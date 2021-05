Zoufalý, ale ne špatný návrat Vojtěcha. S Babišem vyjde, jen když „nebude slušnej“

Co je premiérovou tragickou vizitkou, může být zároveň dobrou zprávou pro zdravotnictví. Předseda vlády konečně pochopil, že v krizi musí klíčové ministerstvo vést někdo, kdo ho zná.

♫ Can you feel the love tonight? ♫ | Foto: Economia

V září minulého roku po potupném pádu Adama Vojtěcha tato rubrika uveřejnila komentář Vojtěch mohl být dobrým ministrem. Kdyby mu to ovšem Babiš dovolil. S dodatkem, že historie si ho bude pamatovat lépe, než jak to vypadalo při odchodu. Historie nelenila. Nejen, že na Vojtěcha se už po výkonech jeho nástupců vzpomíná celkem v dobrém, ale druhdy vysmívaný ministr je dokonce znovu v čele zdravotnictví.

Je to samozřejmě fraška - co může být potupnější, než když premiér instaluje ministra, kterého sám před pár měsíci vyhodil. Politické hodnocení vlády, která se už kompletně Andreji Babišovi rozpadla, nechme stranou. Třeba si jednou předseda vlády správně přečte Ústavu, že má řídit kabinet "ve sboru" a ne "ve sporu". Podstatné je, zda Česko konečně dostane kompetentního šéfa zdravotnického resortu.

Vojtěch před dílčí chyby na počátku pandemie navrhoval nakonec vždy správná řešení pro boj s koronavirem. Bohužel Babiš mu je nedovolil realizovat a Vojtěch si vůči populistickým rozmarům svého patrona nedovolil ani hlesnout. Pro jeho druhý vstup do stejné řeky je tedy zásadní, zda se konečně tento vazalský vztah promění.

Částečně určitě ano. Premiérova arogantní představa, že boj s covidem lze řídit jako jakoukoliv jinou manažerskou výzvu, je snad ta tam. Také jeho iluze, že ministerstvo zdravotnictví zvládne jakýkoliv šéf fakultní nemocnice, ideálně s několika tituly, aby dobře zapůsobil na veřejnost, se ukázala být hloupá.

Úspěšný ministr musí především znát komplikovaný a notně decentralizovaný úřad, který má spoustu podivných externích oběhů přes zdravotní pojišťovny, fakultní nemocnice či krajské hygieny. Musí umět přinést do správných dveří na zdravotní výbor ve sněmovně a Senátu legislativu a vyjednat podporu. A vedle covidu se musí starat o spoustu další agendy.

Trvalo to dlouho, umřelo nemálo lidí, ale zdá se, že to premiér konečně pochopil. Je pravděpodobné, že nyní zůstaneme ušetřeni nekonečně trapných výstupů, během nichž by Andrej Babiš v přímém přenosu ponižoval submisivního Adama Vojtěcha a nakazoval mu "Nebuďte slušněj, řekněte jméno!".

Zatímco v Německu covidovou krizi krotí stále stejný ministr zdravotnictví a Rakousko, Polsko i Slovensko si dovolilo maximálně jednu změnu, v Česku se po jménech Vojtěch, Prymula, Blatný, Arenberger vracíme zase potupně k tomu prvnímu. Neuvěřitelné.

Spojený profesor Arenberger

Ještě než se veškerá pozornost upře na staronového ministra, jako memento by měl zaznít příběh toho odcházejícího, totiž Petra Arenbergera.

Od vynuceného Vojtěchova konce Babiš prorážel vždy nové dno. V čase vrcholící krize dovolil ministrův konec, aby vyhověl Pražskému hradu. Odborně zdatný, ale zcela neřiditelný Roman Prymula se zapletl hned do první eskapády, padl, a od té doby jich provedl ještě hodně. Následovalo nahánění jakéhokoliv šéfa fakultní nemocnice ochotného přestěhovat se do kanceláří na Palackého náměstí. Tato korporativistická mentalita Andreje Babiše vyhořela s Janem Blatným. Přesto zopakoval stejnou chybu a sáhl po Petru Arenbergerovi.

