V posledních dnech politici a odborníci diskutují o rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa povolit dovoz ruské nafty do USA a její dodávky do dalších zemí. To je v rozporu nejen s nedávno přijatým Grahamovým zákonem, ale i s americkou sankční legislativou, kterou Kongres schválil krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Přečtěte si komentář ruského sociologa a ekonoma Vladislava Inozemceva.
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Mnozí analytici otevřeně tvrdí, že příliš mnoho rozhodnutí Bílého domu je diktováno obchodními zájmy Trumpovy rodiny – a i když se to přímo nevztahuje na obchod s naftou, existují pádné důvody se domnívat, že právě společnosti blízké Jaredu Kushnerovi a Stevu Witkoffovi mají v úmyslu využít povolení k nákupu aktiv společnosti Lukoil nacházejících se mimo území Ruské federace, o jejichž osudu si americké úřady vyhradily právo rozhodovat prostřednictvím mechanismů sankční politiky.
V situaci, kdy se tak zjevně upřednostňuje obchod před národními zájmy, lze s jistotou říci, že nové složení Kongresu, zvolené 3. listopadu, se pokusí postavit se iniciativám Bílého domu – zejména pokud se demokratům podaří získat většinu v obou komorách.
Je však třeba poznamenat, že podobný přístup – který bych nazval „komercializací“ sankcí – se začíná šířit i v Evropě, která až donedávna zastávala tvrdší postoj na straně Ukrajiny a důsledněji se držela strategie odrazování Ruska (někdy dokonce i za cenu ignorování rozhodnutí vlastních soudů – jako v případě žalob Ališera Usmanova či Michaila Fridmana a Petra Avena).
Nedávné zrušení sankcí vůči Ališeru Usmanovovi a Michailu Fridmanovi na úrovni EU vyvolalo bouři rozhořčení v pobaltských zemích (v září proti nim zavedlo Lotyšsko sankce na národní úrovni, k čemuž se okamžitě připojilo Estonsko, a Litva oznámila zahájení podobného postupu) – avšak prakticky okamžitě podnikly pobaltské země řadu kroků, které v tomto kontextu nemohou nevzbudit údiv.
Je dobře známo, že tyto státy, jejichž ekonomiky dříve tvořily součást sovětského národního hospodářství, si zachovaly své ekonomické vazby s Ruskem. Důkazem toho byl požadavek právě Estonska, aby do textu 22. balíčku sankcí EU, který má být přijat tento týden, nebyl zahrnut solikamský závod na výrobu hořčíku a jeho ředitel Ruslan Dimuchamedov.
Tento podnik Moskva považuje za strategický a vyrábí prakticky všechny ruské sloučeniny vzácných zemin, niobu a tantalu, jakož i více než 60 % komerčního hořčíku. Továrna, která byla privatizována již v 90. letech, byla na základě rozhodnutí „soudu“ prakticky okamžitě po zahájení plnohodnotné ruské agrese vůči Ukrajině vrácena do vlastnictví státu jako objekt s obranným významem a převedena pod kontrolu Rosatomu – té samé státní jaderné korporace, v jejímž případě Estonsko již léta usiluje o uvalení evropských sankcí.
Když se novináři estonského deníku Postimees, u nichž lze jen stěží předpokládat, že pracují pro Kreml, dozvěděli o tomto požadavku úřadů, nazvali svůj článek na svém webu „Morální maják Estonska zhasíná“ a použili slovo, které Estonci v souvislosti se sebou velmi neradi slyší: pokrytectví.
Evropská komise, soudě podle tiskových zpráv, žádosti Estonska okamžitě vyhověla – částečně proto, že alternativním (a hlavním) dodavatelem kovů vzácných zemin je Čína, s níž má Evropská unie rovněž napjaté vztahy.
Neméně zajímavá mi však připadala i jiná událost. Politici pobaltských zemí, kteří teprve nedávno kritizovali společná rozhodnutí EU o zrušení sankcí vůči Ališeru Usmanovovi a Michailu Fridmanovi, se nečekaně obrátili na Evropskou komisi s návrhem zavést evropský zákaz tranzitu ruského obilí přes území unie.
