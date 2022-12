Zemanův duch se vznáší nad Českem. Škodil a chce škodit dál

Víme, že se dosluhující prezident bál ústavní žaloby, proto přestal podporovat Kreml. Dost možná nebude chtít skončit sice bez žaloby, ale zato s nálepkou politika, který na ústavu plivl i na konci mandátu. Uvidíme.

Za necelé tři měsíce skončí desetiletý destrukční pobyt Miloše Zemana na pražském Hradě. Zároveň nejspíš skončí jeho politická dráha. Dál si chce už jen číst. Uvidíme. Radiožurnál s ním v Lánech natočil bilanční rozhovor. Je zřejmé, že se ani po své otočce letos v únoru, kdy prohlásil Vladimíra Putina za válečného zločince, nezměnil.

Přestavuje celý jeden proud porevoluční politiky. Proud neprůhledný, nebezpečný, v němž pravidla platí jen pro druhé, nikoli pro "hlavu státu", ta si může dělat, co se jí zamane. Prezident se v jeho pojetí vznáší nad státem, nad ústavou, nad smyslem demokratického systému.

Když sám hodnotí, co byly jeho úspěchy a neúspěchy, to nejpodstatnější, svoje vzhlížení k Putinovi a Si Ťin-pchingovi, vynechá. Mimo jiné řekne: "Snažil jsem se v těchto deseti letech především hájit naše národní zájmy… Protože jsme malá, otevřená ekonomika s osmdesátiprocentním podílem exportu na hrubém domácím produktu, pokládám za český národní zájem, který souvisí s ekonomickou výkonností i s životní úrovní, podporovat naše podnikatele, včetně exportérů. Čili mým zájmem je ekonomická diplomacie…"

Za neúspěch považuje, že se mu "dostatečně nepodařilo o přednostech ekonomické diplomacie před velkohubými prohlášeními v jiných oblastech přesvědčit i další politické kruhy". Připomenu jen, že ekonomickou diplomacii představoval vztah s Putinem a Čínou. Obojí doslova zkrachovalo, obojí šlo přímo proti naší historické zkušenosti.

Teprve když je vyzván, mluví o ruském vůdci. "Viděl jsem v Putinovi politika, kterého jsem si neidealizoval, ale o němž jsem se domníval, že jako každému politikovi mu jde o zájem jeho země. Agrese vůči Ukrajině, pane redaktore, byla proti zájmům Ruské federace, a pokud si to Vladimir Putin neuvědomoval, tím hůře pro něj."

Na tyto věty by se dala napsat esej o "národních zájmech", o zcela mylném, nacionalistickém, imperiálním chápání národních zájmů. Putinovi šlo o zájmy Ruska v Grozném, v Aleppu, když osadil Krym? Ne. Realita? Zeman se zhlédl v autoritáři, který si dělá, co chce. Zeman je pravý opak demokrata, pravý opak Václava Havla, je to Antihavel. O něm samo sebou nepronese v rozhovoru jediné slovo. Typické.

Našel díru v doslovném znění ústavy

Nejde jen o Zemanův obdiv k Putinovi. Při hodnocení svého předprezidentského období nezmíní opoziční smlouvu s Klausem, přitom ta české politické prostředí zdevastovala na mnoho let a stvořila éru kmotrů. Ani slovo lítosti, žádná omluva za ten grandiózní podvod na voličích, za ten, jak by řekl Babiš, "polistopadový kartel". Ne, Zeman si to dozemanuje beze změny myšlení, na skutečný obrat, na sebezpyt nemá. Zůstává záludný a demokracii ohrožující až do konce.

Nepopře, že si zahrává s protiústavní myšlenkou předem jmenovat nového předsedu konstitučního tribunálu. Jeho současný předseda Pavel Rychetský končí v srpnu 2023, výběr nástupce logicky spadá do působnosti příští hlavy státu. Zeman: "Ústava, jak velmi dobře víte, dává prezidentovi právo jmenovat předsedu Ústavního soudu a jediná omezující podmínka spočívá v tom, že to musí být někdo z členů Ústavního soudu. Žádné další omezující podmínky, jak dobře víte, ústava nezná."

Ano, předčasné jmenování šéfa základní zákon nevylučuje, jeho tvůrce nic tak absurdního asi nenapadlo. Ústava nestanovuje žádnou lhůtu kolem konce mandátu stávajícího předsedy soudu, v níž by bylo možné vybrat nástupce. Je to cosi jako pokus o to, aby si Zeman prodloužil mandát do srpna 2023.

Proč to dělá? Chce si přece číst, proč tedy uvažuje o tomhle šprajcu? Nejspíš si vyřizuje účty s Rychetským. Tento jeho bývalý přítel, který mu toleroval i oposmlouvu, se nakonec postavil proti němu, aby hájil demokracii. Nesouhlasit se Zemanem znamená stát se jeho nepřítelem. Rychetský chtěl ve funkci skončit už dřív, ale kvůli hrozbě jménem Zeman zůstal. Všichni to víme. Zůstal proto, aby Zeman Ústavnímu soudu nemohl zásadně uškodit. A prezident našel díru v doslovném znění ústavy, nikoli v jejím smyslu.

Využije ji, nebo jen provokuje? Nevíme. Víme, že se bál ústavní žaloby, proto otočil s Putinem. Dost možná nebude chtít skončit sice bez žaloby, ale zato s nálepkou politika, který na ústavu plivl i na konci mandátu. Uvidíme.

Nevyřizuje si účty jen s Rychetským, ale taky s šéfem BIS Michalem Koudelkou. Na základě textu novináře Kmenty v Reportéru tvrdí, že byl vydán nelegální příkaz k odposlechům jeho hradní party, prý nebyl "podroben rozhodnutí soudu". Když je dotázán, jestli s tím tvrzením "něco dělá", odpoví: "Já dělám to, že jsem tuto skutečnost zveřejnil, podobně jako ji zveřejnil novinář pan Kmenta, a není na mně, abych z toho vyvodil důsledky." Nedělá tedy nic. Zjevně nechce kauzu rozšťourávat, asi by se mu nehodilo, kdyby na veřejnost pronikly odposlechy telefonů lidí z Hradu. Druhá věc je, že pokud byly nelegální, nemůže justice mlčet. Ale byly skutečně nelegální? Každý odpovědný soudce by je pro BIS podepsal.

O tom, že se Zeman nezměnil, svědčí i jeho zcela zřetelné doporučování Andreje Babiše coby příštího prezidenta. Neopouští svůj setrvalý zájem, aby jemu bylo líp a zbytku země hůř. Jeho duch se vznáší na Českem jako mrak.

