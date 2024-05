Žena v mužském ringu. Markéta Pekarová Adamová i její strana bojují o přežití

Helena Langšádlová musela odejít, protože nebyla vidět. Ale jiní ve vládě vidět jsou, a stejně jim to oblibu a preferenční hlasy nepřináší. Babišovská představa o politice funguje hlavně pro Babiše.

Přežije TOP 09 příští sněmovní volby, obstojí Markéta Pekarová Adamová coby její předsedkyně? V poslední době se topce nedaří. Bojuje, aby vůbec přelezla potřebných pět procent a zůstala mezi poslanci. Přitom je to jediná strana ve sněmovně, kterou vede žena, v tom je výjimečná.

Markéta Pekarová Adamová dlouho čelí ostrým útokům nejen na sociálních sítích. Opozice se na ni speciálně zaměřuje, loni na jaře se ji dokonce pokusila odvolat z postu předsedkyně dolní komory, což se u nás stalo poprvé. Nepochybně ANO a SPD dráždí tím, že není muž a nenechá si nic líbit. Sněmovnu řídí žena s názorem, s velmi jasným názorem na témata, jako je ruská válka.

Kritizována je předsedkyně TOP 09 nejen od opozice, kritika se jí nevyhýbá ani ve vlastní straně. Za zády má otce zakladatele Miroslava Kalouska, kterého vedení topky nepustilo do eurovoleb.

Expředseda se do ní nedávno na síti X ostře pustil za demisi ministryně pro vědu a výzkum: "Způsob, kterým Markéta Pekarová Adamová navezla Helenu Langšádlovou do předem prohrané bitvy, je hnusný. A když Helena Langšádlová dokázala téměř nemožné a z předem prohrané bitvy uhrála nerozhodný výsledek, je její 'odstřel' ještě hnusnější. Neférový takovým tím primitivním 'holčičím' způsobem. (Tím se nechci dotknout dam, vadí mi holky). Nutno k tomu dodat, že místopředsedové TOP 09 se ukázali jako srabi."

Kalousek na Pekarovou Adamovou zaútočil jako na ženu. Dělá z ní "holku" s "holčičími", tedy nedospělými způsoby. Nejspíš omylem, nechtěně, ale naprosto jasně předvedl, co mužům na Pekarové tak strašně vadí. Že je žena ve vysoké pozici, na což u nás prostě nejsme zvyklí.

Vede se česká tichá válka mužů proti ženě. Podobně silně Pekarovou Adamovou nesnáší třeba předseda ANO Andrej Babiš. Loni v říjnu o ní řekl: "Vy se mnou nemůžete soutěžit a ten chudák Kalda, kterému jste ukradla tu TOP 09, jste mu ukradla tu stranu, říká jenom, že jste nenávistná, zlá a hloupá." Miloš Zeman Pekarovou v dubnu 2022 označil za "prokletí české politiky". Jedna ubohost a malodušnost vedle druhé. Pekarová Adamová prostě nadsamcům vadí.

Do "dívčí války" se na její obranu zapojila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). S útoky na sebe má četné zkušenosti. Na síti X napsala, že má "@market_a lidsky ráda" a poprosila o mír. "My 'holky' to fakt nemáme v politice ani trochu jednoduché a častokrát jste vůči nám přísnější než k našim mužským protějškům… Jedno vím jistě - Markéta není ani pokrytec, ani sobec, ani sebestředný všeználek, a dělat předsedkyni strany po odchodu Karla na věčnost a Mirka do opozice (což je věčná škoda nejen pro topku, ale pro nás všechny, co ho máme rádi) je hodně moc těžký…"

Je pěkné, že ženy drží při sobě, že se Jana Černochová Markéty Pekarové Adamové zastala. Potěší to. Má to ale jednu vadu. Pokud mají "holky v politice" držet při sobě, protože jsou na ně "muži přísnější", mohla to šéfka topky vztáhnout i na Helenu Langšádlovou. Nemělo by totiž uniknout pozornosti, že její demise možná nebyla na místě.

