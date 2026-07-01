V posledních dnech přišlo mnoho evropských politiků s návrhy na jednání s Ruskem – a jedna z těchto iniciativ, spojená s předsedou Evropské rady Antóniem Costou, vyvolala v Evropě značný zmatek. Rád bych se přidal k těm, kteří tvrdili, že prezident Putin není ochoten zodpovědně vyjednávat, uzavírat dohody a dodržovat smlouvy s kýmkoli, kdo nedisponuje silou převyšující tu jeho.
Již více než třicet let od rozpadu Sovětského svazu prosazuje Rusko politiku známou jako „řízená nestabilita“.
Kdekoli vidělo riziko pro svou dominanci, začalo podporovat různá separatistická hnutí, z nichž později vznikly neuznané kvazistáty (jako Podněstří v Moldavsku, Náhorní Karabach v Ázerbájdžánu, Jižní Osetie a Abcházie v Gruzii, „lidové republiky“ Doněck a Luhansk na Ukrajině); pokud se naopak Kreml spojil s přátelskými a poslušnými vládami, poskytoval jim politickou a vojenskou pomoc (jak tomu bylo v případě Tádžikistánu, Běloruska, Arménie nebo Kazachstánu).
V rámci svého přístupu vytvořila Moskva různé vyjednávací týmy a zřídila „mírové síly“, které v některých regionech „působily“ a byly přítomny po celá desetiletí, často s mezinárodním mandátem – jako například mírové síly SNS v Abcházii v 90. letech (složené převážně z ruských vojáků) nebo Minská skupina OBSE pro Náhorní Karabach, která za třicet let nepřinesla žádné výsledky.
V případech, kdy se Rusko oficiálně zapojilo do vojenského střetu (Abcházie a Jižní Osetie v roce 2008, „lidové republiky“ Doněck a Luhansk v roce 2022), Moskva formálně uznala nové subjekty; v případech, kde se zdržela přímého zapojení (Podněstří a Náhorní Karabach), zůstaly tyto kvazistáty Kremlem neuznané. Ať už však byl osud zmiňovaných subjektů jakýkoli, vedl pouze od jedné eskalace k druhé, aniž by byl kvůli účasti Ruska vyřešen jediný konflikt.
Jediná výjimka
Jedinou výjimkou byl případ arménského separatismu v Ázerbájdžánu. I když západní mocnosti na počátku konfliktu nadále projevovaly sympatie k Arménii, OSN opakovaně potvrzovala suverenitu Ázerbájdžánu nad vzbouřenou enklávou v Národním Karabachu.
Po porážce arménskými silami v roce 1994 se Ázerbájdžán vydal na dlouhou cestu za odvetou. Modernizoval svou ekonomiku, mezi lety 1990 a 2010 více než pětinásobně zvýšil těžbu ropy a v letech 2000 až 2020 navýšil vojenský rozpočet z 2,3 na 5,2 procenta HDP. V roce 2014, kdy Rusové zabrali Krym Ukrajině, se ázerbájdžánské vojenské výdaje vyrovnaly výdajům Ukrajiny.
Baku navázalo spolupráci s předními vojenskými mocnostmi, pořídilo si sofistikovanou vojenskou techniku (zatímco arménská armáda byla stále organizována a vycvičena podle zastaralých sovětských standardů) a v roce 2020 získalo zpět větší část Náhorního Karabachu, přičemž tuto operaci dokončilo v roce 2023.
Kreml se zdržel zásahu do konfliktu, ale po příměří z listopadu 2020 se mu podařilo nasadit do regionu ruské mírové síly s cílem upevnit svou roli bezpečnostního arbitra v regionu a ovlivňovat jak Baku, tak Jerevan.
„Prezident“ separatistického útvaru Arajik Harutjunjan se tehdy vyslovil pro „neomezenou ruskou vojenskou přítomnost a zvýšení počtu ruských vojáků“ v Karabachu, zatímco Artašes Geghamjan, bývalý vedoucí delegace arménského Národního shromáždění při OBSE, v roce 2022 prohlásil, že „v Karabachu musí být uspořádáno referendum o připojení k Ruské federaci, stejně jako se to stalo na Krymu před osmi lety“.
Po operaci Baku v září 2023 se však Karabach dostal plně pod ázerbájdžánskou kontrolu; separatistický režim byl rozpuštěn a jeho vedení zadrženo. V červnu 2024 byli ruští „míroví vojáci“ nuceni z regionu zcela odejít. „Vzhledem k zjevně omezeným zdrojům Moskvy se Kreml musel přizpůsobit rostoucí moci Baku,“ napsal tehdy deník The Guardian a autor měl naprostou pravdu.
