Zpřísnit, rozvolnit, zpřísnit. Tahle vláda je jeden chaotický chumel

Od pátku 18. prosince se znovu zpřísňuje. Žijeme jak na houpačce, těžko si představit, že by ještě někdo, kdo to nemá v popisu práce, všecky ty změny sledoval. Neustálé měnění zákazů, příkazů a doporučení svědčí o chaosu, který ve vládě panuje. Vidíme, jak to vypadá, když se o kompromis pokouší populisté (třeba premiér Babiš a vicepremiér Havlíček) s odbornými komisemi. Někde mezi tím lítá slaboučký ministr zdravotnictví Blatný. Malér je, že si Babiš k sobě záměrně vybírá slabé, poslušné ministry, kteří se nevzepřou.

Vláda "rozvolnila" (příšerné slovo) od 3. prosince a kšíry zase utáhne 18. prosince. Volnější poměry vládly jen dva týdny, během nichž však covidová čísla začala stoupat. Celé se to dělo zjevně proto, aby si lidé mohli na Vánoce nakoupit dárky a aby firmy a obchody nepřišly o největší byznys v roce. Zároveň každý musí vidět, že vláda povolila příliš brzy, nevydržela, a teď nás musí opět škrtit.

Chaos je patrný i v jednotlivých krocích. Symbolem se stal naprosto absurdní zákaz prodeje kávy a čaje s sebou. Nikdo už nemůže rozumět, co má význam a co ho postrádá. Neuvěřitelně rychle ztratil smysl protiepidemický systém PES; byl změněn, zeslaben, a stejně ho nedodržovali.

Aspirantem na blud roku se stala pondělní Babišova věta: "My jsme zastavili tu druhou vlnu. Zastavili jsme ji, teď to znovu roste, tak jsme udělali opatření." Je to jako by někdo kanónem vystřílel díry do hráze a volal: My jsme tu vodu zastavili, ale teď zase teče, musíme ty díry ucpat. Přesnější by ovšem bylo: Vy je musíte ucpat, vy to odskáčete. Jedno je jisté - Babiš není krizový manažer. Neumí to.

Opatření. Opět se zavádí zákaz nočního vycházení od 23 večer do 5 hodin ráno. Velmi drsný zásah do našich práv a svobod. Je to vůbec ústavní? Zajímá někoho, jestli to je ústavní? A účel? Zabránit mejdanům? Kdo chce, ten si je stejně uspořádá.

Dalším hrubým zásahem do našich svobod je omezení pohybu a setkávání. Povoleny jsou cesty do práce, za rodinou a blízkými, na nákup, k lékaři atd. Kdo to bude kontrolovat? Už jsme to psali mnohokrát, masové zákazy postrádají smysl, dobrý je stav, kdy si lidé sami uvědomují, že mají být opatrní. Na to by ale potřebovali jinou vládu.

Šest osob a dost!

Při kontaktu s ostatními musíme zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud to je možné. "Musí se" a "pokud to je možné". Tohle se má doporučit, nikoli nařídit. Kdo má mozek v hlavě, nechce se tím svinstvem nakazit. Dva metry nelze ani vynutit, ani dodržet (stačí jet v autobuse, tramvaji, metru, vlaku).

Jiný brutální zásah: lidé se mohou na veřejně přístupných místech setkat nejvýše v počtu šesti osob (dosud 50). Blíží se Vánoce, je advent, lidé se setkávají. Stojíte na stanici autobusu, je vás víc než šest. Jdete na nákup, je vás víc než šest. Atd. Pokusy vědců dokázaly, že smysl má nasadit si respirátor či roušku, když jsem blízko dalších lidí. I venku nás chrání. Omezit setkávání na šest osob mělo být doporučení, stejně to nikdo nebude vynucovat.

