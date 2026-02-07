Lidé Pavla chválili i pískali. Babiš s Macinkou je zřejmě opět dostanou na náměstí

Ohlédnutí Radka Bartoníčka za uplynulým týdnem začíná i končí na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla na pražském Staroměstském náměstí. Kromě videí a komentářů z této akce ale uvidíte také premiéra Andreje Babiše i ministra zahraničí Petra Macinku. Svým vystupováním se však patrně postarali o to, že lidé vyjdou příští víkend do ulic znovu.
Byl to týden z pohledu politiky velmi zajímavý a neklidný, což dokumentují i některé videoukázky, které si můžete pustit v novém pořadu s názvem TEČKA Radka Bartoníčka. Ten se snaží rekapitulovat dění posledních dní, kdy se mimo jiné rozhoduje o tom, jestli lidé opět vyjdou do ulic.
Na videoukázkách můžete vidět plné Staroměstské náměstí a poslechnout si účastníky demonstrace, kteří nepochybně sledovali i dění v Poslanecké sněmovně, kde vláda Andreje Babiše ustála hlasování o vyjádření nedůvěry. Pro nespokojené demonstranty bylo ale patrně důležitější, jak budou vystupovat členové vlády, především premiér a ministr zahraničí Petr Macinka.
Jak ukazují i videa v tomto pořadu, oba dva se vyjadřovali zcela jinak, že by protestující očekávali. Babiš potvrdil, že se nenechá vydat spravedlnosti, a navíc tvrdil, že jeho případ je zpolitizovaný. Na rozdíl od běžných lidí se může spoléhat na imunitu a většinu v Poslanecké sněmovně, která ho spravedlnosti nevydá.
Pokud jde o Macinku, ten pronesl ve sněmovně značně ostrý projev na adresu prezidenta Petra Pavla. Ministr tvrdí, že Pavel jedná protiústavně, když nechce jmenovat poslance Motoristů sobě Filipa Turkem ministrem životního prostředí.
Odborníci se nemohou shodnout, zda si prezident opravdu protiústavně počíná, většina se ale přiklání k tomu, že má právo člena vlády nejmenovat. Macinka v projevu ve sněmovně na prezidenta tvrdě útočil, což může dostat do ulic další demonstranty. Zvláště když spolek Milion chvilek pro demokracii chystá na neděli 15. února další akci.
Že jsou ale v Česku i lidé, kteří mají k prezidentovi výhrady, ukázalo čtvrteční dění ve Stonavě. Právě tam horníci vyvezli poslední vozík vytěženého uhlí a těžce se smiřovali s tím, že těžba definitivně skončila. Když se poté shromáždili na mítinku, kde jim organizátoři pustili na videu slova prezidenta, ve kterých jim děkoval za jejich práci, řada z nich začala pískat. Potvrdilo se, že toto místo v Česku není rozhodně regionem, kde by většina volila Pavla prezidentem.