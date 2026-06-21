Potopil křižník Moskva, teď si brousí zuby na ruská letiště – nový ukrajinský Neptun

V roce 2022 poslala ke dnu vlajkovou loď černomořské flotily, křižník Moskva. Teď dostane modernějšího nástupce – Ukrajinci ve spolupráci s evropským zbrojním gigantem MBDA vyvíjí střelu Neptun 2. Díky západním technologiím je imunní vůči ruskému rušení a dokáže prolamovat například železobetonové hangáry pro letadla na ruských letištích stovky kilometrů za hranicí.
Ukrajinská konstrukční kancelář Luch podepsala minulý minulé pondělí na prestižní zbrojní výstavě Eurosatory v Paříži smlouvu o strategické spolupráci s evropským (francouzsko-italsko-britsko-německým) gigantem MBDA. Cíl je jasný: vzít základ střely R-360 Neptun, která se v dubnu 2022 nesmazatelně zapsala do historie potopením křižníku Moskva, vlajkové lodi ruského Černomořského loďstva, a přetavit ji v technologické monstrum s názvem Neptun 2.
Oficiální prohlášení sice zbrojní detaily tají, ale portfolio MBDA mluví samo za sebe. Tento koncern stojí za vývojem těch nejefektivnějších hi-tech systémů současnosti – od německo-švédské střely Taurus (o které Ukrajinci marně žádali vládu v Berlíně) přes francouzsko-britské střely Storm Shadow / SCALP až po vyvíjený systém STRATUS plánovaný pro rok 2030. Přístup k tomuto know-how posune ukrajinský raketový program o světelné roky dopředu.
Dosud Ukrajinci čerpali jen ze skromných zásob raket Storm Shadow / SCALP, které jim Britové a Francouzi poskytli. I při počtu zhruba 200 kusů dokázaly tyto střely například zničit při zásahu suchého doku v Sevastopolu moderní ponorku a výsadkovou loď.
Rakety Storm Shadow také proletěly střechou přímo do hlavní budovy velitelství ruského Černomořského loďstva v Sevastopolu uprostřed porady vysokých důstojníků. V červenci 2023 jedna z těchto střel úspěšně zasáhla záložní velitelské stanoviště 58. armády v okupovaném Berďansku, kde při výbuchu zahynul generál Oleg Cokov, jeden z nejvýznamnějších ruských generálů zabitých od začátku invaze.
Ukrajinci je také opakovaně použili k úderům na strategické mosty propojující Krymský poloostrov s chersonskou pevninou, zejména na Čonharský most. Rakety dokázaly spolehlivě prorazit mostovku a vyřadit klíčové silniční a železniční tepny z provozu na celé týdny.
Jenže raket Storm Shadow / SCALP je málo a navíc ke každému jejich použití potřebují Ukrajinci technickou podporu Západu. Rakety Neptun 2 budou Ukrajinci (se západní pomocí) vyrábět sami a také autonomně určovat jejich použití. Neptuny navíc mohou na rozdíl od střel Storm Shadow odpalovat i z automobilů, a ne jen z vzácných proudových letounů Su-24, které ukrajinští (a asi i západní) technici složitě upravili, aby mohly odpalovat britsko-francouzské rakety.
Nová raketa navíc čerpá ze zkušeností ukrajinského bojiště, zatímco rakety Storm Shadow byly vyvinuty na přelomu tisíciletí. Současné bojiště je přehlcené systémy protivzdušné obrany. Aby nová střela vůbec měla šanci zasáhnout cíl, musí projít radikální designovou proměnou.
MBDA dodá Neptunu 2 pokročilé stealth vlastnosti. Očekává se kompletně nová konfigurace křídel, modernizovaná avionika a úprava konstrukce trupu tak, aby měla střela minimální radarovou signaturu a dokázala proklouznout ruskými radary.
Zásadní upgrade čeká naváděcí systémy. Původní Neptun vznikal jako čistě protilodní zbraň spoléhající na aktivní radar, který však dokážou ruské systémy elektronického boje (REB) zčásti oslepit.
Neptun 2 se tak posouvá o generaci dál. Převzít by měl technologii vysoce efektivních infračervených senzorů od MBDA. Tyto senzory vyhledávají cíle pasivně podle jejich tepelné stopy, což znamená, že nevysílají žádný signál, nelze je zarušit a cíl zasahují s chirurgickou přesností.
Evropské partnerství přinese zlom i v samotné ničivé síle. MBDA disponuje technologiemi špičkových průbojných hlavic – Taurus využívá systém MEPHISTO, Storm Shadow zase hlavici BROACH. Oba tyto systémy fungují na principu dvoufázového výbuchu. První nálož (kumulativní) prorazí vrstvu metrového železobetonu nebo pancíře a vytvoří vstupní otvor. Hlavní nálož pak proletí vzniklým otvorem dovnitř a k sekundární masivní explozi dochází až hluboko v útrobách objektu.
Tento specifický design udělá z Neptunu 2 ideální zbraň pro totální likvidaci podzemních bunkrů, chráněných velitelských stanovišť a těžce opevněných strategických uzlů hluboko za ruskou linií.
Autor je doktorandem bezpečnostních studií na FSV UK
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