Kostely mohou být naplněny maximálně z jedné pětiny, z 20 procent kapacity. Sedět se musí dva metry od sebe a platí zákaz sborového, "hromadného" zpěvu. Zastavme se zde. Pro statisíce lidí jsou Vánoce spojeny s vírou a víra se společenstvím. Jestli se dá někde počítat s ukázněností, jsou to právě kostely, synagogy, mešity, kaple, modlitebny a další bohoslužebné prostory. Vláda to měla nechat na věřících, odtud hrozí nejmenší nebezpečí.

Eucharistii (svaté přijímání) nelze nabízet on-line. Společný zpěv? Uznávám, že se při něm virus může šířit, zároveň však patří neoddělitelně k náboženskému rituálu. I zpěv měli nechat na duchovních. U nás však držíme tradici znásilňování věřících. Vláda se tu chová, jako by víra byla něco jako jít si zahrát lakros. Není. Chápeme ovšem, že to Babiš nechápe.

Alkoholické nápoje se nesmí konzumovat na veřejnosti. Žádná škoda, v dané situaci rozumné, pro Česko leda zdravé.

Aby pak bylo co "rozvolňovat"

Povinné nošení ochrany úst a nosu v obcích venku, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému. Roušky i uvnitř, pokud člověk nedlí doma. Prokázáno, že to má smysl. Smysluplné.

Jako spravedlivý (dosud neznámý termín v české době covidové) vidím fakt, že mohou být otevřeny všechny obchody a všechny musí dodržovat stejná opatření o omezení počtu nakupujících. Pochybných je oněch 15 metrů čtverečních a udržování dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky. Odstupy jsou jistě rozumné, neznám však obchod, kde by se dodržovaly. Jako pustá teorie se jeví také nařízení, že prodejci musí usměrňovat fronty v obchodech i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů.

Venkovní trhy zůstávají povoleny, vláda je však nedoporučuje. Jeden z mála nezákazů, pouze nedoporučení. Proč? Venku se nákaza nepochybně šíří hůř než uvnitř, obchody ale zůstávají otevřeny. Trhy jsou něco jako občasné obchody, jen dnes mnohem bezpečnější. Vláda však cítí nutkavou potřebu zakazovat, tak na nich aspoň zakázala "konzumaci". Chápu, že zatrhli alkohol, opilý ztrácí zábrany, nechápu ovšem, proč si nemůžete koupit buřt a čaj. (Asi aby vám do něj nekápli rum.)

Umožněn venkovní prodej vánočních stromků a kaprů. Kapři a smrčky jsou u nás zřejmě to skutečně posvátné a nedají se hned konzumovat. O. K.

Restaurace musí v pátek opět zavřít. Představuju si, že provozuju hospodu. Musel jsem ji zavřít v první i druhé vlně. Pokud jsem přežil, 3. prosince jsem natěšeně otevřel. Nakoupil zboží a sehnal zaměstnance, kteří se rozutekli na brigády. Po dvou týdnech šlus. Ti, co měli brigádu, o ni přišli. Zboží (pivo, potraviny) se mi zkazí. Na oběšení.

Drtivá většina hospod přísná nařízení dodržovala, fungovalo to. Hospoda je druh obchodu. Proč je zavírají? Distanční opatření se tam dají dodržovat mnohem lépe než v obchodech.

Na úřadech platí omezení úředních hodin maximálně na pět a na dva dny v týdnu. Dá se to chápat nejen jako "moudré vládní opatření", ale taktéž jako "vynucená kumulace občanů, kteří na úřadě něco nutně potřebují". Virus nadmíru spokojen.

Laikovi se zdá, že část z toho, co vláda nařizuje, je skutečně rozumné a smysluplné. Další věci jsou však jenom jako, jenom aby se "dělala opatření" (a pak bylo co uvolňovat). Dost dobře proto nemohou mít smysl. Za hrubou chybu považuji, že se moc brzy "rozvolnilo", takže se zase musí strašně utahovat. Tahle vláda je jeden velký chaotický chumel.