Překvapivé je, že Lotyšsko a Estonsko se v tomto případě nehrnou do zavedení vlastních individuálních sankcí, k čemuž se odhodlaly v boji proti ruským oligarchům.
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Obilí přes pobaltské přístavy
Navíc – možná to někoho překvapí – v roce 2026 prošlo přes přístavy pobaltských států na export stejné množství ruského obilí, jaké bylo odesláno přes ruské přístavy ve Finském zálivu (navíc objemy měsíčního překladu se v září 2026 ztrojnásobily, když úspěšné ukrajinské útoky připravily ruské vývozce o přístavy v akvatoriu Azovského a Černého moře).
Z toho vyplývá, že baltské politické kruhy nemají v úmyslu přijímat rozhodnutí, která by byla bolestivá pro celé odvětví jejich ekonomiky, samy od sebe, a dávají přednost tomu, aby byla oznámena z Bruselu a alespoň formálně se týkala nejen jejich států, ale i celé Evropské unie, zatímco populistická opatření v oblasti osobních sankcí schvalují bez problémů.
(Svědčí o tom i to, že lotyšský premiér Andris Kulbergs připustil, že země nemůže zakázat tranzit ruského obilí ani zvýšit poplatky za využívání železniční infrastruktury o plánovaných 300 procent. Odůvodnil to právními riziky a možnými žalobami o 200 až 800 milionů eur, protože obilí podle něj již patří firmám ze strategických partnerských zemí, například USA, Švýcarska a Japonska; řešení chce tento týden projednat v Bruselu - pozn. red.)
Pro spravedlnost je třeba říci, že problém se neomezuje pouze na pobaltské země – lze si vzpomenout, jak řada zemí EU odporuje pokusům Německa, Finska a právě Lotyšska a Estonska zakázat vydávání víz Rusům, kteří se účastnili války proti Ukrajině, a to z důvodu, že takové opatření by mohlo zasáhnout jejich turistický průmysl; všechny tyto příklady však pouze svědčí o tom, že s tím, jak se sankce stávají součástí každodenní ekonomické reality ovlivňující vlády, začíná byznys prosazovat své zištné zájmy stále otevřeněji a úspěšněji.
Nikdy jsem nesdílel nadšení západních politiků ohledně účinnosti ekonomických sankcí proti Rusku – zejména sankcí namířených proti soukromým osobám, které nezastávají státní funkce. Dnes, jak se zdá, se po téměř pěti letech sankční politiky jak v USA, tak v EU projevují známky únavy z tohoto kurzu.
Avšak i v této situaci již zdaleka ne ojedinělé pokusy jednotlivých zemí EU „komercializovat“ své národní zájmy na úkor jednoty bloku jen podtrhují, jak chaotická a zranitelná je evropská sankční politika.
Podívejte se na video z lotyšské letecké základny Lielvarde, kde jsou letouny NATO:
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Lídři Evropské unie v pátek chtějí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského požádat, aby zmírnil svou veřejnou kritiku Donalda Trumpa. Obávají se totiž, že Zelenského stále ostřejší výroky mohou dále zhoršit už tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiletěl do Bruselu na summit Evropské unie. Ve čtvrtek má v programu setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. Zelenskyj to uvedl na síti X.
Morální maják zhasíná. Jestřábi jsou pro tvrdý postup, zájem je ale opačný
V posledních dnech politici a odborníci diskutují o rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa povolit dovoz ruské nafty do USA a její dodávky do dalších zemí. To je v rozporu nejen s nedávno přijatým Grahamovým zákonem, ale i s americkou sankční legislativou, kterou Kongres schválil krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Přečtěte si komentář ruského sociologa a ekonoma Vladislava Inozemceva.
