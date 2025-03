Jestli tomu dobře rozumím, lhát se smí. Tedy,dokud nevyjde zákon, který to zakáže. Protože, pokud ještě neběží předvolební kampaň, tak je lhaní prakticky povoleno. A až poběží kampaň, tak ještě žádný zákon nebude, bude-li někdy.

Bývalý poradce někdejšího předsedy vlády Miloše Zemana, publicista Zdeněk Šarapatka, podal podnět k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, a to v souvislosti s kampaní politického hnutí ANO, kde je současný předseda vlády Petr Fiala vykreslován jako nejhorší premiér na celém světě.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí však podnět odložil a důvody tohoto rozhodnutí mimo jiné zveřejnil i na sociální síti "X". "Úřad podnět odložil, neboť případné lhaní v kampani není přestupkem a kampaň ve smyslu zákona ještě neběží, nebyly vyhlášeny volby," konstatoval Jan Outlý, který má v rámci úřadu na starost volby do Poslanecké sněmovny.

Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje.

Lžím v kampani by měl zamezit návrh zákona o volebních kampaních. Ten bude umožňovat udělení pokuty ve výši až dva miliony korun pro toho, kdo o volební straně nebo jejím kandidátovi zveřejní zjevně nepravdivou nebo hrubě urážlivou informaci. Zákon by měl platit od ledna příštího roku. Zatím ale schvalování těchto pravidel Sněmovna odložila.

Prozatím jsme si tedy upravili Masarykovy zásady tak, že jeho "Nebát se a nekrást" jsme počátkem 90. let minulého století nahradili heslem "Nebát se a krást". Na řadě je teď Mistr Jan Hus, a jeho plky o pravdě. Novodobí husité neohroženě tvrdí: "Hledej lež, naslouchej lžím, uč se lhát, miluj lež a braň lež, a to až do smrti". Stateční obránci lži se shlukují, řvou čím dál tím hlasitěji a mnozí jim naslouchají.

Už jen chybí napsat na prezidentskou standardu heslo "Lež vítězí".

Přesně tak, velkohubým řvaním, začal nacismus v Německu. Adolf Hitler se tehdy dostal k moci zcela regulérně, prolhal se k ní. A když ji měl, ukázal, co to obnáší.