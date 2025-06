Lidé čtěte!

Většina z nás se dnes věnuje více sledování televize a internetu, než čtení. Je to však chyba, protože četba posiluje nejen mysl, ale především ducha.

Nedávno jsem si přečetl článek slovinského profesora knižních studií na univerzitě v Lublani, Mihy Kováče, nazvaný Demokracie závisí na čtení. Už první věty jsou jasným poselstvím: "Rostoucí nechuť ke knihám ohrožuje demokracii a vědu. Hluboká četba posiluje lidskou schopnost abstraktního a analytického myšlení a chrání nás před zhoubnými účinky předsudků, předpojatosti a konspiračních teorií." Autor se v celém textu mýlí jen v jediné věci. Cena knihy není rovna ceně oběda, ale dle trvalého standardního přepočtu ceně deseti piv. Ale knihy se dají také vypůjčit, což tak nákladné už není.

Z toho, co jsem četl v poslední době, doporučuji vaší pozornosti následujících několik knih:

Papež František

Dilexit nos (Miloval nás)

Encyklika o lidské a božské lásce Srdce Ježíše Krista. To jsem četl ještě za Františkova života. Velké vyznání božské lásky jako vzoru pro lásku lidskou. Čtenář nemusí být věřící, stačí, bude-li schopen přijmout symboliku Ježíšova srdce. Zbytek je o lásce, které není nikdy dost.

Jiří Grygar

Dvě století v životě pozorovatele

Ujišťuji všechny pamětníky, kteří si dobře pamatují na válku, revoluci, bolševický teror po puči v únoru 1948, rozvoj vědy v tehdejším období až po dnešek, vpád sovětských vojsk 1968 a následnou normalizaci, listopad 1989 a následné devadesátky až do téměř současnosti, že se dozvědí navzdory své dobré paměti ještě třikrát více informací. Není mi jasné, jak se autorovi občas podařilo dostat za kulisy veřejného dění, zřejmě měl dobré zdroje. Paralelně s dějinami je zde popisován rozvoj astronomie a s ním i ostatních věd. Dobře se to čte, problém může být s tloušťkou knihy.

Radim Kopáč, Petr Stančík

Praha mordýřská a zlodějská

Pitaval pražské kriminality počínající vyvražděním Vršovců a konče příběhy z nedávné minulosti. Texty jsou někdy doslova, někdy ve stylu bulváru, např. titulek: Před nevěstincem u piana praštil holí Hubacia. Karlička byla velmi hezká…, Rozčtvrcená mrtvola od Politické mrtvoly. Zajímavé je, že i původní středověké líčení je ve stylu bulváru. Kapitoly jsou rozděleny po pražských čtvrtích a není tedy divu, že nejrozsáhlejší jsou o Praze 1 a Praze 2. Vcelku četba předčí Markýze de Sade, jehož závěrečná věta: Mrtvoly jsme zahrabali na zahradě a pokojně se rozešli do svých domovů, je zde mnoho násobě přebita. Nedoporučuju číst před spaním.

Klára Mandausová

Když na horách svítá

Autorka je nejen chytrá a vtipná, ale též všestranná: od rozhovorů, přes reportáže, po román. Definoval jsem si knihu jako ženskou verzi tří mušketýrů, neb čtyři přítelkyně opravdu velmi zajímavým způsobem drží pohromadě. Co se týká psychologického vhledu do jednání hrdinek a jejich rodin a dalších vztahů, je to opravdu vynikající studie. Vcelku sice jde o dívčí román, ale velmi inteligentně napsaný, s možným pedagogickým dopadem a příjemným řešením toho, jak hrdinky konečně po své čtyřicítce shlédnou svítání na horách. Na rozdíl od předchozí se před spaním číst dá, jen je nutné občas kontrolovat čas, aby se čtenářka dostala do postele v rozumnou dobu.

Jsem zvědav, zda tyto knihy zaujmou i vás.