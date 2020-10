Zemanovo koště Zaorálek vymetlo Fajta zpátky do Německa. Provinční

Za situace, kdy ministr Staněk Jiřího Fajta neprávem vyhodil, byl Zaorálek povinen všecky výsledky kromě psychotestů zveřejnit. Aby bylo jasné, na základě čeho se rozhodl.

Český stát má za sebou jednu mimořádně potupnou událost. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) tento týden vybral novou generální ředitelku Národní galerie v Praze. Od ledna se jí stane Alicja Knastová z Polska, jež byla kurátorkou varšavského Muzea Fryderyka Chopina, stálé výstavy Muzea dějin polských Židů a v posledních letech vedla Slezské muzeum v Katovicích. Ředitelem se tedy nestal ani Jiří Fajt, ani Marek Pokorný z ostravské galerie Plato.

Kdo sleduje českou politiku, mohl se stoprocentní jistotou říct, že Fajt se za ministra Zaorálka, který coby ministr zahraničí hrával s Milošem Zemanem šachy, na místo generálního ředitele nevrátí. Sociální demokracie se prezidenta bojí, neudělala by nic proti němu. Na tomto postoji nic nemění ani fakt, že Zeman tuto stranu ze všech sil ničil.

Jak to Zaorálek celé uspořádal? Jakmile policie Fajta očistila, omluvil se mu. "Ministerstvo kultury České republiky uznává, že tím byla způsobena újma na profesní a osobní pověsti a cti pana Jiřího Fajta, jakož i na jeho dobrém jménu. Česká republika - Ministerstvo kultury České republiky se tímto panu doc. Dr. et PD Dr. et Ing. Jiřímu Fajtovi, Ph.D., za svá výše uvedená rozhodnutí učiněná tehdejším ministrem kultury omlouvá."

Chlapácké. Napravil Zaorálek chyby ministra Antonína Staňka (ČSSD)? Ne. Omluva ho nic nestála a nic nenapravil. Pojmenujme přesně, co se stalo: Staněk Fajta vyhodil na základě vylhaných důvodů. Poškodil jeho dobré jméno. Sám z vlády vyletěl, neměl v ní nikdy usednout.

Co mělo následovat: pokud byl Fajt odvolán neprávem, měl ho Zaorálek vzít zpět, jak ho k tomu vyzývala nemalá část české kulturní obce. Jenomže to si Zaorálek netroufl. Vypsal nové výběrové řízení, jež probíhalo ve třech fázích: výběrová komise vytipovala tři finalisty, pak následovalo něco, co by se líbilo Andreji Babišovi, poradenská společnost DMC management consulting, jež hodnotila tři postupující.

Zastavme se u ní. Na tiskovce Zaorálka vystoupila Jitka Tejnorová, partnerka a spoluzakladatelka DMC, lidu vysvětlila, že "assessment centrum je standardní způsob výběru vhodných kandidátů pro konkrétní pozice. Nejdřív se nastaví konkrétní kompetence, my jsme v tomto případě sledovali zejména strategické řízení, vedení lidí, motivace, komunikace, schopnost řídit změny a schopnost řešit problémy a na základě tohoto zadání jsme vytvořili soubor různých aktivit, jako byly modelové situace, individuální prezentace a potom samozřejmě sada psychologických testů…".

Utajené posudky

Když to posloucháte (a když víte, že se účastníci kupříkladu měli prezentovat pomocí špejlí a krabiček), vidíte, že toto je možná vhodné na šéfa nějaké logistické firmy, ne na šéfa NGP. Jenomže Zaorálek je mazaný, potřeboval různá hodnocení a jistě věděl, že tohle Fajtovi nebude po chuti. Mazané.

Zajímavá byla i třetí fáze výběru; ministerstvo kultury zaslalo anonymizované koncepce tří finalistů do zahraničí a obdrželo odpovědi z Metropolitního muzea umění v New Yorku a vídeňské Albertiny a podle ministra i z vídeňské "Kunsthalle". Třetí posudek byl však z Kunsthistorickeho muzea ve Vídni od Sabine Haagové; tuto instituci ministr na tiskovce zaměnil za "Kunsthalle", v jejímž čele nyní stojí Ivet Ćurlinová, Nataša Ilićová a Sabina Sabolovićová, tři ze čtyř členek koletivu What, How & for Whom ze Záhřebu.

