Země prošmírovaná skrz naskrz. Kamery vystopují jedno cigáro i záškoláky. Nebezpečné

Jsou všude, nejen kamery, ale i fotopasti. Soukromí? Za pár generací nebudeme vědět, co to znamená. | Foto: ČTK

Kamerové systémy nás zbavují soukromí i důstojnosti. Hlídačům dávají nezdravý pocit převahy a všemocnosti. A my je bereme, nebráníme se.

V jakém světě to žijeme? Ve městech i obcích jsme pod neustálou kontrolou kamerových systémů. Neuvědomujeme si to, ale jsme sledováni i v situacích, kdy to nepředpokládáme a nepřejeme si to. Naše počínání může sledovat kdekterý obecní policajt.

Dva příklady. Městská policie v Lounech loni v květnu na svých stránkách popsala, jak je bdělá: "V odpoledních hodinách byl kamerovým systémem na Tyršově náměstí monitorován muž, který se pohyboval před vietnamskou provozovnou, do které následně vstoupil. Vzápětí muž opustil provozovnu a v ruce držel jednu cigaretu. Na místo se dostavila hlídka, které muž doznal, že mu prodejce z vietnamské prodejny prodal kusovou cigaretu. Jelikož prodej kusových cigaret je zakázaný, byla prodejci uložena bloková pokuta."

Jiný případ zveřejnila Městská policie Cheb; pochlubila se, že její kamerový systém "neslouží pouze k odhalování přestupků v dopravě či v oblasti narušování veřejného pořádku, ale má podstatně širší využití".

Uvedla: "V pátek 18. března kolem půl desáté dopoledne oznámil operátor městského kamerového systému, že v altánu u hradebního příkopu jsou 3 chlapci a 1 dívka. S ohledem na to, že mohlo jít o případ záškoláctví, byla na místo vyslána hlídka městské policie. Když strážníci dorazili k altánu, dala se skupinka dětí na útěk směrem do areálu Krajinky. Nedaleko restaurace Říční terasa však byla dostižena. Děti shodně přiznaly, že by v tuto dobu měly být ve škole. Tam je také hlídka následně převezla."

V podstatě banální události (a najde se jich samozřejmě mnohem víc, byť se chytřejší strážníci takovými úspěchy raději nechlubí). Oba případy ukazují, pod jak detailním dohledem se moderní společnost nalézá.

Strážníci na monitoru sledují, jak se muž pohybuje před vietnamskou provozovnou, vejde, vzápětí ji opouští a v ruce drží jednu cigaretu. Sherlockům to hned sepne: Krabičku nemá? Že on si, syčák, koupil kusovku! A už tam vysílají hlídku. Čteme: kuřák se "doznal, že mu prodejce z vietnamské prodejny prodal kusovou cigaretu".

Škoda nevyčíslitelná

Strážníci na něj nejspíš udeřili, argumentovali kamerou a nahrávkou, načež on se "doznal", což evokuje málem nějakou trestnou činnost. (Koupil si jednu cigaretu, jejíž hodnota bude zhruba čtyři koruny, a škoda na státu tedy tak malá, že nevyčíslitelná.)

S tímhle doznáním strážníci následně uhodili na vietnamského prodejce, který tíze důkazů (kamera a doznáním kuřáka nákupce) podlehl a vyfásl pokutu za prodej kusovky, jíž se raději ani nebránil. Výši pokuty neznáme.

Všimněme si, jaké maličkosti si všimli strážníci u monitoru. Jedna cigareta jim stála za akci a chlubí se jí (zaznamenal to server Echo24 a Novinky.cz, jistě i občané.) Míra sledovanosti, prošmírovanosti, je obrovská, nenormální. Jestli si strážníci všimnou cigarety, vidí tisíce dalších věcí, do nichž jim nic není. A ano: kamery jsou veřejné, legální, avizované, jenomže my je nevnímáme.

Případ dětí z Chebu se moc neliší: kamera šmíruje altán (co se tak asi v altánu běžně odehrává, to si jistě kdekdo dovede představit), natrapíruje tam tři kluky a holku, hlídači usoudí na "případ záškoláctví", vyšlou hlídku, následuje honička a transport přistižených do školy. Obojí, kusovka i záškoláci, vyvolají policejní akci.

Je to dobře? Chápu, když se díky kamerovému systému chytají drobní zloději, když odhaluje sebevrahy chystající se ke skoku, dealery drog či vandalství. Ale podle mě není správné, aby strážník honil občana, že si koupil za bůra cigáro, i když to zákon zakazuje. Je to za hranou, ukazuje to na hluboké přesvědčení strážníků, že tohle mají dělat. Podle mne nikoli.

Prodejem kusovek se zabývá Česká obchodní inspekce, zjišťuje, kdo porušuje zákon. Ale městská policie? Stejně s dětmi za školou. Byla pro ně větší lekce to, že je čapli v altánu, nebo vědomí, že jsou na každém kroku hlídáni? Strážník u šmírovacího systému by měl rozlišit prkotinu (kusovka) a vážnou věc (krádež, sebevražda). Pokud to neumí, nemá tam co dělat.

Nezdravá přičinlivost hlídačů zaráží a odpuzuje, ale ještě víc zaráží, jak si to necháváme v klidu, lhostejně líbit, jak nám to přijde samozřejmé, a že někteří obyvatelé tyhle šmírácké "akce" zřejmě i vítají. Přitom jsou nebezpečné, zbavují nás soukromí i důstojnosti. Hlídačům dávají nezdravý pocit převahy a všemocnosti.