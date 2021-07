Zítra řeknu pravdu. Smažte to, než to začnou sdílet! (Babišova zpověď)

Pravda taky je, že vlastně nevím, co je pravda, myslím tím, co jako je opravdová pravda, pokud něco takovýho vůbec existuje.

Taky se vám to někdy stane? Mně už skoro nikdy, ale teď, krátce před volbama, to na mě přišlo, něco mě nutí, abych řek pravdu, jak to všecko je, jak to všecko bylo. Ještě nikdy se mi to nestalo, nikdy. Až teď. Pokud tu pravdu fakt řeknu, nebo pokud ji dokonce někam napíšu, na Facebook, fakt to smažte, než se to začne šířit. Protože tohle by se fakt šířilo ještě víc než ty mý čaulidi a nová kniha a tweety.

Teda mý tweety - hele, nejsou to žádný moje tweety, to asi ví každej, stejně jako jsem nenapsal tu předvolební knihu Sdílejte, než to zakážou! Kde bych na to vzal čas, a taky neumím psát a vyjadřovat se, to není moje parketa. Na to mám lidi. Na to mám dokonce nejlepší lidi. Popravdě, jedině na tohle mám fakt dobrý lidi. A na vydělávání peněz, na násilný přebírání firem, na to samozřejmě taky. Jsem přece manažer, krizovej manažer, dokážu ty okolo přivést do krize a zničit je a vydělat na tom.

Víte, co je nejhorší? Že nevím, kde s tou pravdou začít, jestli před revolucí, nebo po revoluci, teď, nebo tenkrát, je toho tak strašně moc, tý pravdy je strašně moc, to bych psal celý roky, navíc by mě pak asi zavřeli, i když hodně toho bude už promlčenýho, doufám. Jasně že jsem byl agent StB, ale to přece všichni víte. A vůbec se za to nestydím. Prostě tak to bylo, přišli, vybrali si mě, věděli, že jsem schopnej a že chci ven a že chci prachy a dobrej život. Tak jsem se s nima dohod, každej, skoro každej, by se s nima dohod. Bál jsem se jich, mohli všecko, to ani já dneska nemůžu všecko, ale oni tehdy mohli. Neměl jsem je rád. Nikdo je neměl rád.

Každej by jim to byl podškráb, kromě šílenců. A kromě lidí jako Havel, ale víte, jak to je, on se taky neměl špatně, měl i za komoušů dobrý píárko, jo, byl ve vězení, ale taky jezdil mercedesem a dokázal si spočítat, že režim padne a jeho to vynese nahoru. Měl plán. Právě proto, že si to uměl spočítat, že měl plán, ho uznávám. Mazanej, jinak by se byl zavřít nenechal. On byl zřejmě větší prognostik než Zeman (tohle kdyby starej pán slyšel, tak mě zničí).

Bál jsem se estébáků, dodneška se tajnejch bojím, i z toho Koudelky nemám dobrej pocit, co na mě vlastně všecko ví? A bojím se Zemana. Zeman je nebezpečnej, zlej a mstivej, umí lidi zničit, umí strany zničit, Zeman si pamatuje, i v tom stavu, ve kterým je dneska, si pamatuje. Mít ho proti sobě, to je jako mít prosti sobě StB, to fakt nechceš.

Vláda fakt není Agrofert

Nevím, kde bych měl s tou pravdou, co řeknu zítra, ne dneska, pokud ji někdy řeknu, začít. Covidem? To byl zlej sen, nejdřív jsem měl kliku, protože já jsem klikař, v první vlně jsem měl kliku, prostě jsem to tu zavřel, lidi se báli, poznám, kdy se lidi bojej a čeho se bojej, a umím to využít. Stejně jako estébáci uměli využít, čeho se lidi bojej. Jsem učenlivej. A Češi to vzali, ten první lockdown a zavřený hranice, vzali mýho českýho Orbána.

