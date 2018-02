Zeman s Babišem v Lánech povečeřeli českou ústavu. Demokracie vzor 1989 končí

před 1 hodinou

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský loni v listopadu: "Demokratický politik ví, že pro stát je nežádoucí vláda jedné strany." - Demokratický ano.

Kdy bude mít Česko vládu s důvěrou? Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek povečeřel s premiérem v demisi Andrejem Babišem v Lánech, avšak žádný horizont, dokdy má šéf ANO s další vládou předstoupit před poslance, neurčil.

Po večeři Babiš oznámil: "Pan prezident mě také neomezuje časově ve vyjednávání o druhém pokusu o sestavení vlády. Pan prezident netrvá na 101 podpisech… Mám volnou ruku, žádné personální požadavky pan prezident nemá."

Časově neomezený prostor, neomezený čas na druhý pokus. Česká ústava naříká a pláče, nepočítá s tím, že by dlouhodobě fungovala vláda bez důvěry, v demisi, to by pak přece ztratil smysl parlament jako kontrola exekutivy a garant demokracie (žijeme v parlamentním systému).

Z věty "pan prezident mě neomezuje časově" vane cosi fatálního, jako by byl Zeman pánem času i bezčasí. Je to též věta mediální, ti dva vědí, že vyvolá obavy o ústavu, a zároveň vědí, že jejich voličům jsou takové obavy vzdálené. Rozeštvávací výrok, Zeman pokračuje ve svém společnost rozdělujícím díle. Vznáší se nad ústavou.

Babiš rovněž. Ve čtvrtek o svém neúspěšném kabinetu bez důvěry v pořadu Události, komentáře ČT řekl: "… ta vláda pracuje, funguje normálně a nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi s důvěrou nebo bez důvěry, takže pracujeme naplno." Když se ho moderátor ptal: "Vy v tom opravdu nevidíte rozdíl, jestli máte nebo nemáte důvěru? Není to jeden ze základů naplnění demokratické ústavy?" pravil: "Ne, nevidím v tom rozdíl, v ústavě to není."

Jde o jeho bytostný postoj, už loni v prosinci tvrdil Právu: "Lidé očekávají, že tady bude funkční kabinet, a je jim upřímně jedno, jestli bude koaliční, menšinový, v demisi či bez důvěry. Lidé chtějí, aby vláda vládla a řešila jejich problémy."

Nestaví na odiv jen pohrdání ústavou, nezájem o ten cár papíru, jde o promyšlenou masáž obyvatel, Babiš a Zeman tu občany "učí", že nezáleží na pravidlech, nýbrž na nich. Postupně se vymykají z dohodnutého ústavního rámce a do toho vymykání zásadně patří i nezájem o to, co Tomio Okamura a jeho lidé říkají o koncentráku v Letech.

Měňavka hradní: 101 ano, 101 ne

Nabouráván je český politický systém stojící na soutěži stran (dosud platilo, že není jen vítěz, ale i další strany, s nimiž se musí počítat). Ještě jednou Babiš v Událostech, komentářích: "Já samozřejmě se snažím normálně pracovat pro vládu a řeším plno věcí, které je potřeba, a samozřejmě taky projednáváme zákony, které jednotlivé strany předložily, bez ohledu na to, jestli je to KSČM nebo SPD nebo Piráti."

Představa o vládnutí? Menšinový kabinet se dohaduje s různými stranami, co mu která podpoří, ty se pak ovšem stávají čím dál zbytečnějšími. Proč by je lidé měli příště volit? Stačí ANO se Zemanem, ti už nám to tu nějak zařídí.

Podobně Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov: "Koaliční vláda znamená, že není možné, aby ten Babišův sen, to znamená vláda jako tým, fungoval. Protože tam máte cizí těleso. To jest právě reprezentanty koaličního partnera. Takže z hlediska tohoto snu, pokud se ho podaří uskutečnit, tak je možné, aby existovala tolerance menšinové vlády odborníků."

(Nenechme se mýlit výrazem "odborník". Když si prohlédneme Babišův menšinový kabinet v demisi, kolik tam napočítáme odborníků - dva, tři?)

Zeman popsal, jak menšinová vláda vlastně vznikne: "Tolerance musí být samozřejmě vykoupena nějakými podmínkami, programovými koncesemi, personálními koncesemi, to je v politice naprosto normální. Ale nebude to znamenat, že ti partneři přímo vstoupí do vlády, ale že budou, chcete-li to tak nazvat, v nižších patrech třeba na úrovní náměstků a tam budou tu vládu ovlivňovat."

Abychom měli jasno, dnes to nejvíc vypadá na náměstky (a šéfy různých klíčových institucí) okamurovců a komunistů. V roce 1989 bylo něco takového absolutně nepředstavitelné. Dnes se to stává normou.

Připomenu slova předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského z loňského listopadu: "Demokratický politik ví, že pro stát je nežádoucí vláda jedné strany. Za současné situace asi musí demokratičtí politici cítit, že v jisté fázi je jejich povinností zabránit vzniku jednobarevné vlády, a nějakým způsobem tedy do koalice vstoupit." - Pro stát je nežádoucí vláda jedné strany. Babiš a Zeman dělají pravý opak.

Typické bylo i Babišovo sdělení, že "pan prezident netrvá na 101 podpisech". Zeman je nejprve nechtěl, před prezidentskou volbou však oznámil, že je bude vyžadovat, ale už zase změnil názor. Měňavka hradní. Pán, který si dělá, co mu libo, nenechá si diktovat ani ústavou, ani svým slovem. Když to tehdy při odchodu ze sněmovny řekl, byla to prostě jen účelovka.

Přiznejme si, nevypadá to s českou demokracií vůbec dobře, čelí nejhoršímu ataku od konce roku 1989, horšímu než byla zemanovsko-klausovská opoziční smlouva, z níž jsme se vzpamatovávali roky.