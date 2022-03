Zeman se mýlil? Lež. Zeman podporoval Putina a léta zrazoval Česko

Pobyt Miloše Zemana na Hradě znamená, že tolerujeme politiky, kteří pracovali proti našim zájmům, proti demokracii a podporovali největší hrozbu pro západní svět.

Žijeme Ukrajinou, šílenstvím, které tam rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, a zároveň hrdinstvím bránících se Ukrajinců a jejich prezidenta Volodymyra Zelenského. U nás doma se změnila situace, ale v jistém ohledu zůstala nezměněná. O 180 stupňů se změnil postoj prezidenta Miloše Zemana a taky exprezidenta Václava Klause, ale toho nechme stranou. To je změna. Na druhou stranu ono známé "převlečení kabátů" je, jak by asi řekl Klaus, nezměna. Otázkou je, zda máme alespoň u "hlavy státu", jak se u nás mylně říká prezidentovi, takové překabátění tolerovat, zda máme dělat, že je to v pořádku, české, nereagovat, smířit se s tím.

Několik hodin po spuštění druhé fáze ruského útoku na Ukrajinu Zeman pronesl projev, v němž pravil, že se Rusko "tímto činem dopouští zločinu proti míru". Věděl to už každý normálně myslící tvor. Zeman taky řekl: "Jedná se o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy. Mám rád ruskou kulturu, vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda."

Jen si dovolím připomenout, jak Zeman souhlasil s tím, že Rusko na jaře 2014 okupovalo Krym. V roce 2017 na Parlamentním shromáždění Rady Evropy (RE) označil ruskou anexi Krymu za "fait accompli", hotovou věc, již máme přijmout! Chtít, aby Rusové vrátili Krym, by prý vedlo k evropské válce. Pozdvižení vyvolal Zemanův návrh, aby Evropa uznala anexi a Ukrajina za Krym požadovala jen materiální náhradu: "Podle mého názoru by to mohla být nějaká kompenzace pro Ukrajinu - ať už finanční, nebo ve formě ropy či plynu" - Zeman pracoval jednoznačně pro Putina a jeho Rusko.

Vraťme se k minulému čtvrtku. Miloš Zeman v "projevu k národu" dále sdělil toto: "Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je načase sáhnout k daleko přísnějším sankcím, než byly plánovány. Mám tím na mysli především sankci v oblasti SWIFT, která by znamenala vyřazení ruské federace z platebního styku."

Klíčová věta zde zněla "přiznávám, že jsem se mýlil". Vypadala velkoryse, politický mastodont přiznává chybu, klaňme se. Potíž však netkví v Zemanově omylu, ale v jeho proruském, české zájmy zrazujícím postoji, který celé roky pilně a k hanbě české vlády i země využívala ruská propaganda. Realita je taková, že se Zeman "nemýlil", on velmi dobře věděl, co dělá, prostě a jednoduše pracoval pro Rusy.

Bojí se žaloby za velezradu

Proč? Nevíme to. Nevíme, jestli jim je zavázaný - třeba za podporu ve volební kampani, nebo jestli jim je zavázaný nějak jinak, jestli na něj mají nějakou páku. Nevíme, jestli prostě jen nechtěl "zanechat stopu", a proto se postavil proti české polistopadové zahraniční politice, jak ji nastartoval prezident Václav Havel, bývalý disident, Zemanův absolutní opak. Důvody dlouhodobé prezidentské kolaborace Miloše Zemana s Kremlem neznáme, ale tu kolaboraci samu jsme mohli pozorovat často.

Zeman má i měl k dispozici excelentní zdroje informací a je příliš inteligentní na to, aby se mohl vymlouvat na omyl. Ne, on vědomě a zcela úmyslně pracoval pro Rusy - a taky pro Číňany, ale to nechme stranou, Čína Ukrajinu nenapadla. Odtud plyne, že věta "přiznávám, že jsem se mýlil" je nejen nedostatečná, ale především zase vylhaná.

