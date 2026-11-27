Poslední týdny se nesou ve znamení snahy Donalda Trumpa dosáhnout „průlomu“ v urovnání rusko-ukrajinského konfliktu – a evropští politici spěchají s potvrzením, že jsou připraveni zúčastnit se jednání s Moskvou. „Nedělám si naděje na brzké dosažení míru,“ píše v komentáři pro Aktuálně.cz ruský ekonom a sociolog Vladislav Inozemcev.
Na jedné straně v Kremlu, když hovoří o „nové bezpečnostní architektuře“, ve skutečnosti touží zrevidovat základní principy, jako je nemožnost měnit hranice vojenskou silou a nedělitelnost státní suverenity; na druhé straně jsou ambice a zájmy západních spojenců Ukrajiny natolik odlišné, že dospět k jednotnému názoru na budování vztahů s Moskvou pro ně bude obtížné.
Mezitím však nyní, v očekávání zahájení vyjednávacího procesu, stojí za to připomenout si chyby, kterých se Západ dříve dopouštěl ve vztazích s Putinovým režimem. Jelikož jich nebylo málo, zastavím se jen u některých a čtenáři si tento seznam mohou doplnit sami.
Usmiřování, pochopení a neodstrkování
První z nich je myšlenka „usmiřování“, „pochopení“ a/nebo „neodstrkování“ Ruska od Evropy. Když v roce 2008 začala válka s Gruzií, prezident Nicolas Sarkozy spěchal do Moskvy a Tbilisi, aby obě země „usmířil“ – a v důsledku toho Kreml vyvázl z této epizody bez jakýchkoli sankcí.
O sedm let později prezident François Hollande a kancléřka Angela Merkelová napomohli takzvaným Minským dohodám, které de facto pomohly legitimizovat ruskou přítomnost na Donbasu tím, že vnější okupaci prezentovaly jako jakýsi „vnitřní konflikt“.
V roce 2019 Thorbjørn Jagland, tehdejší generální tajemník Rady Evropy, prosadil obnovení hlasovacího práva ruské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PSRE), přičemž kompromis s Moskvou označil za „velký dar Evropě k 70. výročí Rady“.
Tento krok nevrátil Krym Ukrajině ani nezlepšil situaci v oblasti lidských práv v Rusku, ale vyvolal krizi uvnitř Rady Evropy: ukrajinští a gruzínští zástupci opustili zasedání a sedm zemí vyjádřilo společný protest. V únoru 2022 pak Rusko, opět jako plnoprávný člen Rady Evropy, zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Dnes, kdy kremelští agenti organizují sabotáže v Estonsku a Německu a ruské rakety a drony dopadají na území Polska, mnozí v Evropě považují za možné dělat s Moskvou byznys: Francie nakupuje rekordní objemy ruského LNG a Lotyšsko navyšuje překládku ruského obilí, které po zničení Krymského mostu již nelze vyvážet přes přístavy Azovského moře.
Podívejte se, jak to vypadalo na Krymském mostě den po útoku:
Kdy už Evropa začne na ruské nepřátelské akce odpovídat úderem (nebo alespoň hrozbami úderů), místo aby „projevovala trpělivost“? Tato otázka zůstává otevřená.
Posedlost Evropy lidskými právy
Druhá chyba pramení z posedlosti Evropy lidskými právy. Když Pravoslavná církev Ukrajiny získala v roce 2019 autokefalii, její konflikt s Moskevským patriarchátem, jehož hlava patriarcha Kirill invazi požehnal a nazývá válku na Ukrajině „svatou“, se radikálně vyostřil.
Poté však, co Ukrajina v srpnu 2024 přijala zákon zakazující náboženské organizace napojené na Ruskou pravoslavnou církev, se těmto organizacím nečekaně dostalo značné podpory ze strany obránců lidských práv a právníků.
Robert Amsterdam, dříve známý jako advokát Michaila Chodorkovského, v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem odsoudil pronásledování Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu (UPC MP) na pozadí zinscenovaných záběrů žhářských útoků na chrámy.
Dnes tento známý advokát již zastupuje zájmy Arménské apoštolské církve a vystupuje jako mezinárodní advokát Samvela Karapetjana – ruského občana arménského původu napojeného na FSB, zatčeného v Jerevanu v červnu 2025 za veřejné výzvy ke svržení proevropského vedení Arménie.