Získáním zpět odtrženého území Ázerbájdžán dokázal, že separatistický subjekt nezíská legitimitu pouze tím, že po desetiletí dostává vnější podporu. A nyní, když Ukrajinci tvrdí, že jejich útoky na silnice a mosty spojující Krym s pevninou by měly být považovány za „začátek osvobození poloostrova“, je třeba vyvodit určité paralely a poučit se z nich.
Jak se poučit z případu Ázerbajdžán?
Za prvé by západní mocnosti měly zaujmout jednotnější a přímější přístup k konfliktům v postsovětském prostoru, do nichž je zapojeno Rusko. Když Rusko v roce 2014 napadlo Krym, uvalily na Moskvu sankce jak USA, tak EU – avšak když Ázerbájdžán v roce 1992 bojoval o své území, nechvalně proslulý paragraf 907 amerického zákona o podpoře svobody (Freedom Support Act) odepřel Baku bezpečnostní a další formy pomoci. Když Ukrajina zasahuje proti spojům s Krymem, její ozbrojené síly jsou oslavovány, ale když se Ázerbájdžán v roce 2022 pokusil uvalit blokádu na Karabach, byl za to široce odsuzován. Takové „dvojí standardy“ by měly být přehodnoceny a zakázány.
Zadruhé, jediný způsob, jak může postsovětská země, která si cení své nezávislosti, znovu získat svou územní celistvost, spočívá v účinném nabývání vojenské síly. Okolí Ruska zůstane v dohledné budoucnosti jedním z nejnebezpečnějších míst na světě, protože ruské imperiální ambice jsou nevyléčitelné.
Ukrajina se neměla spoléhat na minský proces sponzorovaný Moskvou a zeměmi EU, ale měla od roku 2014 každoročně zvyšovat své vojenské výdaje o desítky procent – tak jak to kdysi udělal Ázerbájdžán, který nikdy nevkládal důvěru do Minské skupiny (byla to čistá náhoda, že pro nekonečná a nesmyslná jednání bylo vybráno právě toto místo?).
Za třetí, pro výsledek moderního vojenského konfliktu jsou zásadní jak ekonomická modernizace, tak technologická převaha.
Země, která sousedí s nepřátelskými mocnostmi nebo je jimi obklopena, by měla rozvíjet nejmodernější technologické kapacity nebo si zajistit přístup k nim prostřednictvím silných spojenectví (stejně jako se touto cestou vydal Ázerbájdžán na Jižním Kavkaze – zavedl válčení pomocí dronů do postsovětského prostoru; Ukrajina nyní činí totéž ve východní Evropě).
To je obzvláště důležité v případě konfrontace s Ruskem, které v technologickém smyslu zaostává a postrádá spojence, kteří by byli ochotni nebo schopni sdílet špičkové technologie s Moskvou.
Ukrajina, Moldavsko a Gruzie
V současné době nikdo neví, zda Ukrajina, Moldavsko nebo Gruzie v příštích desetiletích obnoví svou územní celistvost – zdá se však, že jak tyto národy, tak západní politické vedení se mohou hodně poučit z boje Ázerbájdžánu o jeho dříve odtržená území.
Případy Karabachu, Jižní Osetie, Abcházie, Krymu a Donbasu nejsou případy „etnického separatismu“, jak jsou někdy vykreslovány. Jedná se o případy otevřeného vojenského zásahu jedné země do suverénních záležitostí druhé.
Změna hranic, k níž v těchto případech de facto dochází, by v žádném případě neměla být uznána de jure: jak jsem již zmínil, od druhé světové války žádný konflikt, který vznikl mezi dvěma suverénními státy, nevedl ke změnám jejich hranic uznaných OSN. Ázerbájdžán dokázal, že tato praxe může zůstat nezpochybněna. Nyní je na Ukrajině a Evropě, aby se nevzdaly imperiálnímu Rusku.
Karabach byl vždy mezinárodně uznáván jako ázerbájdžánské území a v roce 2023 nad ním Baku obnovilo faktickou kontrolu. Pro Ukrajinu je tento příklad obzvláště významný v kontextu Krymu: okupace a anexe – i když trvají již léta – neznamenají, že ruská kontrola nad poloostrovem je zákonná. Ukrajina proto musí prosazovat strategii izolace Krymu a přeměnit poloostrov v ostrov.
