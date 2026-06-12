Krvavý Belfast. Súdánský azylant zapálil frustraci chudých z migrační politiky

Brutální útok súdánského žadatele o azyl v Belfastu zapálil nahromaděnou frustraci chudých vrstev. Severní Irsko přitom celkem hostí jen 2379 azylantů. Ti jsou však koncentrováni do chudých čtvrtí s vysokou nezaměstnaností a nedostatkem bydlení. Zatímco vyšší vrstvy migranty nepotkají, pro ty chudé se stali nevítanými sousedy. Pak stačí k výbuchu násilí jen málo.
Zatímco v Anglii by po podobném útoku došlo jen k chaotickým demonstracím, v Severním Irsku jsou z jiného těsta. Kvůli historickému dědictví bojů mezi katolíky a protestanty je místní společnost hluboce segregovaná a infrastruktura pro pouliční násilí je latentně přítomná. Stačí najít nového nepřítele. Podmínky pro podobný výbuch jsou ovšem i jinde v Británii.
Proč azylanti místní tak štvou? Nejde jen o bestiální útok. Azylanti se sice netopí v penězích, nicméně už jen fakt, že mladí muži v produktivním věku (což je většina azylantů) dostanou zdarma ubytování a stravu plus malé kapesné, lidi dráždí. To, že azylanti nemohou legálně pracovat, už nikdo neřeší.
Důležité jsou i symboly. Ubytování na výletní lodi. Taxík zdarma k lékaři. Bezplatné chytré telefony. Soukromý (státem placený) zubař v azylovém centru v situaci, kdy běžní Britové nemohou zubaře sehnat (vláda to hájila tím, že pokud by tisíce azylantů zahltily místní spádové ambulance státního zdravotnictví, systém by v daném regionu kompletně zkolaboval). To vše na lidi působí jako červený hadr na býka.
A pak je tu koncentrace. Azylanti jsou masivně posíláni do ekonomicky slabších regionů – na sever Anglie, do Skotska a do Walesu. Do Severního Irska výrazně méně, ale zato jde o oblast mnohem výbušnější. Stát si kompletně pronajal stovky hotelů po celé Británii, často v malých turistických obcích nebo na venkově. V některých vesnicích s pár stovkami obyvatel tak ze dne na den přibylo několik desítek (někdy i stovek) mladých mužů odněkud ze severní Afriky nebo Blízkého východu.
Tisíce azylantů jsou koncentrovány i v obřích táborech na bývalých vojenských základnách nebo na ubytovacích lodích. Tyto kapacity jsou sice izolované od velkých měst, ale vytvářejí extrémní koncentraci na jednom konkrétním místě. A opět - často jde o chudé oblasti, kde místní školy, praktičtí lékaři a sociální služby už tak čelí náporu. Ve Windsoru nebo Kensingtonu žádní azylanti nejsou…
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