Babiš vytáhne vojnu a mír, přesto má Pavel větší šanci vyhrát. Žena zde opět neuspěla

Je smutné, kolik lidí v republice slyší na lež, manipulaci a populismus. Bývalý premiér, který visel v obřím střetu zájmů, neúnosně zadlužil stát, léta se spojoval se Zemanem jenž vzhlížel k Putinovi, a který považuje zásadní demokratické hodnoty za pouhé harampádí, dostal 35 procent hlasů.

Skončilo první kolo prezidentské volby, jméno nové hlavy státu jsme se po něm nedozvěděli, čeká nás tedy kolo druhé. V tom prvním přišlo k urnám přes 68 procent voličů, což je mimořádné. Do závěrečného souboje postupují bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel (35,39 procenta) a expremiér Andrej Babiš (35 procent hlasů).

Třetí skončila Danuše Nerudová se zhruba 14 procenty. Oproti oběma postupujícím tedy ztratila dvacet procent, což je rozdíl obrovský a nečekaný. Nechme teď pro jednou stranou její problémy a soustřeďme se na program, který nabízela - chtěla se stát kandidátkou nižších věkových ročníků, slibovala osvěžit starou zatuchlou českou politiku a posunout ji trochu jiným směrem. Je smutné, že pro něco takového nedokázala získat silnější podporu. Uvidíme, kolik mladých lidí jí nakonec přišlo odevzdat hlas.

Netuším, jestli Danuši Nerudové uškodilo, že je žena, byl bych velmi rád, kdybych se mýlil, ale víme, že česká politika vězí v maskulinní poloze, a ne a ne se z ní vymanit. Škoda, že za sebou neměla předchozí aktivnější občanské angažmá. Má teď pět let na to, aby napnula síly v oblastech, o nichž v kampani mluvila - a předvedla, že jí o ně skutečně jde. Po prvním kole řekla, že z veřejného prostoru nezmizí, bylo by dobrou zprávou, kdyby své slovo dodržela.

Čeká nás druhé kolo kampaně, boj mezi Babišem a Pavlem. Jaké v něm mají ti dva šance? Na čí podporu bude spoléhat předseda hnutí ANO? Od koho může čekat podporu a z jakých skupin se vlastně rekrutuje jeho aktuálních 35 procent hlasů?

Dá se tušit, že kromě voličů jeho hnutí se k němu přiklonila i část příznivců odborového předáka Josefa Středuly, byť ten jim po odstoupení doporučil Nerudovou. Za jisté pak lze považovat, že Babiš uspěl v řadách těch, kdo jsou nespokojeni s vládou. Pravděpodobně tak může nasát i někoho z lidí, kteří se v prvním kole rozhodli pro kandidáta SPD Jaroslava Baštu.

Ten však oznámil, že výslovně nedoporučuje nikoho. "Všichni de facto podporují tuto vládu. Někteří přímo, někteří, jako Andrej Babiš, nepřímo. Když sledujete hlasování ANO ve sněmovně, málokdy se chovají jako opoziční strana. Řekl bych, že Andrej Babiš považuje pětikoalici za konkurenci, nikoli za někoho, proti komu je v opozici," nechal se slyšet Bašta. Tohle se Babišovi nehodí. Nutně potřebuje hlasy voličů SPD a zcela jistě bude usilovat o podporu občanů, kteří demonstrují proti vládě a "za mír", tedy de facto ve prospěch Vladimira Putina.

Jakou taktiku tedy můžeme od Babiše očekávat? Nedělejme si iluze, půjde doslova přes mrtvoly. Co může vytáhnout na Pavla? Už připomněl jeho minulost v KSČ a v kurzu pro vojenské rozvědčíky. Z úst exkomunisty a exagenta StB to ale zní jako značně falešná hudba. Lze tak odhadnout, že Babiš použije následující ostré zbraně.

Zbraně, kterými bude Babiš pálit na Pavla

Válku na Ukrajině. Bude tvrdit, že on by se soustředil hlavně na jednání o míru. Už s tím začal během debaty na Nově. Bude tvrdit, že Pavel coby bývalá dvojka v NATO podporuje naopak řinčení zbraní. Připravme se na tento surový, velmi nebezpečný druh kampaně. A připravme se i na to, že ještě zesílí Babišovy zmínky o tom, jak se kvůli ukrajinským uprchlíkům nedostává na "naše lidi".

Nepřestane také opakovat, že Petr Pavel je kandidátem vlády. Ačkoliv v reálu pětikoalice nebyla schopna nikoho vlastního vygenerovat, bude Babiš svého konkurenta s kabinetem usilovně spojovat. Bude křičet, už to dělá, že koalice "má vládu, sněmovnu i Senát", že jí chybí "opozice a nesmí dostat i Hrad a prezidenta".

Bude rovněž tvrdit, že Pavel nemá žádné politické zkušenosti, nerozumí ekonomice, státu ani vládnutí. A čekat se bohužel dají i vyložené podpásovky.

Jak si stojí Petr Pavel? První kolo těsně vyhrál. A je svým způsobem dobře, že jen těsně, potřebuje totiž ještě hodně přidat. Podpořili jej Danuše Nerudová, Pavel Fischer i Marek Hilšer - má tak větší šanci získat na svou stranu alespoň část jejich příznivců, než jakou má Babiš v případě těch Baštových.

V debatách byl Pavel velmi střídmý, úsporný, působil klidně, jako člověk s nadhledem. Měl by přidat na emocích? Spíš mu bude stačit dál nepanikařit. Zároveň by však měl myslet už nyní na Babišovy voliče a na voliče Jaroslava Bašty. A v debatách dávat najevo, že jej zajímají lidé v nouzi, kteří se bojí budoucnosti. Že jej zajímá, jak se žije v regionech, které jsou na tom nejhůř. Nejen proto, aby tady získal hlasy, ale aby se o nich opravdu také něco dozvěděl a naučil se na ně pamatovat.

Co výsledek prvního kola řekl o nás? Je smutné, kolik lidí slyší na lež, manipulaci a populismus. Bašta, který chtěl neústavně odvolat vládu hned po nástupu na Hrad, nezískal ani pět procent, to přináší úlevu. Ale Babiš, který visel v obřím střetu zájmů, neúnosně zadlužil stát, léta se spojoval se Zemanem, jenž vzhlížel k Putinovi a který považuje zásadní demokratické hodnoty za pouhé harampádí, dostal 35 procent hlasů. Strašně moc. Jsme zmatená, dezorientovaná společnost.

Ve druhém kole nebudeme hrát jen o to, zda se na hradě usadí Babiš nebo Pavel, ale především o svou vlastní budoucnost. O českou pozici v Evropě, o konec éry lidí jako jsou Klaus a Zeman, jejichž pokračovatelem je Babiš. O možnost překonat krizi a společnost uklidnit a stmelit.

