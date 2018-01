Zeman v 10 bodech: Papaláš, podporuje extrém, antivzor, mstivý až za hrob

před 1 hodinou

Komu leží na srdci blaho Česka, ten Zemana volit nemůže, byl by sám proti sobě. Dnešní prezident přináší mnohem více zlého než dobrého.

V březnu 2013 jsem psal o 14 pozitivech prezidenta Miloše Zemana. Některé vyjmenuji: není tak dravý jako Václav Klaus, nejde proti Ústavnímu soudu, který řídí jeho přítel Pavel Rychetský, je nezávislý na penězích, není protievropský, vzdal se práva udělovat milost, nemá důvod preferovat sociální demokracii, je výtečný rétor. - Jak vypadá Zeman dnes? Má smysl ho volit? Co dobrého či zlého přináší?

Nejprve k výše uvedeným pozitivům: ukázalo se, že je dravější než Václav Klaus. Rychetský se s ním rozešel. Zůstal osobně nezávislý na penězích, neúnosně však vzrostla jeho závislost na moci; ač nemocný, usiluje znovu o trůn. Je protievropský. Udělil milost vrahovi Kajínkovi. Sociální demokracii ze msty ničil. Rétorem už není, jeho řeči jsou chabé, opakuje stále to samé.

Pojďme se podívat na Zemana v deseti bodech. Co představuje dnes, jak po pěti letech v úřadu působí na veřejnosti.

1. Největší proměnu charakterizuje jeho vztah k extrému. Začalo to 17. listopadu 2015, kdy se postavil na pódium na pražském Albertově s extremistou a islamofobem Martinem Konvičkou. Vyvrcholilo to loni v prosinci, když navštívil konferenci hnutí SPD Tomia Okamury, ztotožnil se s nimi a zacitoval "My nejsme lůza, my jsme lid".

2. Jedno pozitivum: Zeman pochopil smysl přímé volby prezidenta, celé své první období neúnavně jezdil do měst a obcí a setkával se s lidmi. S takovou intenzitou to žádný jiný místní politik nedokázal.

3. V Česku panovala představa "nadstranického" prezidenta. Tu zničil. Od počátku stranil SPO (Zemanovcům), od počátku se spojil s Andrejem Babišem a hnutím ANO. Zeman není nestranný, naopak, je to první naprosto stranický prezident.

4. Hlavu státu velká část občanů vnímá jako vzor. Proto je na známkách. Vzor pak dříve býval míněn jako symbol slušnosti, obránce ústavy a ústavních zvyklostí, zastánce slabých.

Zeman se stal antivzorem. Žádný rodič nemůže říct synovi: Buď jako náš prezident, pokud má své dítě rád. Symbolizuje nezřízenost, je pijan, temně proslulé bylo jeho vrávorání nad korunovačními klenoty (viróza 2013), závislý kuřák, který si zapálí, kde se mu zachce. Proslul vulgaritou, ovládá ho nutkání mluvit sprostě (koprolálie).

Jako antivzor působí také ve vztahu k ženám, které rád a často uráží, i ve vztahu k postiženým; viz jeho brojení proti inkluzi. Zeman je ze zásady populisticky nekorektní.

Vlkovi nešel ani na pohřeb

5. Vydává se za suveréna a za odvážného politika (každému to natře). Jeho "odvaha" ovšem nic nestojí, je levná, útočí na EU, kde se občané těší širokým svobodám. Jako servil se projevuje vůči autoritáři Putinovi a totalitáři Si Ťin-pchingovi, pěstiteli kultu osobnosti. V čínské státní televizi Zeman prohlásil, že se v této komunistické říši bude učit "stabilizovat společnost".

6. Je mstivý až za hrob. Ukázal to na vztahu k Bohuslavu Sobotkovi (bez Zemana by Babiš ČSSD nikdy tak výrazně neporazil), na vztahu ke kritickým českým akademikům a profesorům (viz nejmenování profesorem Jiřího Fajta), ale především na vztahu ke kardinálu Miloslavu Vlkovi, jemuž ani nešel na pohřeb.

7. Posiluje silné a oslabuje slabé. Viz vztah k Babišovi a neustálé útoky na neziskové organizace (z nich dělá učiněné zlo), odmítání uprchlíků en gros, útoky na "pražskou kavárnu". Příklad: nikdy se nezastal čínských křesťanských uprchlíků, kteří u nás už dva roky čekají na azyl.

8. Je papaláš. Vidíme to při jeho "spanilých" jízdách do krajů, ty šňůry vozů, masivní policejní ochrana, bezpečnostní opatření, jak kdyby přijel americký prezident, dary. Sem patří opevnění Hradu, který si papalášsky přivlastnil.

Jako typický papaláš odmítl debaty s protikandidáty. Zeslábl, bojí se konfrontace. Trapné.

Sem patří i jeho útoky na nezávislá, kritická média. Začalo to těsně po jeho zvolení na Hrad, kdy podstatnou část médií označil za "ostrovy negativní deviace" stejně jako kmotry a pokračuje to intenzivně dodnes. Zeman neunáší kritiku. Vybírá ty, kteří mu jdou na ruku, ty poslušné (TV Barrandov, Jaromír Soukup, pseudomoderátor).

9. Čí Zeman je? Komu patří, pro koho dělá? Rád mluví o národních zájmech, ale českým zájmem není, nemůže být, odchod z EU a NATO.

Pro koho dělá, to nejlépe vidíme na proruských serverech šířících fake news: nikdy nejdou proti Zemanovi, vždy jen proti jeho soupeřům. On sám vliv ruské propagandy popírá.

10. Vyvolává mezi občany strach, ale Hrad pod ním představuje bezpečnostní riziko. Obklopil se nedůvěryhodnými lidmi. Z předsedy představenstva čínské firmy CEFC Jie Ťien-minga, muže obviňovaného z napojení na čínskou vojenskou rozvědku, udělal honorárního poradce. Radí mu Martin Nejedlý s vazbami na Kreml. Kancléř Vratislav Mynář nedostal prověrku na přísně tajné…

Závěr: Komu leží na srdci blaho Česka, ten Zemana volit nemůže, byl by sám proti sobě. Ten pán už přináší mnohem více zlého než dobrého. Bohužel.