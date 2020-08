Zemanova válka s BIS pokračuje. Hrad chce z tajné služby přetáhnout analytika Roma

V kuloárech se mluví o tom, že právě „zhrzeného“ Jiřího Roma by chtěl prezident Zeman navrhnout premiérovi do nejvyšší funkce BIS příští rok místo Michala Koudelky.

Donedávna šéf analytiky Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Rom chtěl podle informací Aktuálně.cz přejít na Hrad, k prezidentu Zemanovi. Což by bylo při pohledu zvenčí stejně normální, jako by Miroslav Kalousek oznámil vstup do ANO.

Biska ve svých veřejných výročních zprávách dlouhodobě varuje před činností ruských a čínských tajných služeb, před jejich pronikáním do české politiky, veřejné správy i byznysu. Miloš Zeman a jeho suita činí přesný naopak, Rusů i Číňanů se zastávají, podporují je. Zeman vzhlíží k Putinovi a v roce 2017 při Parlamentním shromáždění Rady Evropy kupříkladu navrhl, že by Ukrajina mohla za Rusy okupovaný Krym přijmout nějakou kompenzaci, "ať už finanční, nebo ve formě ropy či plynu". Stejně intenzivně Hrad kope za zájmy Číny. Vzpomeňme tlak na bývalého šéfa Senátu Jaroslava Kuberu, když hodlal letět na Tchaj-wan.

Pokud by tedy exšéf bisácké analytiky přešel na Hrad, zdálo by se to na první pohled nepochopitelné. Jasné, veřejné přeběhnutí na druhou stranu (ano, tak daleko jsme v Česku dospěli v našich bezpečnostních zájmech, jsou tu dva opačné tábory a ten proruský a pročínský jednoznačně reprezentuje Hrad).

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček k přechodu Roma někam pod kancléře Vratislava Mynáře řekl Aktuálně.cz toto: "U funkcí, jejichž výkon je spojen se znalostí řady citlivých informací, je v zájmu České republiky, aby se s odcházejícím pracovníkem dohodla, kde a za jakých podmínek bude působit. KPR zjistila, že v případě pana J. Roma k takové dohodě nedošlo. Následně proto jmenovanému nabídla možnost zúročit dosavadní zkušenosti na odpovídající pozici. O konkrétním pracovním zařazení se jedná."

Mluvčí to prezentuje tak, že Romovi nabídli, aby k nim přešel. Otázkou je, zda po medializaci tohoto "přeběhnutí" Jiří Rom raději necouvne. Nevýhodou přesunu by totiž bylo, že by byl ostře sledován a že by to pro znalce bezpečnostní komunity "bylo jasné".

Hrad tou nabídkou místa Romovi až příliš odhalil karty. Víme dlouho, že Zeman nesnáší šéfa BIS Michala Koudelku, podle zákulisních informací usiloval o to, aby byl odvolán, a když s tlakem na premiéra neuspěl, aspoň ho odmítl povýšit do generálské hodnosti, ač to Babiš opakovaně navrhoval. Koudelkovi za rok vyprší mandát, může však být vládou jmenován ještě jednou.

Je celkem jasné, o co jde. Jednak o informace z tajné služby. Šéf analytiky jich má nepochybně habaděj. Nevíme přesně, co všechno se u něj sbíhalo, zpravodajské agentury pracují standardně metodou "need to know" - umožňují jen minimální výměnu informací mezi jednotlivými složkami, aby se chránily před úniky.

Dost možná tedy ani v české bisce analytika neví, na čem pracuje její operativa. A to by jistě Vratislava Mynáře i Zemanova poradce Martina Nejedlého jasně napojeného na Rusy velmi zajímalo. Ale jak už bylo řečeno výše, Rom podepsal mlčenlivost, vyzradit cokoli tajného (a v tajné službě je tajné všecko) je protizákonné, trestné (pokud se to ovšem dokáže).

Zhrzenost plus ambice

Krom informací, na čem a hlavně na kom BIS pracuje, může nabídka Romovi směřovat i jinam: mít svého člověka, který by vystřídal Hradem nenáviděného Koudelku. Případně od exanalytika získat netajné informace o tom, jak by se Koudelkovi dalo škodit, jak ho odstavit, což by jistě náramně potěšilo jak Rusy, tak Číňany.

Je známo, že Jiří Rom Koudelku nemusí a kritizuje ho. (Nakonec proč ne, pokud je ta kritika oprávněná.) Dále je známo, že se Rom po odchodu minulého šéfa BIS Jiřího Langa, k němuž měl oproti Koudelkovi údajně velmi blízko, chtěl stát sám ředitelem služby. Ambice mu nevyšla. Toho by Hrad mohl využít, však se taky v kuloárech mluví o tom, že právě "zhrzeného" Roma by chtěl Zeman premiérovi do nejvyšší funkce příští rok navrhnout.

Tím výčet Romových "pozitiv" pro Hrad nekončí. Server iDnes.cz v lednu 2015 napsal: "Roma vyšetřovala před nástupem Langa do ředitelského křesla inspekce BIS kvůli údajnému napojení na ruské tajné služby. MF DNES to potvrdilo několik informovaných zdrojů z bezpečnostní komunity." S odchodem Langova předchůdce Jiřího Růžka však vyšetřování skončilo. Nemusí to nic znamenat, Rom za Koudelky řídil analytiku, ale pro Rusku nakloněný Hrad to mohla být věc, která pány vedla k tomu, aby se pro Roma rozhodli.

Pikantní na celé věci je, že se Jiří Rom podle informací z BIS uvnitř služby prezentoval jako kritik Miloše Zemana. Pravda, je to zpravodajec, mohl to hrát. Nebo při lanaření na Hrad mohla převážit právě ambice stát se za rok ředitelem služby.

Rovněž není jasné, jestli nabídka přišla skutečně z Hradu, jak to sdělil mluvčí Ovčáček, nebo zda o přechod na Hrad stál sám Rom, který je údajně stále v kontaktu s exředitelem BIS Jiřím Langem. Ten se po odchodu z BIS stal od února 2017 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Dalo by se tušit, že právě Lang mohl stát za nápadem, aby šel Rom na Hrad a odtud na zpět na bisku do nejvyšší pozice.

Každopádně platí, že přechod bývalého šéfa analytiky BIS k lidem, jako jsou kancléř Mynář (který mimo mnohé jiné aktivity zřejmě dohodl výhrůžný dopis z čínské ambasády Jaroslavu Kuberovi kvůli cestě na Tchaj-wan) a poradce Nejedlý (bývalý jednatel české pobočky ruského LUKOILu, tedy LUKOIL Aviation Czech), nelze nevnímat jinak než jako bezpečnostní riziko.

Podle posledních informací však Rom od přestupu na druhou stranu vycouval, snad ho odradila medializace celé věci a její přílišná průhlednost. Uvidíme, jestli nakonec na Hrad nastoupí, nebo ne. (Možná skončí na NBÚ u svého bývalého šéfa Jiřího Langa.) Každopádně vidíme, že Hrad má o takový typ exzpravodajce eminentní zájem. A bylo příznačné, že mluvčí prezidenta nebyl s to říct, na jakou hradní pozici by vlastně Rom mířil. O to zjevně nešlo, podstatné bylo mít ho.