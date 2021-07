Zeman se dopustil morálního zločinu. Z Hradu by měl být vyveden

Možná proto prezident v posledních měsících tak málo vystupuje, je to prostě riskantní, lidé okolo něj nikdy nevědí, co řekne, co z něj vypadne, jak to dopadne.

V nedávném textu (23. června) jsem se zabýval otázkou, co se poslední dobou děje s prezidentem Milošem Zemanem, tedy s nejvyšším ústavním činitelem a vrchním velitelem českých ozbrojených sil. S člověkem, který bude mít klíčovou roli po podzimních volbách při sestavování vlády. Psal jsem o zprávě Deníku N, že se "hlavě státu" nedá zavolat, nemůže jí volat premiér ani ministři, není jasné, co Zeman vlastně dělal (či nedělal) na posledním summitu NATO, Hrad neotiskl jeho projev, což je velmi, velmi neobvyklé, atd.

Za týden, který od té doby uběhl, se situace bohužel v nejmenším nezlepšila, Hrad veřejnost nepřesvědčil o tom, že jediný problém Zemana jsou potíže s chozením, jinak je naprosto fit. Přesně naopak. Asi nejviditelnější to bylo po tornádu na jižní Moravě. Přírodní pohroma, která se během chvíle odehrála ve čtvrtek 24. června večer, pohnula celou zemí, vyvolala mimořádnou vlnu zájmu a solidarity. Jen Miloš Zeman osobně jako by neexistoval.

Jeho mluvčí Jiří Ovčáček 24. června po tornádu tweetoval, že prezident "děkuje Integrovanému záchrannému systému za pomoc při náhlé přírodní katastrofě, stejně tak děkuje starostům, hejtmanům a členům vlády" a že "vyjadřuje účast občanům, kteří čelí dramatickým následkům řádění přírodního živlu". Den poté tweetoval, že Zeman rozhodl o vyslání vojáků Hradní stráže do oblasti postižené náhlou přírodní katastrofou, aby pomohli občanům s odstraňováním následků řádění přírodního živlu.

Avšak Zeman sám ve čtvrtek večer ani v pátek nevystoupil, nepromluvil. V pátek 25. června jeho mluvčí oznámil, že prezident až v sobotu večer pronese projev k situaci na jižní Moravě či Lounsku. Trvalo dva dny, než se ke katastrofě osobně vyslovil. Těžko si představit prezidenta jiné země, který by dva dny čekal. (Vzpomeňme, že podobné to bylo s Vrběticemi, to si dal Zeman pauzu celý týden.) Samozřejmě se pak objevují otázky: Proč čeká? Na co čeká? Proč nepromluví hned? Není toho schopen? Nenechají ho raději mluvit? Proč není schopen? Co s ním musí udělat, aby byl schopen?

Problém ovšem nastává i tehdy, když Zeman veřejně vystoupí. Doslova světový a jednoznačně negativní, Česko poškozující ohlas měly jeho věty o transgender spoluobčanech, jež vyslovil v neděli 27. června na CNN Prima News. Řeč byla o maďarském zákonu, který omezuje sexuální osvětu v oblasti vztahů osob stejného pohlaví. Postup Maďarska odsoudilo 17 zemí EU.

Vyhřezlá nenávist k transgender lidem

Zeman k tomu řekl, že nevidí důvod, proč s Viktorem Orbánem nesouhlasit, "a to proto, protože mě úplně štvou ty sufražetky, to #MeToo, ty Prague Pride", tady se zarazil, "to se jmenuje nějak jinak," ptal se moderátorky. "Prague Pride se to jmenuje," řekla. "Jmenuje," podivil se, "tak vidíte, tak jsem to nezapomněl". Působil zmateně.

Pokračoval: "Přece jenom jedna urážlivá poznámka, protože dneska jsem nebyl moc urážlivý. Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender, protože jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškození. Každý operační zákrok je rizikem a tihleti transgender, tak ti jsou mně opravdu bytostně odporní."

Tahle pasáž ukazuje, v jak mizerném stavu se Zeman nalézá. Plete zásadní věci. Kdyby byla operativní změna pohlaví "trestným činem sebepoškození", lékaři by ji samozřejmě nemohli provádět. Takový trestný čin u nás neexistuje. Opět divné, že to prezident neví, plete.

Nejhorší však je ta vyhřezlá, návodná nenávist k transgender lidem, "jsou mně opravdu bytostně odporní". Proč? Co mu udělali? Co komu udělali? S takovým odporem se Zeman nevyjádřil ani o teroristech. Transgender lidé nikomu neubližují, nikoho neohrožují, svůj úděl si nevybrali, nějak se narodili a touží po změně, kterou nakonec po mnoha útrapách podstoupí. Jsou to lidé, kteří museli udělat strašně těžké a velmi odvážné, celoživotní rozhodnutí, potřebují ne odsudek, ne nenávist, nýbrž podporu. To, co provedl Zeman, prezident nikdy nesmí udělat. Je to morální zločin.

Prezervativ? Respirátor? Aligátor?

V neděli na CNN Prima News Zeman vyslovil víc v podstatě skandálních, dokonce velezrádných výroků (Vrbětice mají více vyšetřovacích verzí atd.). Den nato následovalo společné focení s vládou. Video z něj se objevilo na sociálních sítích. A Zeman se zase zachoval podivně, neprezidentsky, neslušně. Měl poznámky k výzvě, aby se všichni usmívali do objektivů, když mají nasazenou proticovidovou ochranu úst a nosu.

"Jak se máme usmívat?" ptal se, ze sálu se ozvalo "očima" a on pokračoval: "… když máme, ne prezervativy, ale jak se tomu říká… respirátory, už jsem si vzpomněl," dokončil myšlenku a spokojeně pohlédl na ministryni financí Alenu Schillerovou a poté na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Nevíte, jestli už si doopravdy plete prezervativ s respirátorem, nebo jestli šlo o pokus o vtip. Každopádně je Zeman prezident a mluvil na veřejném místě. Tohle by sedělo snad někde v zaplivané hospodě, a ani tam by se té stupiditě nesmáli.

Poslední podobně nepřijatelná věc se odehrála ve čtvrtek. Na iDnes Premium vyšel rozhovor se Zemanem, kde se vyjádřil ke kauze Feri: "Říkám, že hloupostmi se nezabývám. Možná že vás překvapím, ale i toto považuji za hloupost. I když jsem se s Karlem Schwarzenbergem mnohokrát lišil v názorech, tak musím připustit, že můj postoj k tomuto údajnému sexuálnímu skandálu se velmi blíží názoru Karla Schwarzenberga." Čestný předseda TOP 09 již dříve sdělil, že když se "pětadvacetiletý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo to vždy považováno za normální, tak prosím nebuďme pokrytci".

Další úplné selhání v roli prezidenta, jednání exposlance TOP 09 Dominika Feriho vyšetřuje policie, Deník N a A2larm přinesly svědectví řady dívek a žen, výroky typu "je to hloupost" jsou nebezpečné a nenormální. Prezident demokratické země si nemůže dovolit nic takového vyslovit.

Možná proto prezident v posledních měsících tak málo vystupuje, je to prostě riskantní, lidé okolo něj nikdy nevědí, co řekne, co z něj vypadne, jak to dopadne. Pak ale v tom úřadu nemá co dělat nejen proto, že se zastává zájmů Moskvy proti českým zájmům, ale také proto, že zřejmě není s to nejvyšší funkci vykonávat.