Baku to již dokázalo: proč může Kyjev vytlačit Rusko z Krymu
Ukrajina pokračuje v pokusech o izolaci Krymu a zasahuje klíčové logistické trasy na okupovaném poloostrově. 19. června ukrajinské ozbrojené síly oznámily masivní útoky na nejdůležitější železniční most na Krymu. Dva dny předtím šéf ukrajinského ministerstva obrany prohlásil, že se Krym brzy může „proměnit v ostrov“.
Kyjev se tak snaží nejen narušit jednotlivé trasy, ale oslabit celou ruskou vojenskou infrastrukturu na Krymu. Údery na železniční a silniční komunikace zkomplikují dodávky paliva, střeliva a techniky. V důsledku toho se sníží schopnost Ruské federace využívat Krym jako stabilní zázemí pro operace na jihu Ukrajiny.
Moskva využívá podobná území jako opěrné body svého vlivu – vojenského, politického i logistického. Na Krymu, v Donbasu, v Podněstří, v Abcházii, v Jižní Osetii a do let 2023–2024 i v Karabachu se Rusko opíralo o lokální konflikty a závislé struktury, aby si udrželo páky vlivu za hranicemi svých státních hranic. Pouze Ázerbájdžánu se podařilo zbavit Moskvu jednoho z těchto opěrných bodů.
Karabach se pro Moskvu stal ojedinělým případem úplné ztráty vlivu na postsovětském prostoru. Ázerbájdžán ukázal, že separatistický útvar, i když byl po desetiletí podporován zvenčí, se nestává legitimním.
Karabach byl vždy mezinárodně uznávaným územím Ázerbájdžánu a v roce 2023 nad ním Baku obnovilo skutečnou kontrolu. Pro Ukrajinu je tento příklad obzvláště důležitý v kontextu Krymu: okupace a anexace, i když trvají roky, nečiní ruskou kontrolu nad poloostrovem legitimní. Ukrajina proto musí pokračovat ve strategii izolace Krymu a proměnit poloostrov z nástroje nátlaku ve strategickou slabinu Moskvy.
Sblížení a rozklížení
Snaha Kremlu o dosažení „správného“ výsledku byla vždy zřejmá. Je třeba připomenout, že například Arménie se v roce 2014 výrazně sblížila s Moskvou, když – na pozadí zuřivého hněvu Vladimíra Putina vůči Ukrajině, která po „Revoluci důstojnosti“ a útěku Viktora Janukovyče, navzdory ztrátě Krymu a hrozící válce na Donbasu, přesto „odcházela“ do Evropy – se Kreml rozhodl podplatit Jerevan prostřednictvím značných dotací a půjček výměnou za to, že nepodepíše asociační dohodu s EU a místo toho se připojí k Euroasijské unii.
Tehdejší prezident Serž Sargsjan splnil Putinovu vůli a získal si jeho důvěru; brzy se pokusil skočit do křesla předsedy vlády provedením „zvláštní politické operace“ stejného druhu, jaká byla dříve provedena v Moskvě v roce 2008 – Nikol Pašinjan však s plnou podporou davu tento pokus o převrat zmařil.
Z tohoto důvodu bylo nové arménské vedení Kremlem naprosto neoblíbené, Moskva však věřila, že má zemi pevně ve své sféře vlivu, slibovala jí ochranu, zajišťovala dodávky levné energie a investovala do klíčových sektorů arménské ekonomiky.
Postoj Ruska během dvou karabašských válek, které vyústily v to, že Ázerbájdžán znovu získal plnou kontrolu nad územími, o něž přišel v 90. letech, však zničil obraz Moskvy jako ochránce – a Pašinjan, jemuž se podařilo udržet se u moci, ztratil veškerou motivaci k podlézání Putinovi. Od té chvíle se Arménie opět začala přiklánět k Evropě a postoj Ruska se začal zpřísňovat.
V předvečer voleb podnikla Moskva řadu drastických kroků: společně se svými partnery z EAEU začala vyvíjet tlak na Jerevan, aby uspořádal referendum o své evropské volbě; odvolala svého velvyslance „k konzultacím“; zakázala dovoz desítek arménských výrobků do Ruska; a – jako obvykle – pohrozila zvýšením cen plynu a dokonce i přerušením dodávek.
Kreml údajně nařídil, aby bylo do Arménie vysláno až 100 000 arménských občanů žijících v Rusku, aby jejich hlasy „naklonily misky vah“ ve prospěch proruského kandidáta Samvela Karapetjana – miliardáře arménského původu, který své jmění vybudoval v Rusku a byl vybrán proto, že kopíruje cestu gruzínského Bidziny Ivanišviliho. Ruský tisk nešetřil chválou na adresu arménské opozice.
