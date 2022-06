Zeman se otřepal a jeho hlavním motivem je msta. Nikoli české zájmy

Žádná "sabotáž" se zjevně nekonala. Sabotáží bylo chování hlavy státu před 24. únorem 2022, ale to je jiná píseň.

Můžeme sledovat jednu z těch mála chvil, kdy se Miloš Zeman jakoby vynoří, nakrátko existuje, prezidentuje. Jednak jmenoval do funkce nového ministra školství, ústavního právníka Vladimíra Balaše (STAN). A jednak předal ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) podnět k prověření, zda se nestal "trestný čin sabotáže". Obě ty akce byly ryze zemanovské, obě se nesly v duchu pomsty a vyřizování si účtů, obě ukázaly, jak nutně potřebujeme prezidenta, skutečného prezidenta nebo prezidentku, člověka sledujícího ne ryze svoje, ale státní zájmy.

Začněme jmenováním Balaše. Prezident se setkal s premiérem Fialou, s Balašem, potom následoval ceremoniál jmenování. Při něm Miloš Zeman novému ministrovi vyčetl "hříchy z mládí". Vytáhl mimo jiné situaci, kdy byl na Právnickou fakultu Západočeské univerzity přijat v tu dobu už bývalý ministr vnitra Jan Ruml. Odehrálo se to v době, kdy Balaš pracoval jako děkan fakulty. Zeman: "Ruml tehdy nedosáhl potřebného počtu bodů. Vy jste potřebný limit snížil z 60 na 50 bodů. Bizarním výsledkem bylo, že se na univerzitu dostalo dalších 300 studentů, kteří se nevešli do předchozího limitu."

O. K., to se skutečně stalo, média Balašovi okamžitě, ještě před Zemanem, tuto podivnou, chybnou protekci připomněla. Noviny už přirozeně nepsaly o tom, že Zeman Rumla celé roky nesnášel, mnohokrát veřejně mluvil o "rumlovsko-fendrychovské mafii", Rumlovi nemohl přijít na jméno a teď si do něj strašně rád kopl.

Z Balaše udělal druhořadého ministra, když vypíchl, že "údajně asi sedm oslovených odmítlo kandidovat na ministra školství". Mimochodem, za stav, kdy se lidé štítí politiky, dokonce se vyhýbají i postu ministra, nese obří díl odpovědnosti právě Zeman, to on z ní dělal a dělá bahno.

Mnohem horší, ostudnější, byla pasáž, kdy se rozpovídal o "problematice inkluze, ke které se vyjadřuji soustavně a velmi kriticky". Začal vykládat, že tento nesporný posun vpřed, k přátelštější a vnímavější společnosti, tedy inkluze, "zavedla do našeho systému institut takzvaných asistentů, kteří ruší vyučování a působí velmi neorganicky v jakékoli třídě… v metodických pokynech, které nechala zpracovat tehdejší ministryně školství, bylo dokonce ustanovení, že tito asistenti plus mentálně postižení žáci mají být od zbytku třídy odděleni paravánem, opakuji ještě jednou, odděleni paravánem, což samozřejmě znamená popření socializační funkce školního zdělávání".

Netřeba pokračovat. Vykládání nesmyslů a snaha vrátit děti s lehkým mentálním postižením (důraz na to, že na prvním místě je dítě, na druhém postižení, proto se dnes používá formulace "děti či lidé s postižením", nikoli "mentálně postižení", Zeman zřejmě vůbec nechápe či neuznává) do speciálních škol, pryč z očí, to nám prezident znovu předvedl. Díval jsem se na to a opravdu cítil stud, že toto říká český nejvyšší ústavní činitel. Ze jmenování ministra udělal něco trapného, jako by nám chtěl politiku ještě víc zošklivit.

