a dokonce se nezúčastní televizních a rozhlasových debat. Vypadá to jako státnické gesto míru, jako velkorysá nabídka, aby nováčci dostali šanci dohnat handicap, který jim nadělí prezidentská funkce. Zeman se jakoby stáhne, ale žádnou ztrátu pozornosti neriskuje, bude středem zájmu tak jako tak. Jen se - pokud svůj slib splní - vyhne přímé konfrontaci se zřejmě mladšími, vitálnějšími a možná inspirativnějšími kandidáty.

Prezidentova neúčast v debatách lidem významně zkomplikuje porovnání kandidátů a vytváření úsudku. Svým způsobem jde, jak by možná řekl, o pohrdání inteligencí voličů.

Bude mluvit sólo (nejlépe v médiích, která jsou mu nakloněna), jako by stál nad ostatními. Posílí to dojem, že kandidují jen dva: velký on - a ti malí druzí. Před druhým kolem, pokud bude a postoupí do něj Zeman, by to znamenalo, že volební debaty nebudou vůbec.

Pokud jde o nekomentování ostatních kandidátů, ze Zemanova vyjádření nevyplývá, že by je mluvčí Ovčáček na Twitteru nemohl peskovat od rána do večera.

Bavíte se taky?

V prvních mediálních ohlasech převládl pohled králíka uhranutého kobrou. Zeman prý skoro určitě vyhraje, není co řešit. Mezi řádky prosakuje: snaha je marná. Dalších pět let to jistí.

Někteří politici včetně Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše působí dojmem, že jim volba prezidenta především komplikuje život a klidně by se bez ní obešli a nechali Zemana na Hradě rovnou.

Jako by šlo spíš o nějakou hru na Playstationu: Zemanova kandidatura je "významným obohacením nabídky" (Sobotka), úřad ho "baví a užívá si ho" (Babiš). Na to, jak je věc vážná a jak dlouhý by byl soupis chyb, hříchů a průšvihů, kterých se Zeman na Hradě dopustil a dopouští, je to dost frivolní přístup.

Co má být, že to Zemana "baví", co si s tím má volič počít? Babiš, Sobotka a další politici by měli co nejdřív vzít prezidentskou volbu opravdu vážně. I ve vlastním zájmu.

Osvojit si deset měsíců před volbami modus kobra - králíček je samozřejmě nesmysl. Zemana favorizují sázkové kanceláře, bude mít ze všech kandidátů, jejichž seznam ale není zdaleka úplný, asi nejlepší výchozí pozici. To je vše. Volby nebudou formalitou.

Miloš Zeman na tiskovce správně připomněl příklady z Polska a ze Slovenska, kde favorit ve vysoké státní funkci druhé kolo voleb proti nové tváři (Duda, Kiska) prohrál. Tím samozřejmě sleduje i mobilizaci svých voličů, ale oba příklady jsou užitečné také jako důkaz, že nikdo není neporazitelný. Defétismus vůči Zemanovi není namístě.

video | Video: Filip Horký Prezident čtyři roky objížděl zemi a v podstatě si dělal kampaň, často byl v místech, kde za celou dobu žádný prezident nebyl, říká Stanislav Balík.

autor: Jan Lipold