Milujete svou zem, nebo jste nacionalisti?

Má vlast je známá symfonie Bedřicha Smetany. A všichni jsme dlouhá léta poslouchali to jeho blum-blum, blum-blum z Vyšehradu, ohlašující čas a zprávy, tedy dokud to ten zamindrákovanec z Brna nepřerušil.

Pamatuju si, když tyto tóny zněly za Protektorátu, za poprav po atentátu na Heydricha, za Pražského povstání, za velkého Února a nejvíc v roce 1968, kde bylo jasné, že to není ruská vysílačka "Vltava", za Jana Palacha a Jana Zajíce a další, za dvacet let soudržnosti s kamarády, z nichž někteří byli fízly.

Má vlast je také cosi niterného, s čím lidé nelezou na veřejnost. Má vlast je šílenec Masaryk, který se rozhodl vytvořit Československo, Švehla, který tohle ukočíroval, Hácha, který se obětoval a dodnes jeho oběť národ nedocenil, Beneš, který podělal, co se dalo, vrah Gottwald i soudruzi Bilak a Husák, Palachův týden a Havlovy projevy. Je to i můj dnešek, podělaný dalšími fízly a ubohými korytáři, které jsme v dobré víře zvolili.

Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje.

Dostal se mi do ruky velice zajímavý článek: Radosław Rogoza, et al: I "love" my country? The relationship between national narcissism and national knowledge overclaiming. Current Issues in Personality Psychology 2025;13(2):90-97 a podnítil mě k napsání tohoto textu. Autoři totiž zjistili, že nejhorlivější nacionalisté mají minimální až žádné znalosti o historii své země. Neznalost historie umožňuje stavět politické domky na písku. Bylo by zajímavé vědět, nakolik dnešní rusofilové znají dílo Karla Havlíčka Borovského a nakolik vědí o laskavém přijetí Beneše Stalinem v roce 1943, což byl začátek celého maléru a nakolik tohle chtějí opakovat.

Rád bych otestoval ty horlivé vlastence, kteří nás touží vymanit z poddanství Bruselu, kolik toho vědí o historii mé vlasti za poslední století. Pokud zneužívají symboliky těch, které jejich předchůdci vraždili, je to tahák pro blbečky, a těch je bohužel stále dost. Gaussova křivka je nemilosrdná, pokud jde o IQ. Jestli byla kdy hranice účasti ve volbách dána jakýmkoliv omezením, doporučoval bych její návrat do 21. roku a dosažení IQ=100. Další by byl test znalosti historie.