Odešel principál, Ypsilonka zůstává

Tak by mohla znít největší poklona, kterou může složit zasvěcený divák Janu Schmidovi, principálu divadla Ypsilonka, které vedl od roku 1963 jednašedesát let.

Říká se: Umění je schopnost dát osobním zážitkům, strastem, láskám, zkušenostem a všelijak nasbíraným skutečnostem svůj, nezapomenutelný, originální styl. A právě tohle Jan Schmidt uměl na divadle od prvopočátku, když v Liberci, kde byl na vojně, založil vojenský amatérský soubor, s nímž inscenoval Encyklopedické heslo XX. století. Tehdy se na jevišti objevili poprvé dva kamarádi Karel Novák a Jan Schmidt se svými ženami Jitkou Novákovou a Zuzanou Schmidovou v hlavních rolích. O pár let později jsem toto představení shlédl v pražské Redutě a hned bylo jasné, že k našim generačně spřízněným divadlům přibyl další výrazný soubor. Po Divadle Na zábradlí, Semaforu a Činoherním klubu tu byla Ypsilonka, která se lišila velkou mírou kreativní improvizace.

Všechna tato divadla do roku 1989, tedy v době vládnoucí nenormality, měla jedno společné, jak už jsem napsal do jejich výroční publikace ke třicátému výročí v roce 1994, a to bylo hledání otevíracího, osvobozovacího vlastního slova, s kterým obnažovala neznámý a jí zcela cizí ideologií pokřivený prostor. Pomocí tohoto vlastní slova-znaku hledala a pozvolna vytvářela vlastní organický řád.

Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje.

Jan Schmid vystudoval UMPRUM a původně byl výtvarníkem Severočeského loutkového divadla, později Naivního divadla v Liberci, z kterého se zrodila Ypsilonka. Nebyla to ale náhoda, divadlo ho přitahovalo již za studia, dělal asistenta režiséru Emilu Radokovi, tehdy jednomu z nejvýraznější chosobnosti našeho divadla, který stál i u zrodu Laterny magiky, kde mu dělal asistenta Miloš Forman. Proto mohl Jan Schmid od počátku v Ypsilonce pracovat i jako režisér, scénárista, dramatik, zpěvák či herec a později i jako profesor na DAMU.

Když Janu Schmidovi a Ypsilonce kritici vyčítali, že jeho scéna jde snadnou cestou zábavy, odpověděl: "Potřeba bavit se vyplývá z všeobecné ztráty jistot dnešního člověka ve světě, a není nic špatného na tom, že divadlo diváka na chvilku vytrhne z jeho starostí, osvobodí ho a pomůže mu k nadhledu.... Samozřejmě jsem usiloval vždycky i o to, aby smíchové a zábavné roviny unesly i svůj opak… Lidé chtějí zachytit i jakýsi signál prozřetelnosti. Mají hlad po niternější prožitku."

Jan Schmid zemřel 3. června 2024 v Praze.

Napsáno pro ČRo Plus.