„Makáme, makáme!“ Babiš vládne všem. Kdyby ale odešel, náhrada existuje. Sám ji zmínil

V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se její autor hodně věnuje premiéru Andreji Babišovi, který v tomto týdnu dosáhl dalších svých cílů a dál dominuje v české politice. Zároveň si ale můžete pustit krátké videoukázky, v nichž na jedné Babiš jmenuje dvojici, která by mohla vést vládu místo něj. „Kdyby se tak stalo, možná by to bylo to nejlepší ve prospěch Česka,“ míní Bartoníček.
Jako by se Česko zastavilo v čase. Když hnutí ANO přicházelo v roce 2013 s volební kampaní, hrálo důležitou roli jedno slovo: „Makáme!“ A stejné slovo dominovalo také akci, na které tento týden ANO odstartovalo závěrečnou fázi kampaně do senátních a komunálních voleb.
„Prostě makáme. Od prvního dne, co jsme přišli do úřadu, tak makáme,“ prohlásila ministryně financí za ANO Alena Schillerová. A o makání mluvil také ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček i samotný premiér a šéf hnutí Andrej Babiš.
Otázkou ale je, jak moc či málo myslí Babiš při tomto „makání“ na sebe, na svůj byznys a na své investice ať už do zemědělství, nebo zdravotnictví. I když svůj Agrofert převedl na zvláštní fond a tvrdil, že už v žádném střetu zájmů není, Evropská komise má jiný názor: „Nově zřízený fond nelze považovat za slepý fond a za odpovídající řešení situace.“
Babiš navíc na otázky ohledně možného střetu zájmů reaguje popudlivě. Evropské komisi odpověděl, že ho její stanovisko nezajímá, a reportérovi Aktuálně.cz na dotaz o možném střetu ve zdravotnictví sdělil, že pokládá nesmyslnou otázku. Ostatně v Tečce RB odpověď premiéra zazní, včetně jeho poznámky, že prý média nebudou spokojena ani v případě jeho smrti.
Každopádně z dalšího videa je zřejmé, že Babiš nežije s pocitem, že by ho neměl kdo nahradit. V tomto týdnu sám zmínil ne jednoho možného „náhradníka“, ale hned dva. Byť podle informací ze zákulisí není nikdo, koho by nechal mluvit do rozhodování o směřování Česka. „V případě věcí, kterým se věnuje osobně, rozhoduje jen a jen on,“ říkají zdroje, který s ním mají osobní zkušenost.
Co ale není pro Babiše prioritou, to je vzdělávání a školství. V tomto týdnu dokonce naznačil, že zvažuje odebrat státní dotace soukromým a církevním školám, přestože odborníci varují, že by na to doplatili zejména sami žáci takových škol. Kromě toho společně s ministrem školství Robertem Plagou upozorňují, že Babišova vláda dává málo peněz právě do školství.
Jak to dopadá, když je někdo nevzdělaný a věří lžím, ukazuje Radek Bartoníček na dalším videu. Tam mluví na demonstraci komunistů se seniorem, který nevěří tomu, že by Rusko zabíjelo na Ukrajině civilisty. „Mám informace přímo z Ukrajiny,“ tvrdí muž, přestože je toto zabíjení velmi dobře zdokumentováno.
V závěru dnešního videopodcastu autor oslovuje především ty mladé lidi na školách, kteří nevěří, že můžou měnit věci kolem sebe - jak ukázal v tomto týdnu mezinárodní průzkum. „Milí žáci, milí studenti, věřte tomu, že můžete měnit svět kolem vás. Můžete dělat mnoho dobrého,“ říká jim s odkazem například na úžasnou činnost Nadace manželů Vlčkových - a v závěru s lehkou ironií v hlase dodává: „A pokud se třeba budete věnovat politice, milí studenti, tak v ní možná ještě potkáte nesmrtelného Andreje Babiše.“