Není slabší než Fiala či Jurečka

Věci bývají složitější, než jak působí na první pohled. Ano, Langšádlová nebyla vidět, jak sama řekla, "neměla lajky", to bylo zřejmě její hlavní provinění. Zastala se jí však Rada Učené společnosti České republiky. Její předseda Libor Grubhoffer napsal toto: "Paní ministryně by patrně mohla být více vidět v mediálním prostoru, rozhodně však nemohu souhlasit s názorem, že podává slabé výkony. Naopak oceňuji, jak rychle se ve složité problematice vědy, výzkumu, vývoje a inovací zorientovala, ačkoli nevzešla z vědeckého prostředí."

Pekarová Adamová už po podpoře Učené společnosti pro Langšádlovou vysvětlila Novinkám.cz demisi své ministryně takto: "Také vnímáme citlivě kritiku Fialovy vlády, že špatně komunikuje výsledky své práce. A proto jsme z té kritiky vyvodili odpovědnost a také jsme chtěli jít příkladem ostatním." Na otázku, kdo ještě by měl skončit, jmenovala ministra školství Mikuláše Beka (STAN), za což to celkem právem schytala.

Podstatné ale je vysvětlení Pekarové Adamové. Fialova vláda je kritizována, že špatně komunikuje kroky, které dopadají na občany, škrty v rozpočtu, omezení valorizací důchodů atd. Vládu nikdo nekritizuje za to, že špatně komunikuje s vědci. Mimochodem, nebylo lepší řešení (rozhodně lepší než za Langšádlovou nabídnout zcela nevhodného kandidáta), pomoct jí s prezentací její práce? Dát jí někoho na PR?

Ale problém sahá hlouběji. Jde skutečně o sebeprezentaci a PR, o politický marketing? Má pravdu Babiš, že to je skutečná podstata politiky? Má o PR jít v oblasti vědy a výzkumu? Markéta Pekarová Adamová je na sítích a v médiích rozhodně aktivní, rozhodně ji je vidět, stejně je vidět topkařský ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, a přece TOP 09 bojuje o přežití. Jak to? "Lajky" nezabírají. Předsedkyně topky je mnohými nenáviděná.

Je tedy slabá i Pekarová? Zjevně to má jako žena mnohem těžší a chyby dělá úplně stejně jako její mužští kolegové. K mylnému, ba přímo nešťastnému pokusu o výměnu Langšádlové za Pavla Tuleju řekla: "To nebyl nápad jednotlivce, ale ve vedení TOP 09 to uzrávalo delší čas. I ve straně jsem vnímala určitou nespokojenost." Realita? Odpovědnost nese ona, ne vedení.

Pojďme však dál, je mediálně silnější předseda ODS Petr Fiala? Nemá snad i on problém, že preference ODS nerostou? Nemá i premiér potíže se sebeprezentací? Málokdo působí tak prkenně jako Petr Fiala. Kolik má lajků? A pokračujme v koalici Spolu dál, jaké úspěchy slaví Marian Jurečka, šéf lidovců? Aktivní na sítích a v médiích je až až, ale lidovci se v průzkumech potácejí dole pod topkou.

Voliči dali v minulých sněmovních volbách hlas stranám pětikoalice, protože nechtěli Babiše, nechtěli bezbřehý populismus. Chtěli poctivou politiku, ne lajky, ne exhibice v médiích a ve sněmovně. Ukazuje se, že Helena Langšádlová svou práci dělala poctivě a, mimochodem, jménem Rady Učené společnosti se jí zastali převážně muži…

Pokud má topka přežít a Markéta Pekarová Adamová přežít v čele strany, musí vsadit na poctivost a tvrdou práci, ne na sociální sítě, ne na dnes převládající mužskou představu o politice, ne na babišovskou představu o politice.

