Co když lidé vyjdou proti Babišovi. A co má společného s Dvořákem vyloučeným z ODS

Součástí této TEČKY RB jsou například videoukázky s Andrejem Babišem, Petrem Pavlem či vyloučeným členem ODS Filipem Dvořákem.
V nejnovější Tečce Radka Bartoníčka se autor nevěnuje nejen důležitým politickým událostem, ale také naléhá na posluchače, aby se nenechali politiky rozdělovat. Na videích ukazuje, co podle něj spojuje společnost a že lidé odlišných politických preferencí mají stejný cíl. Následně popisuje chování premiéra Andreje Babiše, když nasadil vstřícnou tvář, aby následně přistoupil ke konfrontaci.
Radek Bartoníček tentokrát nezačíná politikou, ale kulturní akcí u moravsko-slovenských hranic s názvem Horňácké slavnosti, které už desítky let lákají na výjimečnou lidovou muziku své příznivce z celé republiky.
Také v druhé videoukázce zůstává v této části země, aby svým posluchačům vysvětlil, jak vnímá velmi ostré a emotivní rozdělení společnosti na – jednoduše řečeno – oddané fanoušky a zapřisáhlé kritiky Andreje Babiše.
Na dalším videu ukazuje mladíka Tomáše Pika, který – s úsměvem a pozitivním přístupem – bojuje s vážnou nemocí za to, aby podobně nemocným lidem stát proplácel drahé léky. Je přitom zřejmé, že právě téma dostupnosti medikamentů mají společné voliči různých stran, a je úplně jedno za koho nebo proti komu bojují na sociálních sítích při politických slovních přestřelkách.
Pak už se ale Tečka Radka Bartoníčka „láme“ z osobnější roviny do politické, když pouští šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše z tohoto týdne. Babiš na jednu stranu tvrdí, že si nepřeje rozdělování společnosti, aby vzápětí obvinil prezidenta Petra Pavla, že škodí Česku. Bartoníček zároveň upozorňuje na to, že na část společnosti působí Babiš arogantně, navíc je v podezření, jestli mu nejde více o jeho byznys a jeho osobní zájmy.
V této souvislosti připomíná i kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, kterého tento týden ODS vyloučila ze strany. Vedení ODS tak reagovalo na informace v médiích, že Dvořák nedokáže vysvětlit původ majetku, který zdědil od svého otce, jenž ovšem celý život pracoval jako lékař. Stejně jako u Babiše se u něj nabízí otázka, nakolik mu jde o prospěch Česka či Prahy 1 a do jaké míry sleduje své osobní zájmy. Někteří podnikatelé totiž obviňují Dvořáka z nepoctivého jednání, on to rezolutně odmítá a tvrdí, že obvinění jsou nepravdivá.
Poslední dvě videoukázky, které si můžou lidé prohlédnout, jsou z lánského zámečku, kde se prezident nedávno setkal mimo jiné s mladými starostkami a starosty. Autor pořadu se svěřuje s tím, jak pro něj toto setkání bylo nesmírně povzbuzující a jak právě takoví politici vrací lidem víru v poctivou politiku. Což ostatně dokládají i slova prezidenta na poslední videoukázce, kterou Radek Bartoníček v Lánech natočil.
Videa v dnešní TEČCE RB, ke kterým autor přidává své glosy a poznámky:
Horňácké slavnosti, pořad EJ, STAŁA SA, ANIČKO, EJ, STAŁA SA PROMĚNA
Javornické smyčce v Javorníku
Tomáš Pik, bojovník s Friedreichovou ataxií
Nekonfliktní premiér Babiš v nedělní promluvě k lidem
Vstřícný Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po vládě
Andrej Babiš kritizuje prezidenta Petra Pavla
Novinářka Nora Fridrichová na tiskovce vlády, kde neměla opakovaně možnost položit dotaz
Filip Dvořák při zahájení kampaně letos v dubnu ještě jako kandidát ODS na starostu Prahy 1
Filip Dvořák v předvolebním spotu
Starosta Klučenic Václav Vozábal na setkání s prezidentem Petrem Pavlem
Prezident Petr Pavel si pochvaluje setkání s mladými starostkami a starosty v Lánech