Zeman vyhrožuje Babišovi, že vetuje rozpočet. Válka Hradu proti BIS pokračuje

Jak by zněla pádná odpověď Babiše na Zemanův tlak? Omezit stále se nafukující rozpočet prezidentské kanceláře. Udělat přesně to, co Zeman navrhuje se Senátem, vyhladovět Hrad.

Suché zprávy z uplynulé soboty, jež tweetoval mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček: "Prezident republiky se kriticky vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který označil za nedostatečně úsporný a nedostatečně investiční. Navrhl konkrétní druhy úspor a investic." A další tweet: "Prezident republiky upozornil, že bez patřičných pozměňovacích návrhů tohoto typu by zvažoval vetování návrhu státního rozpočtu na rok 2022."

Na to reagoval poslanec ODS Jan Skopeček, ekonomický expert ODS: "To je ale absolutně jiné vyjádření, než které dala po schůzce @alenaschilIerova, která řekla, že panu prezidentovi deficit nevadí, pokud půjde dostatek financí na investice… Paní ministryně tedy veřejnosti lhala?"

Prezident Zeman a jeho poradní tým se v Lánech sešli s premiérem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Jednali o návrhu rozpočtu na příští rok se schodkem 390 miliard korun. Po této schůzce Zeman ještě zůstal s Babišem o samotě. Není známo, o čem jednali, ale v rozhovoru pro sobotní Právo premiér řekl, že by měli s prezidentem mluvit o BIS.

Jisté nepochopení situace na Twitteru předvedl kandidát na premiéra za koalici Spolu Petr Fiala (ODS). Tweetoval toto: "S prezidentem Zemanem máme na celou řadu věcí zcela odlišné názory, ale přesto mě nepřekvapuje, že zkritizoval návrh státního rozpočtu na rok 2022…"

Proč nepochopení? Se Zemanem se před sobotní schůzkou několikrát sešla ministryně financí Schillerová (kupříkladu 30. června) a zcela jistě spolu rozpočet i deficit probírali. Kritika Zemana nezazněla, až nyní. Až poté, co Babiš neposlechl a pověřil Michala Koudelku vedením BIS do doby, než nového šéfa vybere nová vláda. (Zákon však "pověřeného" ředitele BIS nezná, jen ředitele, který je jmenován na pět let.)

Zjevně pokračuje zásadní rozpor mezi Babišem a Zemanem. Celkem nikdo ze zasvěcených nepochybuje, že Zemanovi nejde o rozpočet, to by musel kritizovat celou řadu kroků Babišovy vlády. Jde mu o to, aby na Babiše vyvinul maximální tlak, aby ho potrestal za pověření svého úhlavního nepřítele. Pro Rusy pracující Zeman tak Michala Koudelku viditelně vnímá. Babiš si jistě uvědomuje, že tyto "vzkazy" mohou vnímat i Zemanovi voliči a že mohou váhat, zda volit ANO, když premiér neposlouchá jejich hradní idol.

Poslanci ANO Koudelku podporují

Ten problém je hlubší a hlubší. Ukázalo se to minulý týden, když o nařčení kontrarozvědky, že odposlouchává prezidenta (Zeman to tvrdil v rozhovoru pro Blesk.cz), jednala sněmovní komise pro kontrolu BIS. Babiš předtím popřel Zemanovo tvrzení, že by slíbil zastavení odposlechů Zemanových spolupracovníků. De facto tedy hlavu státu obvinil ze lži.

Komise pro kontrolu BIS přijala usnesení zcela ve prospěch Koudelky a BIS (mimochodem už poněkolikáté). Přitom v této sedmičlenné komisi zasedají tři členové hnutí ANO (poslanci Kalous, Králíček a Richter). Nejen Babiš, ale i někteří poslanci ANO jasně potvrdili, že Koudelku podporují. Jistě to dělají také proto, že ho drží jejich předseda, ale zároveň to rozpor mezi Strakovou akademií a Hradem prohlubuje.

Komise přijala usnesení, podle něhož Koudelka potvrdil, že za dobu jeho působení ve funkci ředitele nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů, a sdělil poslancům, že na něj premiér nikdy netlačil, aby ukončil operativní prověřování jakékoli osoby. Třetí bod říká: Podle komise neexistují žádné indicie, že by BIS použila zpravodajskou techniku v rozporu se zákonem o BIS.

Na toto usnesení těsně po jednání komise zareagoval Hrad. Vydal stanovisko Kanceláře prezidenta republiky, které podepsala Kancelář prezidenta republiky (KPR), nikoli tedy kancléř Vratislav Mynář, který stále nemá bezpečnostní prověrku na přísně tajné.

Ve stanovisku kanceláře stojí, že Zeman žádal "o poskytnutí informace, zda použitím zpravodajských prostředků či shromažďováním informací Bezpečnostní informační službou proti pracovníkům Kanceláře prezidenta republiky, resp. spolupracovníkům prezidenta republiky byla zjištěna konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. V rozporu se zákonem nedostal prezident republiky na svoji otázku do dnešního dne odpověď".

Jak zastavit sledování Nejedlého?

Když si prezidentovu otázku rozklíčujete, vidíte, že chtěl vědět, co BIS na jeho poradce Martina Nejedlého, na kancléře Mynáře či další lidi z jeho těsného okolí vlastně má. Pokud by kupříkladu Nejedlý byl stále sledován (odposloucháván), pak Zeman na informace o živé akci právo nemá. Nikdo na ně nemá právo, ani kontrolní komise. Z toho, že Koudelka neodpověděl, můžeme odhadnout: taková akce probíhá (a musí s ní souhlasit každý, komu záleží na české národní bezpečnosti).

Stanovisko KPR také tvrdí toto: "Dosavadní průběh vede k závěru, že pan Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu." Drsné, ničím nepodložené obvinění Koudelky, jež ukazuje, že Hrad zuří a octl se se svými vazbami na Moskvu ve velmi nekomfortní situaci.

Ale nemylme se, ono zběsile útočné stanovisko KPR (chápejme tedy stanovisko Zemana, je to jeho kancelář) míří opět na Babiše, je to také "tlačák", který ho má donutit změnit názor na nyní pověřeného ředitele BIS a zbavit se ho. Když ne teď, tak aspoň po volbách, neboť Babiš bude takřka jistě Zemanem pověřen, aby sestavil vládu.

Nejde jen o Koudelku. Celá odposlechová kauza Hradu namířená proti BIS má kromě zastrašení Babiše nepochybně ještě jeden cíl - nabourat, zastavit případnou operaci BIS zaměřenou na sledování Martina Nejedlého. Ta úvaha je zřejmě jednoduchá: když to propíchneme my (Hrad, Zeman, který zřejmě už jedná ve vleku, na povel Nejedlého a Mynáře), když to zveřejníme, sledování ztratí smysl a BIS ho ukončí. V tom se ovšem mynářovsko-zemanovská parta zřejmě mýlí.

Vraťme se ale k sobotě a ke státnímu rozpočtu. Za dobu Babišova premiérování se nestalo, že by Zeman vyhrožoval vetováním rozpočtu navrženého jeho vládou. Je to poprvé a je vidět, že doby kumpánství dvojky Babiš-Zeman už vyhlížejí svůj konec.

Jak by zněla dobrá a pádná odpověď Babiše na Zemanův tlak? Omezit stále se nafukující rozpočet Hradu, prezidenta. Udělat přesně to, co Zeman navrhuje se Senátem, vyhladovět Hrad. Ale to Babiš samozřejmě neudělá, on strašně nechce válku se Zemanem.

