Kulhající konzervatismus

Respekt k institucím a jejich obhajoba patří k pilířům konzervativního světa, stejně jako dodržování férových pravidel podle zásady padni, komu padni. Nepatří k němu nekritické fandění aktivismu nejrůznějšího druhu a je s ním v rozporu snaha o prosazování účelového řešení.

Konzervativní politik podporuje důvěru v instituce a vyznává zásadu, že smlouvy jsou závazné. V rozporu s jeho hodnotovým systémem je účelový výklad práva podle okolností, které se mu aktuálně více hodí. Společenská důvěru se buduje nejlépe tehdy, pokud se politikům podaří přesvědčit, že v jejich nejvyšším zájmu je zájem o spravedlivé rozhodování.

Premiér Fiala označil návrh Karima Khana, hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC), na vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za děsivý a nepřijatelný. Další den pak mluvil v telefonickém rozhovoru s Netanjahuem o kontroverzním a nepochopitelném rozhodnutí hlavního prokurátora. Návrh na vydání zatykače se týkal též izraelského ministra obrany Galanta stejně jako představitelů Hamásu. Našeho premiéra, alespoň podle toho, co uvedl, nejvíce rozhořčilo, že návrh byl vydán společně jak na představitele demokraticky zvolené vlády stejně jako na vůdce teroristické organizace.

Uvedený argument je však z hlediska požadavků na dodržování práva irelevantní. Khanův návrh by byl nepřijatelný, pokud by důvody pro něj stály na vodě, byly vágní a evidentně vycucané z prstu. Prokurátor však uvádí konkrétní válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, ke kterým shromáždil jeho úřad důkazy, a to rozhovory s přeživšími a s dalšími očitými svědky. Disponuje ověřenými videozáznamy, fotografickým a zvukovým materiálem a satelitními snímky. O vydání zatykače rozhodne tříčlenný soudní senát pro přípravné řízení.

Khan při vydání návrhu zdůraznil, že mezinárodní právo a právo ozbrojených konfliktů platí pro všechny. Nikdo nesmí jednat beztrestně, ať se jedná o posledního pěšáka anebo civilního představitele státu. Nic nemůže odůvodnit činy, které vedly k vydání návrhu. Dodal k tomu, že spoléhá na to, že všechny státy, které jsou stranami Římského statutu, budou soudní rozhodnutí brát stejně vážně, jako je braly v minulosti v jiných případech a budou též dodržovat svoje závazky vyplývající ze Statutu. Jak sdělil Khan, vyšetřování dále pokračuje a apeloval na všechny, kdo mají relevantní informace, aby kontaktovali jeho úřad.

Vyšetřování se týká všech jmenovaných, jak Hamásu, tak izraelských představitelů. Pokud tedy je obviněný Netanjahua či Galanta nehorázné, nic nebrání předložit soudu důkazy. Dalším důvodem pro zpochybnění návrhu by mohla být nedostatečná kvalifikace hlavního prokurátora. Ten se však těší vynikající odborné pověsti, stejně jako jeho tým renomovaných zkušených expertů, kteří se v minulosti podíleli na vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Paradoxně, Izrael, který není členem ICC, v zákulisí podporoval volbu Karima Khana, protože měl pověst apolitického pragmatika.

Zpochybňování nezávislosti soudů, a vůbec podrývání důvěry k institucím, nepatří do výbavy politika, který to myslí s demokracií vážně. Pokud se bijeme za demokratický právní řád, tak se vším všudy, nikoliv jen tehdy, pokud potřebujeme podpořit pro nás výhodné řešení. Spravedlnost musí platit pro všechny. Opakovaně slyším, že patříme na Západ a odvoláváme se na západní hodnoty. Musíme si za tím stát i tehdy, když dosavadní spojenec je ve vážném podezření z páchání nepravostí a svěřit posouzení nezávislému orgánu.