Lze předpokládat, že zahraniční posudky nahrávaly Fajtovi. Na výzvu ministerstva kultury neodpověděl Bernard Blisten ze Centre Pompidou (mimochodem jedna z 50 světových osobností protestujících proti vyhození Fajta z NGP). Proč? Údajně proto, že materiály dostal anonymizované, přičemž při posuzování zjevně záleží i na osobě vybíraného ředitele, jeho kontaktech ve světě, jeho kreditu atd.

A teď klíčový fakt celého divadýlka: výsledky tří stupňů výběru Zaorálek nezveřejní. Chápu, že nechce ukázat výsledky psychologických testů, ale tím to končí. Za situace, kdy ministr Staněk Jiřího Fajta neprávem vyhodil, byl Zaorálek v podstatě povinen všecky ostatní výsledky zveřejnit. Aby bylo jasné, na základě čeho se rozhodl. K čemu nám je, že oslovil zahraniční výstavní centra, když nevíme, co přesně mu odtud odpověděli?

Jenomže zatajování je součástí té hry na férový výběr ředitele NGP. Bylo jasné, že když budou tři úplně odlišné způsoby výběru, jeden z nich ryze "firemní", bude pravděpodobné, že jeden kandidát všecko nevyhraje. A tady šlo víc o to, kdo nevyhraje, než o to, kdo uspěje. To jsou paradoxy.

Zaorálek na tiskovce svůj výběr zdůvodnil. O Knastové řekl, že "ona ve všem, co píše i dělá, neustále zdůrazňuje, že je třeba se zbavovat rutiny, že je třeba dostat do galerií a muzeí také ty, kteří třeba mají k muzeím a galeriím ještě dnes daleko, že je třeba oslovit mladé velmi úspěšnými akcemi, které dělala například v Polsku".

Knastovou v Polsku potkalo to, co Fajta v Česku…

Když si odmyslíme klišé o rutině (a Fajt rozhodně rutinér není), vzpomeňme, co exředitel dělal v NGP: vstupy zdarma do 26 let, oživený Veletržní palác, osm tisíc převážně mladých na vernisážích a třikrát vyšší celková návštěvnost. Ano, Zaorálek řekl, že "Slezské muzeum po revitalizaci dokázalo zvýšit návštěvnost více než desetkrát", ale každý ví, že NGP je skutečně něco jiného než provinční muzeum.

Dál Zaorálek: "Na mě udělaly dojem její názory, to, že je přesvědčena, že my tady ve střední Evropě máme za sebou velmi zajímavou, komplikovanou historii a že bychom měli být schopni ji sdělit i na takových místech, jako jsou galerie a muzea, že bychom měli se dostat na mapu světových galerií a muzeí." Poslouchat to bolí. Kde ve světě za sebou nemají "velmi zajímavou, komplikovanou historii"? Co to je za bláboly?

A ještě ministr: "Knastová říká, naším úkolem není napodobovat západní muzea, my musíme najít svůj způsob, jak dokážeme vypovídat o sobě tak, že tím přitáhneme lidi u nás, ale i ze světa kolem." Takže my (rozuměj Alicja Knastová) to vymyslíme úplně jinak, lépe.

Dvě poznámky. Knastová zažila něco velmi podobného jako Fajt. Z postu ředitelky Slezského muzea ji letos v únoru odvolal slezský maršálek z polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost, které Knastová zabránila využít muzeum v předvolební kampani. Správní soud pak v červnu rozhodl, že vyhozena byla protiprávně. Musela vědět, že i Fajt byl vyhozen neprávem. A přece do toho šla. Hodné pozornosti.

Druhá poznámka. Pokud by skutečně byli Knastová a Fajt na podobné úrovni, pak měl Zaorálek započítat i fakt, že Fajt měl na to místo morální nárok. Neudělal to. Nešel by proti Zemanovi, fungoval jako Zemanovo koště, které Fajta vymetlo zpátky do Německa. Tam si expertů váží.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Lubomíra Zaorálka ministrem kultury (video z 27. srpna 2019)