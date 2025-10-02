Názory

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu | Názory
před 2 hodinami

Královna Ruska se postavila proti Putinovi

Alla Pugačovová, největší hvězda ruské popové scény, kterou zahraniční média nazývají královnou Ruska, v rozhovoru pro YouTube kanál novinářky Katariny Gordejevové odsoudila válku na Ukrajině.
Alla Pugačovová, nejznámější ruská popová zpěvačka
Alla Pugačovová, nejznámější ruská popová zpěvačka | Foto: Wikimedia Commons - Serge Serebro (CC BY-SA 2.0)

Kvůli rozhovoru zveřejněnému na YouTube se proti zpěvačce, která po anexi Krymu v roce 2014 opustila Rusko, se v Rusku rozhořela kulturní válka, kterou proti ní vedou nejen propagandisté, ale i státní úředníci - ti požadují, aby proti ní bylo zahájeno trestní stíhání. A není se čemu divit,

Šestasedmdesátiletá zpěvačka Alla Pugačovová je nejznámější ruskou ženou. A také proto, že tato umělkyně již mnoho let žádný rozhovor nikomu neposkytla a k politice se nevyjadřovala nikdy, i když bylo o ní známo, že válku odmítala vždycky. V roce 2022 opustila Ukrajinu, kam se uchýlila, a odstěhovala se do Izraele. Dnes žije na Kypru. I když se v tomto rozhovoru zpěvačka k válce na Ukrajině vyjadřuje opatrně, již během prvního týdne po zveřejnění si ho poslechlo více než 20 milionů lidí.

"Existuje něco jako svědomí, a to je dražší než sláva, než luxus a mnohem dražší něž všechno na světě," řekla v rozhovoru a dodala k tomu, píše Der Spiegel, že "skutečný patriotismus vyžaduje se vyjádřit k tomu, co se děje doma, pravdivě. Kdyby bylo třeba mou vlast ve válce bránit, byla bych ta první, která by tak učinila. Ale když nerozumím, co se děje, a to je tento případ, tak je to špatně. Když lidé umírají, a to jak ti naši, tak ti z druhé země, je to nesnesitelné."

Alla Pugačovová je dle odborníků nesporně královnou Ruska, protože je nejznámější osobností pro všechny věkové skupiny. Mezi lidmi se říkalo, že jednou bude stát v encyklopediích: Leoniid Brežněv byl nevýznamný politik v éře Alli Pugačovové.

Po rozpadu Sovětského svazu se tato hvězda nikdy nepohybovala v blízkosti mocných. Když ji v roce 2019 k oslavě sedmdesátých narozenin chtěl Putin vyznamenat, odmítla to a místo toho požádala o propuštění nespravedlivě vězněného divadelního režiséra Kirilla Serebrenikova.

V roce 2011 se Pugačovová provdala za populárního komika Maxima Galkina, který před tím mnoho let vystupoval spolu s Volodymyrem Zelenským. Po napadení Ukrajiny v roce 2022 se Galkin ostře postavil proti válce a podpořil Ukrajinu. Kvůli tomu byl hned zařazen mezi tzv. zahraniční agenty, což se nejvíce dotklo jejich dětí, kterým ve škole nadávali. Proto se celá rodina vystěhovala. Na cestu jim povolili, aby si ze svého účtu vybrali 30 000 dolarů.

Za zmínku stojí, že i ve zmíněném rozhovoru pro YouTube  nezvolila Pugačovová žádná tvrdá slova, nehovoří o Putinovi jako o vrahovi a diktátorovi, jen říká: "Vladimíre, Vladimíroviči, skončete s tím se vším." Je přesvědčená o tom, že Putin by měl již dávno opustit svůj úřad jako to udělala ona, i když byla královnou ruského jeviště. A dodala: "Kdo je dlouho u moci, škodí zemi."

Napsáno pro ČRoPlus.

 
