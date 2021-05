Změnu Česku přinese jedině PirSTANSpolu. Obě koalice se musí dohodnout už nyní

"Dáme Česko dohromady" se nepovede, pokud bude Spolu štěkat na PirSTAN. Dokud ty dvě koalice neřeknou, že se obě nikoli chtějí dohodnout, ale že se dohodnou a na čem.

Naplno se rozbíhá předvolební kampaň. Vidíme fotky, jak šéf ANO Andrej Babiš hraje ping-pong v domově pro seniory, říká pak a noviny to tisknou: "Důchodci byli skvělí, zahráli jsme pinčes i bingo. Byla to sranda a bylo to asi nejrychlejší bingo v mém životě."

Petr Fiala, kandidát koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) zahájil kampaň tohoto uskupení v Brně. Řekl: "Chceme sebevědomé Česko a zastavit šílené zadlužování." A v úterý startovala i koalice PirSTAN (Piráti a Starostové a nezávislí) na břehu Vltavy, přes řeku od sídla vlády. Jejich kandidát na premiéra Ivan Bartoš řekl: "Naše lepší budoucnost se nám za poslední rok vzdálila více než kdy jindy." A Vít Rakušan, šéf STAN, ho doplnil: "Přicházíme s plánem, který nám budoucnost zase vrátí. Stojí na jednoduchých principech: moderní a efektivní stát, nezpochybnitelné osobní svobody každého jednotlivce, ale i pochopení pro všechny ty, kteří v životě neměli dostatek štěstí."

Podle současných průzkumů představují ANO, PirSTAN a Spolu tři nejsilnější soupeře pro podzimní volby. Babiš a jeho tým jsou kampaňoví profíci. Vědí, že je v těžkých časech (a pro ANO nastaly těžké časy) nutné udržet voličské jádro, míří tedy na důchodce, kontaktní kampaň s perfektním marketingem opřená o média Agrofertu.

Mašina se dává do pohybu: slibem a darem nezarmoutíš. Babiš to chce ještě jednou zmáknout, ještě jedno volební období. Proti sobě má nezvládnutí pandemie, vlastní střet zájmů, kauzu Čapí hnízdo, neschopnost většiny vlády, čerstvě ministra Arenbergera, proruského kumpána Zemana, svého souputníka Faltýnka. Ale je u vesla, u zdrojů, může hodně manipulovat. Rozhodně není bez šance.

A "na druhé straně Vltavy" pak stojí dvě české novinky, dvě koalice, které nespojilo přesvědčení, že ve dvou nebo třech se to lépe táhne, spojil je Babiš, snaha konečně odstavit jej od moci.

Má to ještě jeden háček (hák), koalice PirSTAN a Spolu se po volbách jedna bez druhé neobejdou. Pokud skutečně touží změnit poměry v zemi, budou muset nejen uspět každá zvlášť, ale zároveň se budou muset obě dohodnout a vládnout spolu (s malým s, docela obyčejně a prakticky).

Pozorujeme něco velmi nového. Máme tu dvě značně odlišná uskupení. Silnější dnes vypadají Piráti a STAN, tedy strana levicová až silně levicová spojená se stranou těžko uchopitelnou, nejednoznačnou, postavenou na místních politicích, starostech. Slovo "nezávislí" neuchopitelnost STAN poměrně přesně vystihuje.

Levá a pravá chce vymést levopravého

Druhá skupina je pravicová, místy silně konzervativní, momentálně o dost slabší než PirSTAN, což se projevuje mimo jiné tím, že na své budoucí kolegy ráda štěká a útočí. Což mate voliče. Ti najednou nevědí, jestli je větší nepřítel ANO, nebo snad PirSTAN. Dodejme také, že ANO nejde tak snadno zařadit, bylo pravé, pak levé, kmitá mezi oběma spektry, dnes vypadá levě, leč vede je oligarcha. Zmatek.

Spojení levice a pravice jsme tu nejintenzivněji zažili za opoziční smlouvy (ODS a ČSSD). Nyní se nám nabízí zase jakési "opoziční souručenství", demokratická opozice levá i pravá chce vymést levopravého hegemona s obřími finančními možnostmi, vybaveného podporou (přes svěřenský fond) vlastněných médií, jež pracují v jeho prospěch.

Všimněme si, jak to Babiš dělá mazaně. Obě koalice klasicky zveřejnily programy, šly s kůží na trh. A hned to schytaly: jak PirSTAN, tak Spolu se snaží tvářit moderně, ale ženy jsou u nich v pozadí, jejich síla je typicky česky marginální. Nabízejí lepší školství, růst ekonomiky, záchranu veřejných financí a lepší kdeco, ale netušíme, kde na to vezmou. Babiš ne, Babiš hraje pinčes, hodnej Babiš, náš Babiš.

Existuje tu ještě jeden velký problém. Jak už řečeno, koalice PirSTAN a Spolu jsou odkázány jedna na druhou, jedna bez druhé má vlastně mnohem menší smysl. Víme takřka s jistotou, že se PirSTAN s Babišovým ANO po volbách nespojí. A stejně to dnes vypadá s koalicí Spolu. I kdyby se po volbách rozpadla, ODS se s ANO dost dobře nemůže spojit, to by byl atentát na českou politiku na úrovni opoziční smlouvy.

PirSTANSpolu

Pokud tedy máme brát vážně obě tyto opoziční skupiny, pak by ony měly brát vážně taky nás, voliče. Měly by už dnes během zahájení svých horkých kampaní jasně říct, v čem se společně dohodnou. Nelze stále poslouchat, že se Spolu dívá úplně jinak na daně než PirSTAN. Volič, který chce v Česku nápravu, potřebuje nějaké společné minimum PirSTAN a Spolu. Proč? Pokud se má u nás odehrát změna, pak se ty dvě koalice musí dohodnout, co udělají a jak to udělají. A my víme, že to (po Babišovi a po covidu) bude muset bolet.

Dohoda je to, co Česku chybí. Heslo "dáme Česko dohromady" znamená titánský úkol. Protože Česko dnes není vůbec pohromadě, je rozervané na kusy, ne na dvě části, ale na x vzájemně se nesnášejících, bojujících částí. Spolu si od PirSTAN může nechat poradit v tom, jak se starat o ty nejchudší, jak na ně začít myslet, protože oni jsou náš velký problém, větší než Zeman. PirSTAN zase může díky Spolu lépe pochopit smysl NATO - zvlášť po Vrběticích.

Jde hodně o finance, jistěže ano, ale nejen. Podstatné je, jak upevnit právní stát (nakolik se ODS zbavila kmotrů?), jak Česko bránit před chudobou, ale taky jak konečně vyřešit budoucnost důchodů. Jak nás chránit před nákazou dezinformacemi, které tak dokonale umějí používat především Rusové. "Dáme Česko dohromady" se nepovede, pokud bude Spolu štěkat na PirSTAN. Dokud ty dvě koalice neřeknou, že se obě nikoli chtějí dohodnout, ale že se dohodnou.

Protože pokud chceme v Česku změnu, je upřímně tak trochu jedno, kterou z těch dvou koalic budeme volit. Má-li se to tu opravdu zlepšit, šanci má jedině PirSTANSpolu. Jedině tak se pro Babiše podzimní volby stanou opravdu "nejrychlejším bingem v jeho životě".

