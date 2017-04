Zemanův Zimola končí. Babiš přišel o svého muže v ČSSD. Sobotka zůstává nelídrem číslo 1

Dnes 13:20

Zkuste si představit, že volíte v jižních Čechách. Dali byste teď hlas sociálním demokratům, babišovcům nebo občanským demokratům?

Jihočeský hejtman Jiří Zimola složí funkci. Důvod: předseda představenstva organizace Jihočeské nemocnice (vlastní ji kraj) Martin Bláha bere ročně odměnu 7,2 milionu korun. A pro Zimolu i jeho náměstka Slívu (oba dva ČSSD) zároveň staví rekreační domy na vlastním pozemku ve Slupečné na Lipně… Nejdřív se rozpadla koalice, poté skončí i Zimola coby hejtman.

V této kauze vidíme sociální demokracii i ANO jako na talíři. Předseda ČSSD Sobotka lavíruje, až se málem ulavíruje. Nelídr číslo 1, politik neschopný jasně říct, že to, co dělal Zimola a lidé okolo něj (odměna 7 milionů, mimochodem stejná sumička, jakou si nesl hejtman David Rath v krabici od vína, když ho policie zatkla), je hnus.

Sobotka se ocitl v těžké situaci; Zimola je jeho nepřítel. Patří mezi lánské pučisty, je Zemanův, rozuměl si s Babišem, byl považován za případného spojence ANO, pokud by Sobotka padl a Andrej Babiš sestavoval po volbách vládu. U předsedy sociální demokracie se dá tušit, jakou tichou radost z pádu svého kritika pociťuje. Zároveň se asi bojí, aby to nebylo vidět, kdyby Zimolu pořádně napálil. Jenomže lídr se bát nesmí, má mluvit jasně.

Co Sobotka řekl? "Hnutí ANO rozbíjí koalici s ČSSD proto, aby se mohlo spojit v jižních Čechách s ODS. A to rozhodně není pro občany tohoto kraje dobrá zpráva."

Pokud někdo rozbil koalici, byl to Zimola se Slívou. Sobotka měl přece říct: Bláhových sedm milionů (víc než bere německá kancléřka Merkelová) je skandál, který sociální demokracii poškozuje.

Vycajchnoval se i Zimola. Nic jiného než rezignace mu nezbývá; chycen a ztracen. Jeho reakce na rozbití koalice je však všechno, jen ne pokorná. Mluví o "chlapském řešení" (jako že on je chlapák) a prý se "naplno potvrdila mocichtivost ANO". (Která partaj netouží po moci? Sociální demokracie, která složila vládu s oligarchou Babišem?)

Zimola vytasil ještě těžší kalibr: "Navzdory naší domluvě ANO nečekalo ani na vysvětlení všech podpásově vyrobených záminek. Konečně se ukázalo, kam směřovaly všechny pseudokauzy posledních týdnů - společně s ODS převzít vedení kraje a jihočeské nemocnice. Jako příměr mne napadá snad jen mnichovský diktát."

Refresh ODS: Martin Kuba



Abychom hejtmanovi rozuměli: odměna 7 milionů za rok pro člověka, který mi zároveň staví chatu je "podpásová záminka" a "pseudokauza", logický konec koalice je "mnichovský diktát" (spočíval v tom, že z vedení kraje měli odejít ti, kteří byli zodpovědní za obří odměny "chataře" Martina Bláhy). Toto je tedy Zimola, vítěz krajských voleb v jižních Čechách. Zíráte s otevřenými ústy na tu ubohost.

Lítá v tom i Babiš. Osobně se loni vložil po krajských volbách do sestavování koalice. To on prosadil Zimolu, i když se hejtmankou chtěla stát Radka Maxová, lídryně ANO. Těžko pochybovat, že Zimola byl Babišův tah proti Sobotkovi, v ČSSD si budoval pátou kolonu. Dopadlo to neslavně a předseda ANO honem vysvětluje, že "my jsme chtěli řešit ty nehorázné odměny a ČSSD nám nevyhověla".

Sobotka nyní obviňuje ANO, že se bude chtít na koalici domluvit s ODS, tedy se stranou, proti které od svého založení hnutí tolik útočilo. Tohle bude pro Babiše oříšek. Pokud by byla jihočeská organizace ODS zásadně obnovená, jiná než v době kmotrů, asi by to šlo. Jenomže regionální sdružení modré strany vede Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu v Nečasově vládě, známý svými úzkými vazbami na jihočeského "kmotra" Pavla Dlouhého.

Když se Kuba stal zastupitelem Českých Budějovic (tři zvolení zastupitelé odstoupili, jinak by se jím nestal), ODS opouštěli členové. Odešla celá buňka z Písecka; konec zdůvodnila takto: "Kvůli kmotrovským praktikám, kvůli podvodům s dotacemi z EU ve prospěch kmotrů, kvůli arogantnímu vystupování a kvůli nedemokratickým postupům Martina Kuby."

Kuba je dnes znovu hvězdou ODS, často za stranu hovoří v televizi, minulost byla zjevně vygumována, Kuba představuje modrý refresh. Pokud se s ním ANO spojí, staneme se svědky velkého pokroku, nebo spíš úkroku od "nejsme jako politici".

Předseda Sobotka nebyl schopen jasně říct, že Zimola dělá ČSSD ostudu. Hejtman mluví o "mnichovském diktátu". Babiš přichází o svého oranžového parťáka. ODS s Kubou si zjevně brousí zuby, že se dostane do krajské koalice. Zajímavé bude sledovat, co na to prezident Zeman, jehož vyznavačem a "antisobotkovským agentem" Zimola jest.

autor: Martin Fendrych