Na co Babiš neměl u prezidenta čas. A pochvala pro Havlíčka se Schillerovou

Ve svém pravidelném pátečním pořadu se redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček s nadhledem ohlíží za událostmi české politiky z uplynulého týdne. Podívejte se na osm krátkých videoukázek a glosy k nim. Tentokrát uvidíte premiéra Andreje Babiše a členy jeho vlády, stejně jako „chvilkaře“ Mikuláše Mináře nebo kritický příspěvek Člověka v tísni.
„Pokud se s někým setkáte a máte mu říct něco důležitého, nezapomeňte na to!“ Tak by mohlo znít ponaučení z tohoto týdne, kterého by se měl držet především předseda vlády Andrej Babiš.
Jak můžete na videu v Tečce Radka Bartoníčka vidět a slyšet, Babiš říká, že měl na setkání s prezidentem Petrem Pavlem „skoro hodinu“. Přesto mu jaksi „zapomněl“ říct zřejmě nejdůležitější informaci. Ta zněla: „Pane prezidente, vy letos na summit NATO nepojedete, budete sedět doma.“
Na dalších videích ale uvidíte premiéra i jeho nejbližší spolupracovníky Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou jako aktivní členy vlády. Babiš se účastnil důležitého zasedání Evropské rady. Havlíček se vrátil z několikadenní cesty po USA. Schillerová oznámila tažení proti šedé ekonomice, konkrétně proti nelegálnímu zaměstnávání.
Demonstrace na Letné
Jenže, premiér i tato vláda ANO, SPD a Motoristů sobě má i svou „odvrácenou“ tvář, na kterou upozorňuje v jednom z dalších videí předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
„Kdyby Andrej Babiš nezneužíval moc a užíval ji jen k tomu, k čemu mu byla svěřena, tak by asi lidi neprotestovali. Nebylo by proč. Ale bohužel, z mého pohledu se Andrej Babiš za poslední roky radikalizoval, směřuje k Robertu Ficovi a Viktoru Orbánovi,“ řekl Aktuálně.cz Minář.
Ten na sobotu chystá velkou protivládní demonstraci. Uvidíme, kolik lidí se jí účastní. Může to naznačit, jak velký je odpor proti Babišově kabinetu.
Zákon proti neziskovkám
Za jeho součást lze považovat i předsedu sněmovny a SPD Tomio Okamuru, který v tomto týdnu tvrdil, jak je připravovaný zákon proti neziskovým organizacím nevinný a inspirovaný USA.
Ovšem řada odborníků už poukázala na to, že americký zákon zdaleka tak tvrdý není. Proti české verzi se zvedá stále silnější vlna odporu, ke které se připojují i univerzity nebo skauti. Na videu si můžete pustit i protest Člověka v tísni.
Tečku dnešního ohlédnutí obstará cvičící ministr kultury Oto Klempíř, který na videu sděluje, jaké akce navštívil a jak poctivě cvičí v posilovně.
Je nepochybně dobře, že se stará o své tělo i ducha, ale součástí kultury je i schopnost komunikovat s veřejností, včetně novinářů. Třeba o tom, jak chce změnit pravidla pro fungování veřejnoprávních médií. Kéž by tato kultura komunikace panu ministrovi kultury šla lépe. A zdaleka nejenom jemu v současné vládní většině.