Ale potom, potom to začalo, vláda není Agrofert, Česko není podnik, najednou se ukázalo, že mám kolem sebe strašný patlaly, neschopný, blbý, chamtivý. Jasně, bojej se mě, což je obrovská výhoda, ale pak zas neseženete ty fakt dobrý, ty fakt dobrý, ty se mě nebojej. Další vlny covidu, to byla hrůza, jak to tu umíralo, třicet tisíc - a ve skutečnosti jich umřelo mnohem víc, vím to, je to pravda.

Ale víte, co je taky pravda, co je fakt velká pravda? Že lidi strašně rychle zapomínaj, rozvolnil jsem a rozvolněný to zůstane až do voleb, neexistuje to tu do voleb zase zavřít, i kdyby přišla mutace, na kterou očkování nezabírá. Pravda je, že lidi zapomínaj, a já si pamatuju, že zapomínaj, a jsem strašně rád, že zapomínaj, že je to jejich obrana před životem.

Pravda je, že se lidi bojej, pořád se něčeho bojej, potřebujou se bát. Proto jsem, krom jiných strašáků, jako jsou uprchlíci, vytáh tu rakovinu. Každej se bojí rakoviny, já taky, každej, proto mi poradili, že před volbama vytáhneme to centrum proti rakovině, ochráním vás proti rakovině. Lidi se bojej a chtěj bejt chráněný.

Pravda, co je pravda? No tak jasně, že jsem ve střetu zájmů, a taky nejsem, já ne. Moje zájmy mi splývaj se zájmama týhle země, stát jako firma, no jasně. Jasně že pomáhám Agrofertu, jdou mi z něj prachy. A Čapák? Jasně že to byl podvod, ať už to státní zástupci posouděj jakkoli. Ale je to jako s prací pro StB, každej by to udělal, kdyby měl tu možnost. A já ji měl, tak jsem do toho šel a zatáh do toho celou rodinu a nestydím se za to. Jsem byznysmen, ne?

Chci bejt příští Zeman

A pravda je, že mě má Zeman v hrsti, kdyby bylo nejhůř, jedině on mi může dát milost, tohle je něco, co nemůže nikdo jinej, ale on jo. On mě z toho může (s mým podpisem, to je fakt vtipný) dostat, oba to víme, a ty lidi okolo něj, ta fakt hnusná parta, to ví samozřejmě taky. Zemana beru, on něčeho dosáh, on umí lidi zblbnout jako málokdo jinej, jako Donald, jako Viktor, ale ty kolem něj, to jsou jen pijavice, přísavky, a pěkně nacucaný a nebezpečný. Potřebuju od Zemana milost, než skončí, byla by to jistota.

Uznávám v životě dvě věci, peníze a moc. Myslel jsem léta, že to je spojený, že peníze znamenaj i moc, ale co jsem v politice, tak chápu, že nemusíš bejt miliardář (krásný slovo), a přece můžeš mít moc. Zeman je toho důkazem. Proto si ho fakt vážím. Bojím se ho, ale taky si ho vážím. Když máte moc, lidi si vás zadarmo vážej, nemusíte si je kupovat, nemusíte jim nic cpát, nemusíte na ně ani zakleknout a oni k vám vzhlížej. Vidím to všude, kam přijedu, přijel Babiš, chtěj se s ním fotit, chtěj mu podat ruku, chtěj se ho dotknout. Babiš je někdo, protože má moc.

Pravda je, že bych chtěl bejt po Zemanovi zvolenej prezidentem, chtěl bych bejt příští Zeman. Chtěl bych mít taky možnost dávat milost, musí to bejt supr džob, lepší než řídit holding (kterej bych řídil samozřejmě dál). Přímá volba mi to umožňuje, je šitá přesně pro lidi, jako jsem já, jako je Zeman, jako je starej Klaus. Nám to takhle vyhovuje. Až budu prezident, bude to dobrý i pro holding, o tom nepochybuju, jsme v Česku, lidi tu jsou krotký a vědí už hodně dlouho, jak to chodí.

Pravda taky je, že vlastně nevím, co je pravda, myslím tím, co jako je opravdová pravda, pokud něco takovýho vůbec existuje. A pravda je, že tuhle svou pravdu v čaulidi neřeknu a na Facebook nedám, nemám na to koule. Moje (chápete, jak "moje") Smažte, než to zakážou! musí stačit.

