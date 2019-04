Konspirační weby a populisti jsou toxický koktejl. Dobře, že to vnitro sleduje

Pozitivní je, že tupá nenávist na voliče zas až tak nefunguje. Vloni v komunálních volbách dostala SPD tři procenta. Dělnická strana sociální spravedlnosti a Národní demokracie? Totální debakl. Lidé brzy prokouknou, že pod skořápkou siláckých řečí není lákavý směr vedení země.

Nově zveřejněná zpráva ministerstva vnitra o projevech extremismu za rok 2018 obsahuje spoustu zajímavých informací, byť některé z nich vlastně nejsou žádným překvapením. Každopádně je důležité to mít černé na bílém.

Podle dokumentu hrálo loni v šíření projevů rasové, etnické a náboženské nenávisti velkou roli, chvíle napětí, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. SPD je podle vnitra nejvlivnějším aktérem v šíření náboženské nenávisti a etnické nesnášenlivosti. Skvělé, že Okamura je napůl Japonec, to se může stát fakt jenom u nás.

Nicméně ten zprávu vnímá jako politický boj ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD. Co jiného na to má říct? Podobný protitah používá k obžalobě doporučený premiér Babiš. Všechno je komplot, kampaň, já nic, ale k věci…

Pozitivní je, že se snad dá opatrně říct, že tupá nenávist na voliče zas až tak moc nefunguje. Vloni v komunálních volbách dostala SPD tři procenta. Dělnická strana sociální spravedlnosti a Národní demokracie? Totální debakl. Čím to?

Tyhle strany spojují nesourodé lidi bez zkušeností, často s protichůdnými názory. Jejich program je slepé šíření nenávisti, což zkrátka není dlouhodobě udržitelné. Lidé obvykle brzy prokouknou, že pod skořápkou siláckých řečí není lákavý směr vedení země.

Je snadnější valit do lidí klíny, rozdělovat je a budit v nich to špatné než přijít s něčím konstruktivním - programem nebo vizí, té se držet a jít si za ní. Laciné populistické body a politické podnikání, to je SPD Tomia Okamury. Aby toho nebylo málo, ještě dělají užitečné idioty konspiračním webům, které díky nim mají "výbušný" obsah (když si ho zrovna sami necucají z prstu) a spoustu kliků, na které nalepí reklamu.

Podle zprávy vnitra se právě tyto weby výrazně podílely na šíření xenofobie a fungují jako tiskový orgán extremistů a populistů. "Přejímají jejich nenávistné myšlenky, ty multiplikují a snaží se z nich vytvořit legitimní politické téma," uvádí zpráva s odkazem na spolupráci Aeronetu a předsedy strany Národní demokracie Adama B. Bartoše.

Znalci extremismu ve zprávě tvrdí, že po konspiračních webech šířené dezinformace mohou u lidí bez kritického uvažování vyvolávat pocity paniky, strachu či ohrožení. Nezní to povědomě? Důsledkem toxické spolupráce extremistů a populistů s konspiračními weby je i odsouzení seniora a sympatizanta hnutí SPD Jaromíra Baldy na čtyři roky za teroristický útok na železnici. Tak pozor na to! Nevěřit jednoduchým řešením populistů a konspiračním teoriím.