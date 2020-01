Zemřel Luboš Dobrovský, vždycky občan!

Nová předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková porušila podle předběžného posouzení ministerstva spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Deníku N to ve čtvrtek sdělil mluvčí resortu Vladimír Řepka. Továrková podle veřejných registrů stále figuruje v desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil server.

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) už Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených společnostech."Po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové na kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu," napsal Deníku N mluvčí ministerstva spravedlnosti. Přestupkové řízení by měl řešit úřad v místě trvalého bydliště Továrkové, tedy brněnský magistrát. Pokud přestupek prokáže, může udělit pokutu 5000 Kč až čtvrt milionu korun.