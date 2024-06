Pomník soudcovské velkoleposti

Praha se oproti jiným metropolím může pochlubit jedinečnou kuriozitou, zdejší konšelé vztyčili pomník strašidlu. Železný muž v Platnéřské ulici čeká jednou za sto let na čistou pannu, a pak se dočká vysvobození. Pomník však ani potom není třeba bourat – jak se například stalo pomníku J. V. Stalina, patrně za to, že si vysloužil přezdívku fronta na maso, což se osamělému železnému muži stát nemůže.

Soudcovská velkolepost se může například pochlubit tím, že téměř po 35 letech se ujme komunistického zločince odpovědného za smrt desítek lidí na tehdejších československých hranicích. Přijde mi podivné, že o něm celou dobu nevěděli, a teprve teď, s němým, ale zatraceně silným apelem na jeho věk, jej budou několik let soudit, než zajde přirozenou smrtí a bude možné mu postavit pomník.

O to mi však v dnešním textu jde jen okrajově. Daleko více si podle mě zaslouží pomník rozvodoví soudci. Ti dostali do ruky zajímavou hračku, tedy možnost střídavé péče - a mají pokoj, alespoň pokud jde o handrkování o dítě či o děti. V rodičovských přích šermují zdatně "právy otců" a v jejich velkoleposti je ani nenapadne, že u takového jednání je především potřeba zohlednit práva dítěte, které je v takovém případě zcela bezbranné a přiměřené péče k dosažení svého práva bezmocné.

Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje.

Pokud soudce vydá rozhodnutí o střídavé péči, a otec si na týden bere do ostravské ubytovny svou dvouletou dceru, která se zase začne počurávat, a matka nemá dovolání, protože lhůty jsou příliš dlouhé - tak je dotyčný soudce buď sadista nebo blb. Takovým patří dík celé společnosti, a proto i pomník, do jehož podstavce by se tesala jména zasloužilých, by měl být vztyčen. Návrhy, tvůrci i peníze se jistě sejdou.

Tímto se veřejně obracím na Soudcovskou unii a žádám o odpověď. Není náhodou právo dítěte u rozvodového soudu to, co byste měli brát primárně v úvahu?