Masáže nebo výuka golfu. Dětský certifikát zakáže i činnosti nesouvisející s dětmi

Dětský certifikát je založen na prolomení pravidla zahlazení. Zápis v příslušném rejstříku by měl znamenat doživotní překážku pro práci s dětmi.

Před několika týdny jsem upozornil na to, že návrh tzv. "dětského certifikátu" z pera Barbory Urbanové (STAN) zakazuje pachatelům činnosti zcela nesouvisející s prací s dětmi, jako je například trhání lístků v divadle či obsluha ve fitcentru. Obdobné varování publikoval v Advokátním deníku i člen prezidia Unie obhájců Petr Toman.

Slouží ke cti paní poslankyně Urbanové, že na tuto kritiku zareagovala. Předložila další pozměňovací návrh, podle nějž se již nemají zakazovat činnosti spadající do živnosti volné - tedy například ono zmíněné trhání lístků na hudebním festivalu, ale již jen některé živnosti vázané. Je to jistě cesta správným směrem, Ale ani tak není výsledná podoba taková, jak je prezentována v médiích.

Zákaz masáží či výuky golfu

Pozměněný návrh nyní zahrnuje čtyři obory živnosti vázané, které mají být pachatelům trestných činů, o nichž soud usoudí, že jsou nebezpeční dětem, vesměs doživotně zakázány. První, a zároveň jedinou, která se týká výhradně práce s dětmi, je živnost "péče o dítě do tří let věku v denním režimu". Zde dává její plné pokrytí zákazem smysl. Druhou navrženou živností však je "poskytování tělovýchovných a sportovních služeb". Jejím předmětem je podle příslušného nařízení vlády "výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol."

Třetí kategorií činností navrženou k zákazu jsou "masérské, rekondiční a regenerační služby", které zahrnují "poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních a rekondičních služeb (například parafínové zábaly)." Obsah čtvrté zahrnuté živnosti "Psychologické poradenství a diagnostika" zřejmě není třeba přibližovat.

Ano, všechny tyto služby mohou být poskytovány i dětem. V těchto případech tedy dává ochrana certifikátem smysl. Ale tvrdí-li nyní předkladatelé, že osoba se záznamem v evidenci nebude smět pracovat s dětmi, ale jinak "může dělat úplně cokoli", pak to není pravda. Nemůže třeba masírovat nebo učit lyžovat. Nemůže trénovat judo, karate, golf či gymnastiku. Nejen děti, ale i dospělé. A nejen jako živnostník, ale i jako jeho zaměstnanec.

Je to sice jen několik činností, a je jich daleko méně než v původním návrhu. A možná je i správné, pokud osoby s trestní minulostí nebudou moci provozovat například psychologické poradenství, a to i vůči dospělým. Ale zavádí-li se takový institut s odkazem na ochranu dětí, nazývá-li se "evidencí skutečností důležitých pro práci s dětmi", a mají-li soudy o zápisu do této evidence rozhodovat na základě toho, jaké nebezpečí hrozí od odsouzeného jedince dětem, pak by jim neměl zakazovat práci s dětmi nesouvisející.

Existují lepší řešení

Co s tím? Nechat děti před dříve odsouzenými násilníky, od nichž hrozí nebezpečí, nechráněné? Ne nezbytně. Existují i alternativní řešení vedoucí k ochraně dětí před recidivou pachatelů závažných trestných činů. Mohla by jimi být úprava pravidel pro ukládání trestu zákazu činnosti, popř, zavedení nového trestu či ochranného opatření obdobného názvu. Takové opatření by se ukládalo s ohledem na nebezpečnost každého konkrétního pachatele, jeho délka by mohla přesáhnout i délku uloženého trestu, a tedy být třeba i doživotní, nicméně zároveň by, na rozdíl od poslaneckého návrhu, který počítá s tím, že jednou provedený zápis je nevymazatelný, mohlo být pravidelně či na návrh přezkoumáváno. Rovněž by zakazovalo výhradně tu činnost, pro kterou by pachatel byl uznán za rizikového, a ne jinou, která s ní nemá žádnou souvislost.

Není bohužel pravděpodobné, že by tyto výhrady, jakož i jiné námitky expertů na trestní právo, kteří na semináři Právnické fakulty Univerzity Karlovy podrobili návrh zdrcující kritice, byly vyslyšeny. Veřejnost volá po větší ochraně dětí a ze všech stran je zdůrazňováno, že na řešení panuje "celospolečenská shoda". Pod návrhem jsou vyjma ODS podepsáni poslanci všech sněmovních stran, hnutí STAN k němu vydalo propagační brožuru opatřenou graficky vyvedenými hesly "Za naše děti" či "Pravda láska", a k věci se vyjádřil i Andrej Babiš ve svém "Čau lidi". A tak, nezasáhne-li senát nebo prezident, budeme nejspíše svědky zanesení dětského certifikátu v navržené podobě do právního řádu.

Jelikož rehabilitace osob, které v minulosti spáchaly závažné trestné činy, ani zachování vnitřní koherence trestního práva nebývají zpravidla tématem, na němž se vyhrávají volby, nezbude nám, než se s tím smířit. A tak si několik stovek či tisíc v minulosti i v budoucnu odsouzených masérů a instruktorů sebeobrany bude muset zřejmě najít jinou práci.