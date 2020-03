Zeman promluvil. Raději měl mlčet. Nenávist, rozdělování a propagace Číny

Falešně znělo prezidentovo přání, abychom se měli rádi, byli laskaví a vstřícní, pomáhali jeden druhému a dokázali svoji lidskost. Zeman právě tohle nedokáže.

Po dvou týdnech mlčení promluvil prezident Zeman ve čtvrtek večer k divákům televize Prima. Kdo čekal řeč státníka, mýlil se. Pandemie koronaviru Zemana nezměnila. Neodpustil si útoky a peskování a do nebe vynášel Čínu, jež je za šíření viru ve světě s vysokou pravděpodobností odpovědná.

Okolnosti projevu. První. Na sociálních sítích i mimo ně se hodně mluvilo o tom, že když je země v úzkých, v krizi, "hlava státu" zaleze, jako by ani neexistovala. Po vyslechnutí projevu můžeme s čistým svědomím říci: měla zůstat zalezlá, co předvedla, to byla ostuda.

Druhá okolnost. Zeman svůj osmiminutový projev poskytl TV Prima, nikoli veřejnoprávní České televizi. Ředitel ČT Petr Dvořák marně žádal kancléře Vratislava Mynáře, aby jeho televize mohla přenos vysílat spolu s Primou. Dosáhne na větší množství diváků. Zemana, který ČT nesnáší a není s to se přes svůj odpor přenést, samozřejmě ani nenapadlo, aby České televizi poděkoval za její skvělou práci nejen v informování občanů během krize, ale i za výuku pro školáky.

Třetí okolnost. Zeman na obličeji neměl roušku. Seděl sám u stolu, sám však při natáčení v místnosti být nemohl. O to nakonec nejde. Roušky nosí už i Andrej Babiš a vláda, hejtmani, kde kdo. Dávají tím lidem příklad, pochopili to. Zeman ovšem opět potřeboval ukázat opak: jsem něco víc.

Projev sám. Prezident žádal, aby epidemie nebyla zlehčována. Znělo to rozumně, i když víme, že COVID-19 ještě nedávno zlehčovala i vláda. Pak byla překvapena silou nákazy a postoj správně změnila. Zeman se ovšem hned na to pustil do "jakéhosi divadelního principála", který kritizoval opatření vlády. Zbytečné, do projevu k divákům Primy se nehodící. Ostatně ten "jakýsi principál" se omluvil.

Rozumně Zeman varoval, aby lidé nepropadli panice a strachu, "strach nás oslabuje, a chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze". Pak obnažil ledví a ukázal, proč vlastně opustil dvoutýdenní ústranní. I on se konečně dozvěděl, že Česku zoufale chybí zdravotnické prostředky. Následovala nefalšovaná hradně-pekingská propaganda: "Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků."

K tomu dvě poznámky. Prvního března Česko poslalo do koronavirem sužované Číny pět tun zdravotnického materiálu (mimo jiné více než 780 000 párů rukavic, 43 000 roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů). Jako dar, jako humanitární pomoc. Čína nám nyní zdravotnický materiál nejen "dodává", ale také prodává.

Server Osel.cz: Čína nese hlavní díl viny na celé pandemii koronaviru

Druhá poznámka je zásadní. Na serveru Osel.cz, kde publikují známí čeští vědci, vyšel text evolučního biologa Stanislava Mihulky o původu viru SARS-CoV-2. Píše, že "Čína nese hlavní díl viny na celé pandemii koronaviru". Podle nových informací laboratoř ve Wu-chanu "statečně bojovala proti infekci, přečetla sekvenci SARS-CoV-2 a snažila se ho dostat pod kontrolu. Na zásah z vyšších míst čínského režimu, která neměla pocit, že jde o hodně, a raději se snažila vše zakrýt, musela Wu-chanská laboratoř výzkum ukončit."

Dál: "Čína tajila sekvenci viru nejméně týden, pak tajila vzorky viru a téměř stoprocentně podhodnocovala počty nakažených i mrtvých. Je prakticky jisté, že právě kvůli tomuto trestuhodnému zdržení, kvůli dobrému jménu čínského režimu, teď po celém světě umírají lidé." Podobně píše The Times v textu "Čínští vědci v prosinci zničili důkaz o viru". O tom ovšem čínská propaganda na Pražském hradu nemluví.

Prezident v druhé části projevu poradil opozici, co má dělat, buď Babiše podporovat, nebo mlčet. Opět se neopanoval, neudržel, musel kopnout do médií: "Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píší o všem, a nerozumí ničemu." U Zemana je to už chronická obsese, budiž mu odpuštěno. Jen není jasné, k čemu je takový útok dobrý. Toto otázku si ale Zeman už dlouhé roky neklade.

Pak řekl zas něco dobrého, vítá "spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům, ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně". A to dobré hned vystřídal útokem. Prý i "herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti".

Svatá prostoto, není třeba nám to připomínat v době pandemie, víme, že prezident nesnáší herce, kulturní obec. Ale snad by mu mohli na Hradě připomenout, že vláda, jejíž opatření podporuje, zakázala návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory.

Ani v době, kdy je národ zkoušen, nejvyšší ústavní činitel nevynechal příležitost rozdělovat, vyvolávat nenávist, vyřizovat si účty. A poklonkovat Číně. Falešně pak znělo přání, "abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost". Zeman právě tohle nedokáže.