Mnozí analytici otevřeně tvrdí, že příliš mnoho rozhodnutí Bílého domu je diktováno obchodními zájmy Trumpovy rodiny – a i když se to přímo nevztahuje na obchod s naftou, existují pádné důvody se domnívat, že právě společnosti blízké Jaredu Kushnerovi a Stevu Witkoffovi mají v úmyslu využít povolení k nákupu aktiv společnosti Lukoil nacházejících se mimo území Ruské federace, o jejichž osudu si americké úřady vyhradily právo rozhodovat prostřednictvím mechanismů sankční politiky.
V situaci, kdy se tak zjevně upřednostňuje obchod před národními zájmy, lze s jistotou říci, že nové složení Kongresu, zvolené 3. listopadu, se pokusí postavit se iniciativám Bílého domu – zejména pokud se demokratům podaří získat většinu v obou komorách.
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Komercializace sankcí
Je však třeba poznamenat, že podobný přístup – který bych nazval „komercializací“ sankcí – se začíná šířit i v Evropě, která až donedávna zastávala tvrdší postoj na straně Ukrajiny a důsledněji se držela strategie odrazování Ruska (někdy dokonce i za cenu ignorování rozhodnutí vlastních soudů – jako v případě žalob Ališera Usmanova či Michaila Fridmana a Petra Avena).
Nedávné zrušení sankcí vůči Ališeru Usmanovovi a Michailu Fridmanovi na úrovni EU vyvolalo bouři rozhořčení v pobaltských zemích (v září proti nim zavedlo Lotyšsko sankce na národní úrovni, k čemuž se okamžitě připojilo Estonsko, a Litva oznámila zahájení podobného postupu) – avšak prakticky okamžitě podnikly pobaltské země řadu kroků, které v tomto kontextu nemohou nevzbudit údiv.
„Putinův mocný muž“ vyhrál nad Evropou. Jediný odpor proti ostudě selhal
Je dobře známo, že tyto státy, jejichž ekonomiky dříve tvořily součást sovětského národního hospodářství, si zachovaly své ekonomické vazby s Ruskem. Důkazem toho byl požadavek právě Estonska, aby do textu 22. balíčku sankcí EU, který má být přijat tento týden, nebyl zahrnut solikamský závod na výrobu hořčíku a jeho ředitel Ruslan Dimuchamedov.
Tento podnik Moskva považuje za strategický a vyrábí prakticky všechny ruské sloučeniny vzácných zemin, niobu a tantalu, jakož i více než 60 % komerčního hořčíku. Továrna, která byla privatizována již v 90. letech, byla na základě rozhodnutí „soudu“ prakticky okamžitě po zahájení plnohodnotné ruské agrese vůči Ukrajině vrácena do vlastnictví státu jako objekt s obranným významem a převedena pod kontrolu Rosatomu – té samé státní jaderné korporace, v jejímž případě Estonsko již léta usiluje o uvalení evropských sankcí.
V čem spočívá zájem Tallinnu?
Uralský závod dodává suroviny estonské společnosti NPM Silmet – firmě ovládané kanadskou skupinou Neo Performance Materials, která se zabývá zpracováním surovin vzácných zemin. Tato firma zřejmě měla a nadále má pevné lobbistické vazby – do roku 2011 byl jejím majoritním vlastníkem bývalý premiér Tiit Vähi, dlouholetý partner Andreje Katkova, který v letech 1997 až 2004 stál v čele představenstva banky „Rossija“, považované za banku pro nejbližší přátele Vladimira Putina.
Spolu s Katkovem vlastnil Vähi přístav v Sillamäe, přes který procházejí dodávky produktů společnosti NPM Silmet, až do roku 2025, kdy tento podnik zcela odkoupil od ruských spoluvlastníků. Poznamenám, že minulý týden Evropská komise zařadila projekt „Silmet 2.0“ mezi 46 nových strategických projektů EU v oblasti kriticky důležitých materiálů – a to na pozadí neustálých úvah o nutnosti snížit závislost na dodávkách ruské suroviny.