Jiný příklad: ačkoli již čtyři roky prezident Putin sází na Rusy, kteří se dobrovolně hlásí do armády, a nevidí nic nemorálního na zabíjení nevinných Ukrajinců za peníze (tento systém nazývám „smrtonomikou“ – ekonomikou smrti), zákaz vydávání víz bývalým ruským vojákům dosud nebyl zaveden (pouze Estonsko prosazuje takové opatření na národní úrovni).
Navíc vzniká dojem, že Evropanům leží na srdci nejen práva „obyčejných Rusů“, ale dokonce i práva těch, které Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko otevřeně využívají jako „živé zbraně“: tento týden vynesl Evropský soud pro lidská práva (ESLP) verdikt odsuzující Polsko za „porušení práv“ lidí, kteří se v roce 2021 pokusili proniknout přes evropskou hranici ze strany Běloruska, k čemuž jim dopomohly ruské a běloruské tajné služby.
Nenacházím slov, jak to komentovat.
Nevalná kvalita expertů
Třetí problém souvisí s kvalitou „expertů“, kterým západní politici naslouchají. Má se za to, že pokud má člověk pověst hlasitého kritika své vlády, zaslouží si vážnou pozornost – a to i bez pádnějších důvodů.
Příkladů je bezpočet: Julija Navalná, která se po vraždě svého manžela považuje za vůdkyni ruské opozice, se snaží vyhýbat odsouzení Putinovy války a tvrdí, že se zabývá „ruskými problémy“.
Julija Latyninová, bývalá novinářka deníku Novaja gazeta a rozhlasové stanice Echo Moskvy, označená ruským ministerstvem spravedlnosti za „zahraničního agenta“, tvrdí, že Ukrajina ve své současné podobě „představuje strategické nebezpečí pro Rusko“ a Putin už svou válku vyhrál – „na bojišti, ekonomicky, diplomaticky i kognitivně“.
Arif Junusov, ázerbájdžánský konfliktolog žijící nyní v emigraci v Nizozemsku, říká, že kdyby byl Putin chytřejší, nemusel by válčit – „celý východ Ukrajiny byl stejně jeho“, protože vypadal „tradičně prorusky, vždyť tam žili převážně Rusové“ (podotýkám: myšlenka, že „převážně Rusové“ musejí být nutně imperialisty a stoupenci V. Putina, je nejen sama o sobě mylná, ale také opakuje nejdůležitější teze kremelské propagandy).
Disidenti získávají uznání za svou aktivitu, a to dodává jejich soudům váhu v očích politiků; totéž platí i pro ty Evropany, kteří mají bohaté zkušenosti s prací v postsovětských zemích. Vzpomeňme například na Andrease Grosse, švýcarského sociálního demokrata, který se účastnil pozorování voleb v Rusku a zemích SNS bezmála 100 (!) krát a o svých misích podával zprávy Radě Evropy.
Jeho postřehy byly často přesné, ale závěr zůstával vždy stejný: je třeba Kreml „chápat“ a vyhýbat se „zbytečným“ sankcím. Poznamenávám, že od roku 2022 Švýcarsko vždy odmítalo žádosti zemí EU o reexport munice na Ukrajinu a zmírnění tohoto pravidla přijaté v roce 2025 neumožňuje přímé dodávky; tato otázka byla předložena k referendu vypsanému na nejbližší neděli.
Vzdejte se romantického přístupu
Shrnu-li to, řekl bych, že je načase, aby Západ přešel od „chápání obav Ruska“, „respektování práv obyčejných Rusů“ a naslouchání „odvážným kritikům Putina“ k racionálnějšímu přístupu – vnímat Rusko takové, jaké skutečně je: jako agresorskou zemi posílající armádu žoldáků do cizí země; jako režim, s nímž je třeba mluvit jazykem síly; jako imperialistickou mocnost, jejíž poddaní jsou hluboce nakaženi expanzionistickým revanšismem.
Čím rozhodněji se Evropané vzdají svého „romantického“ přístupu k Rusku i k Rusům, tím větší bude šance, že jednání s Kremlem neskončí, jak tomu obvykle bývalo, bezvýsledně…
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