Drang nach Westen?
Nakonec však volby přinesly jen málo změn. Na jedné straně ukázaly, že většina voličů je připravena rozloučit se s minulostí – s uctivým postojem k bývalé metropoli, s nadějemi na opětovné začlenění Karabachu, se starými ideologickými dogmaty – a zkusit štěstí v nejisté evropské budoucnosti.
Na druhou stranu však společnost zůstává rozdělena a ekonomicky i kulturně extrémně závislá na Rusku; Pašinjanovi se nepodařilo získat ústavní většinu, která by poskytla základ pro formální vzdání se územních nároků a pro legitimizaci ostrého obratu směrem na Západ. To, co začalo, nevypadá ani tak jako triumfální Drang nach Westen, jako spíše pomalé tahání za již tak napnuté lano.
Za fasádou vítězství – a za Pašinjanovým zdůrazňováním, že získal podporu od ještě většího absolutního počtu voličů než v roce 2021 – se skrývá nová realita. Moskevská „pátá kolona“ v podobě strany „Silná Arménie“ nyní zasedá v parlamentu a představuje oficiální politickou sílu, která může legálně a otevřeně prosazovat agendu Kremlu. Moskva odhalila taktiku pohrdavého zacházení s premiérem a vsadila na podkopání jeho politického kurzu: ruská státní média zdůrazňují, že strana „Občanská smlouva“ nezískala plnou většinu (její konečná podpora činila 49,81 % hlasů); že volby byly plné porušení pravidel; že úřady ignorovaly názor diaspory a tak dále.
Kreml utratil desítky milionů dolarů na podporu Pašinjanových oponentů a tím to nekončí: před dvěma lety jsem popsal, jak silně arménská ekonomika závisí na Rusku a jak obtížné by pro Evropu bylo ji přesměrovat, tato analýza zůstává plně aktuální.
Po skončení volební kampaně se Arménie do jisté míry ocitla v nové realitě – v realitě, kdy se nachází v první linii zuřivé geopolitické konfrontace. V letech, která uplynula od doby, kdy země ztratila ázerbájdžánská území, která si na počátku 90. let de facto anektovala, se v regionu vyformovaly nové linie – některé v důsledku mírových snah Donalda Trumpa, jiné jako důsledek politiky partnerství EU a další v důsledku vzniku turecko-ázerbájdžánské aliance.
Nadcházející roky budou těžké – i když je Rusko oslabené válkou na Ukrajině a ocitlo se v mezinárodní izolaci, Putin není připraven nechat Jerevan odejít. Pro Kreml je Arménie roku 2026 novou Ukrajinou roku 2014 a byl bych rád, kdyby euforie z evropské volby neustoupila hrůzám vnitřního rozkolu a vnějšího vojenského tlaku.
Na závěr bych rád vyzval evropské politiky, aby neopakovali chyby, kterých se dopustili v minulosti a které se ukázaly jako nesmírně nákladné jak pro Ukrajinu, tak pro samotnou Evropu. Především je třeba si uvědomit, že při vstupu do konfrontace s Moskvou ohledně jednoho z jejích bývalých území se nelze omezit pouze na řeči o partnerství, které je jen oslazeno almužnami.
Padesát milionů eur, které Brusel zatím hodlá Arménii poskytnout, je nic v porovnání s prostředky, které mohou být zapotřebí například na dodávky plynu za průměrné evropské ceny: rozdíl mezi nimi a současnou cenou ruského paliva, při přepočtu na 2,3 miliardy kubických metrů dodaných v roce 2025, činí přibližně jednu miliardu dolarů ročně.
Otázkou také zůstává, zda bude Evropa ochotna odkoupit veškeré arménské zemědělské produkty, které se již léta vyvážejí do Ruska (Pašinjan již oznámil, že Brusel je k takovému kroku připraven): ani Ukrajina dosud takový režim nedosáhla.
Moskva je pravděpodobně připravena vést proti Arménii plnohodnotnou ekonomickou válku – udržení Arménie v EAEU je nyní pro Kreml životně důležité, neboť jakmile se jeho obchodní blok začne rozpadat, dlouho nevydrží, a bylo do něj vloženo velké úsilí.
Zda je Evropa připravena přijmout tuto výzvu a důsledně podporovat nejednotnou volbu arménských voličů, je dnes nejdůležitější otázkou, na kterou zatím nikdo nezná odpověď…
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