Zemanova "Sabotáž"

Ve středu Zeman také přijal na Hradě ministra spravedlnosti Pavla Blažka a předal mu, jak stojí ve zprávě Hradu, "podnět k prověření skutečností, nasvědčujících spáchání trestného činu Sabotáž, ke kterému mohlo dojít v souvislosti s onemocněním prezidenta republiky v období září až listopad 2021". Skutečně tam dali Sabotáž s velkým S, asi aby zdůraznili, že to měla být Sabotáž na Samotného Zemana.

Prezident tedy nepodal trestní oznámení, jak původně avizoval. Proč to provedl takto? Zřejmě už mu právníci řekli, že je to celé nesmysl, ale udělal si aspoň z Blažka poslíčka, hodil to na něj a zároveň nám předvedl, že ministr spravedlnosti je jeho člověk, že to tedy musí vyřídit za něj.

Tady je motiv msty naprosto nepochybný. Připomeňme si, jak to celé bylo. Zemana odvezli 10. října 2021 z Lán, kam za ním přijel tehdejší premiér Babiš, sanitkou do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ve velmi, velmi žalostném stavu. Hrad o jeho kondici intenzivně mlžil. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pak ÚVN požádal o zprávu, jak na tom prezident vlastně je.

Podle názoru Ústřední vojenské nemocnice z poloviny loňského října Miloš Zeman v té době nebyl ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Logicky tedy ani svoje prezidentské pravomoci. Prognóza jeho zdravotního stavu byla dle jeho lékařů krajně nejistá. Stejně tak nejistá byla možnost, že by se v řádu týdnů vrátil k výkonu svého úřadu. Proto se zcela správně uvažovalo o aktivaci článku 66 ústavy. - Později se jeho zdravotní stav díky umění a mimořádné péči lékařů začal postupně zlepšovat.

Proto také článek 66 ústavy nebyl aktivován, a Zemanovi tedy nebyly dočasně odebrány jeho pravomoci. Ještě doplním, že aktivace článku 66 ústavy je ryze politické rozhodnutí, nikoli rozhodnutí lékařského konzilia, které se tehdy, a to zdůrazňuji, neodvážilo veřejně říci, že Zeman je s to plně vykonávat své pravomoci. Jakkoli hradní parta zcela jistě na lékaře tlačila, co mohla.

Žádná "sabotáž" se zjevně nekonala. Sabotáží bylo chování hlavy státu před 24. únorem 2022, ale to je jiná píseň. Proč to tedy Zeman dělá? Proč psal jeho vládní poslíček Blažek ve středu "podnět ještě dnes předám nejvyššímu státnímu zástupci Igoru Střížovi k dalšímu řízení, neboť k jeho prověření nemám žádnou pravomoc"? Má to dva důvody. Jeden už jsem uvedl, msta Vystrčilovi, msta lékařům ÚVN za jejich zprávu, kterou poslali šéfovi Senátu, msta celému světu, msta Zemanovu osudu.

Druhý motiv: Zeman potřebuje akci, aby vypadal jako prezident. V jeho případě to nemůže být žádná pozitivní akce, jeho předznamenání, jeho "šém" je škodit. Uvědomme si, za jakých okolností toto prázdné, hloupé a zbytečné gesto dělá - jsme ve válce. Česko se ocitlo ve velmi těžké situaci v mnoha ohledech. A co řeší Zeman? Svoji ješitnost, svoji touhu se mstít. Stav země ho vůbec nezajímá, blábolí nesmysly o inkluzi, ukazuje prstem na Rumla, který dávno zmizel z politiky, a bude zatěžovat žalobu další naprostou zbytečností. Antiprezident.

Před několika měsíci, 24. února se obrátil hlavou dolů, on, který vzhlížel ke svému příteli Putinovi, ho najednou prohlásil za válečného zločince, aby se zachránil před ústavní žalobou. Už se ale otřepal a škodí dál. Neumí to jinak. Odpudivá postava české politiky.

Video: Zeman naše rady respektoval, alkohol omezil, pil vinný střik, říká Holcát (9. 11. 2021)