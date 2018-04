Znáte ministra zemědělství? Teď už ano. Jedna poradkyně za 13 pošťáckých platů

před 1 hodinou

Babiš nařídil, ministr nepochopil, Babiš nařídil zrušit. Vláda verze 2.018.

Ministra zemědělství Jiřího Milka (nestraníka za ANO 2011) podle posledního průzkumu 73 procent občanů nezná. Kdyby jim jako v detektivce ukázali jeho fotografii mezi řadou jiných, identifikoval by ho málokdo.

To se pravděpodobně změní. Média ve čtvrtek široce propírala zjištění MF Dnes, že ministr Milek si jako PR poradkyni najal bývalou moderátorku televizních zpráv Mirku Čejkovou. Té má za její služby ze státních peněz platit 181 tisíc měsíčně, smlouva je prý uzavřená na čtvrt roku. (Na ministerstvu přitom funguje standardní tiskové oddělení o šesti zaměstnancích.)

181 tisíc je dost na to, aby byl ministr zviditelněn a cíl operace splněn, i když asi jinou cestou, než se původně předpokládalo. Odteď je Milek zapamatovatelný, jen tak někdo si ho nesplete. Ale není snad negativní PR taky PR?

Na celé záležitosti je kromě předpokládané odměny zajímavé také to, že ministr zemědělství se stejně jako celá vláda nachází ve stavu demise, a to už déle než dva měsíce.

Najímat drahé poradce by bylo špatně, i kdyby vládla vláda s důvěrou. Poradkyně s odměnou vyšší než ministerský plat je absurdní. Ale když ji - zřejmě jsa opojen žádoucím vylepšováním obrazu makání - vyplácí ministr v demisi, je to ještě jinačí káva.

Velekněz PR Andrej Babiš se právem rozhořčil: "Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili," řekl pro Novinky.cz. (Klíčová slova: "přikázal" a "nařídil".)

Co také mohl premiér, který se nedávno pohoršil, že "pošťačky berou ostudných 14 tisíc korun měsíčně, zatímco ředitel má plat včetně bonusů až osm milionů korun", jiného dělat. Přepočet 1 Čejková = 13 pošťaček je neúnosný. Obojí agenda jde za jeho vládou - i státní pošta, i ministerstvo zemědělství, na kterém to navíc silně zavání střetem zájmů, vzhledem k obsahu Babišových svěřenských fondů.

Andrej Babiš tedy zasáhl. Ale případ obrací pozornost k otázkám: Co kdyby chtěl ministra odvolat? Anebo nějaký ministr, to je jedno kvůli jakému průšvihu, rezignovat? A hle: ani jedno, ani druhé by nedávalo smysl, protože v demisi už celá vláda je. Nejde ji odvolat ještě víc než odvolaná je, protože nějaká, byť prozatímní vláda existovat musí, to je pilíř ústavy. Ale má vládnout "na čestné slovo", protože už ji nemá kdo jak "potrestat". Jediným trestajícím je - ano, vidíme na případu ministra Milka - premiér. Je to na něm: jednou se může zachovat rozumně, jindy naopak. Kdyby řekl "jaké poradce si platí, to je zodpovědnost pana ministra", nikdo si na Milkovi nevezme ani ň. Opozice by se mohla uinterpelovat, média upsat.

Situace, kdy ministři de facto nemají jak a za co odstupovat a být vyměňováni, platí obecně, i pro vážnější případy. Další důvod, proč je správné, aby se Babiš a jeho lidé drželi zpátky, dokud provizorium neskončí a k moci nepřijde kabinet s důvěrou parlamentu.