Zemanovo jediné smysluplné poselství by znělo: Abdikuji. Vše ostatní je marnost

Nebyla to slova pro mladou generaci, pro aktivní občany, pro lidi, kteří tu budou žít dalších 40, 50 i více let. Byly to duté věty pro ty, kdo už skončili, kterým je budoucnost lhostejná, už nic nechtějí, leda zacouvat zpátky do století páry. Zeman říká: Nedělejte nic, nic, nic. A sám jen svět okolo sebe rozkládá.

Také 26. prosince 2019, na Štěpána mučedníka, pronesl český prezident Miloš Zeman cosi, co nazývá "vánočním poselstvím". Úmyslně vypisuji, že jde o českého prezidenta, neboť z té řeči by to málokdo uhodl. Máme v čele země osobu tak slabou a prázdnou, jako od revoluce nikdy. Bylo to povídání pro nějaké dávno minulé století, povídání pro lidi bez budoucnosti, kteří už to zabalili. Pro občany, lidi myslící na blaho země i Země, bylo zcela bezcenné.

Co v něm nejvíc chybělo? Být to jiný prezident než Zeman, chybělo by v něm cokoli nového. Cokoli svátečního, s přesahem do vánoční zvěsti, jež se opírá o Boha ve chlévě, o Antiboha, Boha zavržených a ponížených. Chybělo cokoli přesahujícího k utrpení svatého Štěpána (krom toho, že utrpení je těm prázdným řečem naslouchat). Avšak úplně nejvíc chybělo sdělení, že Zeman abdikuje.

Prezident, který lidem nemá co říct, vyprázdnil se, zezbytečnil až k absurditě, může se ctí nabídnout jen odchod. (A to se nezmiňuji o jeho zdravotním stavu, ač o něm kolují čím dál divočejší zvěsti.) Každé vystoupení, při kterém Zeman neoznámí rezignaci, je zklamáním, ranou pro Česko.

Co nám to letos sdělil? Ani slovo o uprchlících, to je změna. Nevyjádřil se ke 40 dětem z Řecka, jež Česko odmítá přijmout. K čínským křesťanům, kteří u nás marně hledají ochranu. Nenapodobil papeže Františka, který v poselství Urbi et orbi (Městu a světu) opět bránil uprchlíky: "Nespravedlnost je nutí vydávat se přes pouště a přes moře, která se stávají jejich hřbitovem. Nespravedlnost je nutí podstupovat různé formy zneužívání, zotročování a mučení v nelidských detenčních táborech. Nespravedlnost je vyhání z míst, kde by mohli mít naději na důstojný život, ale místo toho narážejí na zdi lhostejnosti," řekl svatý otec.

Ne, tohle není pro Zemana. Největší část pseudoposelství věnoval klimatické změně: "Domnívám se, že z diskuse o klimatických změnách se stává nové náboženství, a dovolte mi proto, abych byl kacířem. Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období… A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost, nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy." Pokračoval stejně, jako argumentují antiekologové na sociálních sítích.

Vytasil Grónsko, "Greenland, tedy zelená země, bylo před tisíci lety bohatým ostrovem s pastvinami, stády dobytka, 14 farnostmi. Pak přišla malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli dílem hlady a dílem zimou." Potrava pro ducha? Ne, potrava pro Facebook a z Facebooku.

Profesor Marek: Nepřijatelný a tragický projev

Pustil se opět do staré české verze obnovitelných zdrojů, vytasil solární barony, všechno už jsme to slyšeli stokrát. Pokračoval předpotopní kritikou obnovitelných zdrojů, jsou "nestabilní, protože slunce někdy svítí a někdy nesvítí, vítr někdy fouká a někdy nefouká". Zaťal zuby do zeleného financování. Prý snad nedojde k tomu, "že se zde objeví například i zelené bankovnictví. To znamená, že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie."

A další hithit: "Evropská unie produkuje devět procent světových emisí. Těch 91 procent, to jsou Spojené státy, Rusko, Čína, Brazílie, Indie a další země a mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z Evropské unie by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel." Strašení uprchlíky vystřídalo strašení "klimatickými proroky" a klimatickým "náboženstvím".

Na Zemanova slova zareagoval ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) profesor Michal Marek. Projev popsal jako nepřijatelný a tragický. "Současné změny mají i své přirozené důsledky, ale nastávají strašně rychle a nejde opomenout, že je to vlivem lidstva. Lidská civilizace je tak silná, že diktuje planetě, nejde opomenout, že sedm miliard lidí je tak siný fenomén, že to má vliv na fungování Země," uvedl Marek. Sdělil, že "klimatická změna je tady a stojí za ní člověk. Patří to k vědeckému poznání a zpochybňovat to považuji za krajně nezodpovědné."

Bez povšimnutí Zeman nenechal "demonstrace středoškoláků proti klimatické změně". A zas vytáhl blábol ze sociálních sítí (kdo mu to proboha píše?), prý nic proti tomu, jen by byl rád, "aby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili". Levné? Ne, nejlevnější.

Srovnejme Zemana s britskou královnou Alžbětou II. V projevu na Boží hod vánoční pochválila mladou generaci za postoj ke klimatickým změnám: "Výzvy, jimž čelí mnoho lidí dnes, mohou být jiné než ty, kterým čelila moje generace," řekla. A ještě: "Překvapilo mě ale, jakou odpovědnost projevují nové generace tváří v tvář změnám životního prostředí a klimatu." Jiná osobnost. Skutečná osobnost. A nejde o věk.

Další levná fejsbůkovina se týkala Milionu chvilek pro demokracii: "Povšiml jsem si rovněž demonstrací v Praze, jejichž účastníci vyžadovali demisi ministerského předsedy. Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledku svobodných voleb. Tečka." Úplně mimo. Demonstrující nezpochybňují volby, výhru ANO, nýbrž obviněného estébáka ve střetu zájmů. Poznámka: když skončil premiér Nečas, Zeman nic o výměně premiéra až po volbách neříkal.

Zoufalá řeč. Nebyla to slova pro mladou generaci, pro aktivní občany, pro lidi, kteří tu budou žít dalších 40, 50 i více let. Byly to duté věty pro ty, kdo už skončili, kterým je budoucnost naprostý šumák, už nic nechtějí, leda zacouvat zpátky do století páry. Zeman říká: Nedělejte nic, nic, nic. A sám jen svět okolo sebe rozkládá. To jediné smysluplné, co by měl učinit, abdikovat, neučinil.