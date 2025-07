Kdo je J. D. Vance, současný viceprezident USA

Jamese Davida Vance, viceprezidenta Spojených států, označil nedávno Donald Trump za hlavního kandidáta na příštího prezidenta. Co je to za člověka?

Vance na sebe naposled upozornil neomaleným výrokem, v němž přirovnal oficiální označení Alternativy pro Německo (AfD) za pravicově extremistickou stranu za stejný omyl, jakým byla stavba Berlínské zdi. Německo by podle něho mělo změnit směr, kterým se ubírá. Právě kvůli takovým siláckým výrokům hledají novináři odpověď na otázku, kdo je vlastně J. D. Vance a jakou má duši člověk, který se před jednačtyřiceti lety narodil drogově závislé matce z Ohia a dnes je druhým nejmocnějším mužem USA.

Přestože J. D. Vance pocházel z nuzných poměrů, po vojenské službě vystudoval práva na prestižní univerzitě (Yale University). Proto se nabízí otázka: Jak je možné, že právě on chce všemi prostředky rozbít systém, který mu umožnil kariéru? Odpověď znalců zní: Vance byl ovlivněn autorem kontroverzní knihy o rasovém rozložení inteligence i textem "Coming Apart" - tedy Příchod od sebe, což je varování před sociálním rozdělením v USA. Zároveň je fanouškem konzervativních publicistů, kteří ostře kritizují levicovou politiku identity. Tento autor psal i o René Girardovi, filozofovi přivlastňování lidské touhy. Podle tohoto schématu dotyčný touží po modelu, který pak kopíruje a přivlastňuje si ho jako svůj vlastní.

Vance má nejspíš za sebou právě tuto intelektuální cestu. Právě ta z něj učinila Trumpova obdivovatele a přivedla ho i k nenávisti k Evropě, které se oba mstí za to, že je Evropané nerespektují. Tato inkarnace ho přivedla až na samý okraj pravicového spektra - začal flirtovat s myšlenkami, které donedávna by byly považovány za nemyslitelné. Asi proto stejně jako mnozí z americké pravice má rád provokace, které mají odhalit přecitlivělost levého křídla a slouží k boření všech tabu. Známá je jeho věta: "V minulosti pochodovali komunisté ulicemi s červenými vlajkami. Dnes pochodují personálními odděleními, univerzitními kampusy a iniciují řízení proti dobrým a čestným lidem."

Univerzity podle něj v posledních desetiletích vyvinuly intelektuální monokulturu. Podle průzkumu z roku 2021 pouhá tři procenta profesorů na Harvardově univerzitě, kteří přednáší sociální a humanitní obory, jsou konzervativci. Ve stejné době se tam staly populárními radikální teorie, které kritizovaly liberální ústavní stát a zpochybňovaly ho jako bílý patriarchální nástroj nadvlády. Vance si z toho překvapivě odvodil, že Spojené státy nejsou ničím jiným než fasádou demokracie, státem řízeným byrokracií, která je skrz na skrz prostoupena levicovou ideologií.

"Vždy jsem byl velmi nakloněn myšlence, že už nejsme ústavní republikou," řekl Vance v roce 2021. "Jsme správní stát, ve kterém byrokracie kontroluje všechno. Proto je nutné udělat radikální zlom a začít revoluci shora." Jindy ještě řekl: "Je třeba všechny státní úředníky poslat do penze." A to je přesně to, co nyní provádí.

Platí-li stará myšlenka, že duše člověka je v jeho stínu, tento text je jen pokusem o popis stínu J. D. Vance.

Napsáno pro ČRo Plus.