Vysněný návrat „domů“ k Putinovi? Už se ví, kdo u souseda Ruska vyzývá k odtržení
Když se novináři estonského deníku Postimees, u nichž lze jen stěží předpokládat, že pracují pro Kreml, dozvěděli o tomto požadavku úřadů, nazvali svůj článek na svém webu „Morální maják Estonska zhasíná“ a použili slovo, které Estonci v souvislosti se sebou velmi neradi slyší: pokrytectví.
Evropská komise, soudě podle tiskových zpráv, žádosti Estonska okamžitě vyhověla – částečně proto, že alternativním (a hlavním) dodavatelem kovů vzácných zemin je Čína, s níž má Evropská unie rovněž napjaté vztahy.
Neméně zajímavá mi však připadala i jiná událost. Politici pobaltských zemí, kteří teprve nedávno kritizovali společná rozhodnutí EU o zrušení sankcí vůči Ališeru Usmanovovi a Michailu Fridmanovi, se nečekaně obrátili na Evropskou komisi s návrhem zavést evropský zákaz tranzitu ruského obilí přes území unie.
Překvapivé je, že Lotyšsko a Estonsko se v tomto případě nehrnou do zavedení vlastních individuálních sankcí, k čemuž se odhodlaly v boji proti ruským oligarchům.
Obilí přes pobaltské přístavy
Navíc – možná to někoho překvapí – v roce 2026 prošlo přes přístavy pobaltských států na export stejné množství ruského obilí, jaké bylo odesláno přes ruské přístavy ve Finském zálivu (navíc objemy měsíčního překladu se v září 2026 ztrojnásobily, když úspěšné ukrajinské útoky připravily ruské vývozce o přístavy v akvatoriu Azovského a Černého moře).
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Z toho vyplývá, že baltské politické kruhy nemají v úmyslu přijímat rozhodnutí, která by byla bolestivá pro celé odvětví jejich ekonomiky, samy od sebe, a dávají přednost tomu, aby byla oznámena z Bruselu a alespoň formálně se týkala nejen jejich států, ale i celé Evropské unie, zatímco populistická opatření v oblasti osobních sankcí schvalují bez problémů.
(Svědčí o tom i to, že lotyšský premiér Andris Kulbergs připustil, že země nemůže zakázat tranzit ruského obilí ani zvýšit poplatky za využívání železniční infrastruktury o plánovaných 300 procent. Odůvodnil to právními riziky a možnými žalobami o 200 až 800 milionů eur, protože obilí podle něj již patří firmám ze strategických partnerských zemí, například USA, Švýcarska a Japonska; řešení chce tento týden projednat v Bruselu - pozn. red.)
Pro spravedlnost je třeba říci, že problém se neomezuje pouze na pobaltské země – lze si vzpomenout, jak řada zemí EU odporuje pokusům Německa, Finska a právě Lotyšska a Estonska zakázat vydávání víz Rusům, kteří se účastnili války proti Ukrajině, a to z důvodu, že takové opatření by mohlo zasáhnout jejich turistický průmysl; všechny tyto příklady však pouze svědčí o tom, že s tím, jak se sankce stávají součástí každodenní ekonomické reality ovlivňující vlády, začíná byznys prosazovat své zištné zájmy stále otevřeněji a úspěšněji.
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Nikdy jsem nesdílel nadšení západních politiků ohledně účinnosti ekonomických sankcí proti Rusku – zejména sankcí namířených proti soukromým osobám, které nezastávají státní funkce. Dnes, jak se zdá, se po téměř pěti letech sankční politiky jak v USA, tak v EU projevují známky únavy z tohoto kurzu.
Avšak i v této situaci již zdaleka ne ojedinělé pokusy jednotlivých zemí EU „komercializovat“ své národní zájmy na úkor jednoty bloku jen podtrhují, jak chaotická a zranitelná je evropská sankční politika.
Podívejte se na video z lotyšské letecké základny Lielvarde, kde jsou letouny NATO:
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