Bylo by však mýlkou si myslet, že ten odchází nespokojen, či dokonce poražen. Obvinění po něm stečou, ředitelování významné nemocnice mu nikdo zjevně nebere. Ostatně jak sám řekl, mohl "být přímo u zdroje". A ten se ukázal být neuvěřitelně štědrým. Základní deal Arebergera a Babiše se totiž neodehrál nad covidem, ale nad vybudováním nové onkologické sítě s centrem v Královských Vinohradech, která by měla být financována z Národního plánu obnovy. Když Arenberger přicházel, bylo ve vládním plánu vyčleněno na tuto monstrózní akci přes sedm miliard. Teď s ostudou odchází, ale miliard je v příslušné kolonce už deset.

Zjevná spokojenost a rozšafnost pana profesora, který se ukázal nejméně úspěšným polistopadovým ministrem zdravotnictví, je tak snáze pochopitelná.

Rozvrácené ministerstvo

Adam Vojtěch může počítat s tím, že ho rezort přijme zpět. Vždyť mu zaměstnanci při odchodu i zatleskali. Problém je, že dnes na úřadě najde jen trosky svého někdejšího týmu.

Bude mu chybět profesor Aleksi Šedo, který byl klíčovým náměstkem pro zdravotní péči. Zato bude muset hledat nějaký modus vivendi se svéráznou profesorkou Martinou Vašákovou, protože právě ona teď zastřešuje veškerou covidovou agendu. Stejně tak jej čeká úkol najít řeč s problematickou hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. A v neposlední řadě i odpověď na otázku, jak nastavit vztahy s náměstkem a ředitelem fakultní nemocnice svaté Anny Vlastimilem Vajdákem, který klidně mohl být místo Vojtěcha nyní ministrem, kdyby chtěl.

Jakmile toto vše dá do kupy, nečeká jej odpočinek, ale kupa problémů, které je třeba rychle vyřešit, i kdyby covid ustupoval seberychleji. Adamu Vojtěchovi by se přitom hodilo, aby do toho moc nezasahovat mikromanažer Andrej Babiš a aby měl k ruce rozprášenou expertní skupinu MeSES.

Není totiž umění každou neděli v Čau lidi oznamovat otevření očkování pro další věkovou kategorii. Umění je doočkovat 200 tisíc seniorů nad 70 let, kteří nechtějí nebo neví jak se nechat vakcinovat. Umění není seřvat praktiky, že neočkují, umění je jim nabídnout takový komfort, aby s obcemi a kraji dodělali to, co stát nezvládá. Velký boj se také strhne o podmínky letního cestování či dodržování alespoň některých základních opatření i před prázdninové měsíce.

Vojtěch nebude udržovací ministr

Adam Vojtěch se také bude muset rychle vrátit k věcem, kterými se naposledy zabýval on a kterých si pak série tří ministrů nevšímala. Jde především o hledání odpovědi na otázku, jak dál zajistit financování zdravotnictví, když se i přes nedávné navýšení plateb za státního pojištěnce celý systém propadl do vysokých deficitů? Dotáhnout je ale třeba také reformu vzdělávání mladých lékařů a už konečně reformovat úhradové vyhlášky či absurdní oligopol zdravotních pojišťoven.

Mnohé z toho nepočká až na dalšího ministra po říjnových volbách a alespoň o něco se bude muset pokusit už Vojtěch. Jak u krátkodobých věcí kolem covidu, tak dlouhodobých neřešených problémů tedy nejdůležitější bude, zda si už konečně vzal k srdci radu svého patrona Babiše "Nebuďte slušnej!". Při jednáních, které jej čekají se staronovým šéfem, se mu bude hodit.