Proč tedy prezident najednou tak absolutně otočil? Prozřel? Nesmysl. Odpověď je zřejmá. Kdyby byl ve čtvrtek opět podpořil zabijáka Putina, jako to dělal celé roky, takřka jistě by neunikl žalobě pro velezradu. A té se, jak ostatně už víme, bojí jak čert kříže. Neměl jinou volbu, byl sám sebou poražen, ukázal se před světem jako Putinův užitečný idiot a prostě si chtěl zachránit úřad, krk, případně zbytky pocitu, že snad má nějakou čest, svědomí či co. Zeman byl donucen otočit, stejně jako byli donuceni otočit mnozí komunisté po listopadu 1989. Domácí tradice.

Za sebou má opravdu drsné akce proti České republice. Kromě krymského "fait accompli" léta a intenzivně odporoval protiruským sankcím, podporoval Putina a jeho bandu, stál při něm i při jeho akcích, jako byl pokus o vraždu double agenta Sergeje Skripala, nahrál Rusku s novičokem, když tvrdil, že se vyráběl u nás, odmítal vydat do USA ruského hackera Nikulina a snažil se rozhodnutí tehdejšího ministra Pelikána zvrátit.

Celé roky se pokoušel zničit ředitele BIS Michala Koudelku a zostuzoval zcela podle ruských not jím vedenou službu pracující proti ruským špiónům. Šel tak daleko, že po Koudelkovi chtěl jména ruských špionů v Česku a doložení operací ruských tajných služeb v ČR. Absurdní žádost. Nač to chtěl? Pro Rusy? Dokonce na Hrad přijal bývalého analytika BIS Jiřího Roma, aby mu proti Koudelkovi vyráběl materiály. Veřejně a opakovaně zpochybňoval fakt, že tajná ruská vojenská služba GRU má na svědomí dva mrtvé a výbuchy ve vrbětických muničních skladech. Podporoval české referendum o vystoupení z Evropské unie, spojil se s komunisty a SPD atd.

Není čas na žalobu? A kdy bude?

Důkazů o Zemanově práci pro Putina existuje celá dlouhá řada. Věta "přiznávám, že jsem se mýlil", ještě ke všemu vztažená pouze na vlastní tvrzení, že "Rusové nejsou blázni a na Ukrajinu nezaútočí", je zcela nedostatečná. Nepomůže ani to náhlé překabátění, Zemanovi už nelze věřit nic. Když teď žádá o "okamžité udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině a o zahájení procesu přístupových jednání", je to diskreditace úsilí dalších prezidentů zemí EU.

Zeman by měl vystoupit a říct "omlouvám se, že jsem celé roky pracoval pro vraha Putina, byla to obrovská chyba a zrada demokracie i Česka". Po takové větě by mělo následovat oznámení "podávám demisi". Nejen proto, aby Hrad a Lány očistil od sebe, ale i od lidí, jako je kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a další.

Víme, že Miloš Zeman neodstoupí, není toho zřejmě schopen. Máme tedy mít až do března 2023 v čele země prezidenta, který nás zrazoval a otočil, až když si chtěl zachránit kůži? Tolerovat takové jednání je pro nás nebezpečné. Zeman je prezident, pro mnoho lidí tedy představuje nejen vzor, ale něco jako nadčlověka - ostatně se tak celou dobu na Hradě chová. Vzor, který se neomluvil za své obří selhání, který najednou stojí hlavou dolů a dělá, že je to v pořádku?

Jsem přesvědčen, že by Zeman, pokud neabdikuje, měl být stíhán buď za velezradu, nebo pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Předpokládám, že Senát by pro to našel většinu a že by dnes mohl získat i souhlas sněmovny. Zeman nese podíl na dlouholeté, intenzivní pomoci Rusku, přesněji Putinovu režimu, tedy i na zvěrstvech, která se odehrávají při invazi na Ukrajinu. A nese lví podíl na rozeštvávání české veřejnosti.

Jako protiargument možná zazní, že na to teď není čas, máme jiné starosti. Proč by nebyl? Pobyt Zemana na Hradě, mimochodem stále nesmyslně "opevněném před teroristy", tedy občanům uloupeném, znamená, že tolerujeme politiky, kteří pracovali proti našim zájmům, proti demokracii a podporovali největší hrozbu pro západní svět. Zaděláváme si na to, že je takové chování "normál", že s ním souhlasíme, a že se to tedy zákonitě bude opakovat.

