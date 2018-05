Zeman tančí novičok, naše tajné služby poškozeny. Kdy Česko vstoupí do Ruska?

před 1 hodinou

Čí je to prezident? | Foto: Jakub Plíhal

Zeman jedná tak otevřeně, že už si nelze hrát na slepou bábu. Pokud je Babiš premiérem členské země NATO a Evropské unie, bude muset jít s prezidentem do střetu.

Jed novičok, černá můra už ne pro Rusy, ale spíš pro Česko, to jsou paradoxy! Díky Miloši Zemanovi. Šlo to snadno a rychle, stačil fakt, že prezident může úkolovat tajné služby.

Pravomoc v normální zemi, kde hlava státu nechce škodit vlastnímu státu, celkem pochopitelná. U nás problém, jsme země západní, ale prezidenta máme už zcela zjevně s opačným předznamenáním. Maká proti českým zájmům.

Podívejme se na domácí chronologii kauzy novičok. Po otravě bývalého ruského agenta Skripala a jeho dcery v britském Salisbury bylo Česko Kremlem označeno za potenciálního výrobce jedu. Tajné služby a armáda vládu ujistily, že to je lež. Reakce Andreje Babiše: "Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že látka novičok pochází od nás," uvedl. "Je to naprostá lež."

Následovalo vyhoštění tří ruských diplomatů. Důležitý aspekt: civilní kontrarozvědka BIS se trefila ve výběru, zasáhla pro ruskou špionáž důležité osoby. Tím si její šéf Michal Koudelka vysloužil zvýšenou pozornost. Pro Rusy je bolestné přijít o klíčové rozvědčíky.

V pondělí 26. března se ale stalo cosi těžko pochopitelného. Zeman si pozval šéfa BIS Koudelku do Lán a mluvčí Ovčáček poté vydal tuto zprávu: "Prezident republiky uložil BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn ‚novičok‘, ať už v průmyslových, nebo vědeckotechnických zařízeních." Totéž samozřejmě chtěla už předtím vědět vláda. Výsledek byl negativní, Zeman to musel vědět.

Dál: úkol tajné službě byl zveřejněn, něco zcela absurdního. Důvod? Šlo zřejmě o vzkaz veřejnosti, že Zeman nenechá Rusy špinit, a o vzkaz Rusům, že je tady usilovně brání.

Krátce poté jsem tweetoval, že se novičok u nás "objeví", pro ruské tajné služby není těžké sem jed dopravit a "nechat najít".

Jenomže to zřejmě proběhlo jednodušeji. Rusové si u nás drží stovky agentů. Je vysoce pravděpodobné, že o testování jedu A230 (jiný než ten, kterým byli otráveni Skripalovi, avšak z "rodiny" novičoků) ruští špioni věděli. Celé to asi (dohad) proběhlo tak, že si přes svého člověka na Hradě zařídili, aby Zeman nechal veřejně (to bylo důležité) jed hledat.

Zeman zaúkoloval nejen kontrarozvědku BIS, ale i vojenskou tajnou službu VZ. Obě instituce mu dodaly de facto stejné informace: ve vojenském výzkumáku byl testován A230, jiný jed než užitý proti agentu Skripalovi. Jed A234 se u nás ani netestoval. A dál: testování není výroba, jde o minimnožství k otravě nepoužitelné.

Noční vlk bez motorky

Poté Miloš Zeman oznámil svou světovou větu: "Byl u nás vyráběn a testován novičok". Ihned ji využili Rusové, obvinili Británii ze lži a přiživili antizápadní kampaň. Fascinující zpravodajská hra na špičkové úrovni. Český prezident sice nemůže tančit kazačok, ale zatančil novičok.

V Česku Zeman sleduje nejen ruské, ale i svoje zájmy. Nemá rád civilní kontrarozvědku BIS; oznámení o novičoku tedy využil proti ní i jejímu řediteli Koudelkovi. Dal jakoby přednost vojákům (i když mu ani vojáci nesdělili, že se u nás testoval jed A234 použitý na Skripalovi). Zeman "bisku" během své první prezidentské pětiletky neovládl, ba naopak, po Jiřím Langovi službu řídí Koudelka, který u nás do té doby chytal ruské špiony. Tedy je v nemilosti.

Premiér Babiš oznámil, že případ novičok (lživé vyjádření Zemana, že se u nás jed vyráběl) není třeba tahat na Bezpečnostní radu státu. (Nechme stranou, že případ šéfa inspekce Michala Murína, věc o řády méně důležitou, tam tahal.) Realita? Přesně tato věc tam patří.

Zeman svým falešným vyjádřením o výrobě poškodil Česko, Británii a celou Evropskou unii. Neuvěřitelně a zřejmě promyšleně nahrál Rusům, zatemnil případ, kdy byl otráven člověk na území EU zakázanou ruskou bojovou látkou. Poškodil vládu a tajné služby. Co jiného by měla Bezpečnostní rada státu projednávat?

V pondělí 7. května, po schůzce se šéfy tajných služeb, Babiš oznámil, že v České republice nebyla vyráběna, vyvíjena ani skladována látka typu novičok. Pravý opak tvrzení prezidenta.

Objevil se další fakt. Hlava státu asi chystá nové proruské kolo, řádí jak černá ruka. Týdeník Respekt píše: "Miloš Zeman kontrarozvědce zadal podle informací Respektu nový úkol. Tajné služby mu mají zjistit, jak probíhalo nedávné vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do USA."

Týdeník připomíná, že Zeman tlačil na vládu, aby Nikulina poslala do Moskvy. Teď se prý očekává, že informace od BIS použije zase ve prospěch Kremlu. Uvidíme, jak se tato prognóza naplní či nenaplní.

Česko má vážný problém, vláda má vážný problém, premiér v demisi Babiš má vážný problém, tajné služby mají vážný problém. Jmenuje se Miloš Zeman. Pokud Andrej Babiš chce, aby Česko zůstalo pro spojence aspoň minimálně důvěryhodné, nemůže to nechat plavat.

Tady už není třeba nějakého zkoumání, Babiš ani nemusí úkolovat tajné služby, aby mu zjistily, pro koho Zeman pracuje. Je to jasné i zastáncům prezidenta, kteří dnes říkají: Ano, dělá pro Rusy a to je dobře. - Jenomže to dobře není.

Miloš Zeman jedná úmyslně tak otevřeně, že už si nelze hrát na slepou bábu, stal se z něj takový noční vlk bez motorky. Pokud je Babiš českým premiérem, předseda vlády země NATO a člena EU, bude muset jít se Zemanem do střetu. Nebo vyhlásit referendum o vstupu Česka do Ruska.