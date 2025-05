Proč je Česká pošta ničemným úřadem

I kdyby poštovní známka na dopis stála stokoruny, Českou poštu to nezachrání. Představuje totiž „Úřad“ v celé své velkoleposti a stupiditě.

Přiznávám se, nerad courám po úřadech a také nechci vysedávat na poště jen kvůli tomu, že mi někdo poslal do vlastních rukou sdělení, že pokud nebude pršet, bude zřejmě sucho. A tak již několikátým rokem, stejně jako moje žena, pověřuji svého syna, který stejně čas od času na tento úřad zajít musí, aby nám tyto zásilky vyzvedával.

Přibližně před deseti dny nám přišlo upozornění, že naše rok platné pověření končí a je třeba jej obnovit. Vypravili jsme se proto ruku v ruce na poštu. Po půlhodině čekání, kdy jsme došli k okénku, nám bylo sděleno, že přicházíme příliš brzy - neb povolení propadá až za týden a s předstihem se to řešit nedá.

Navštívili jsme Českou poštu o několik dnů později. Pobyli jsme zde celkem hodinu. Rozumný tvor by konstatoval, že krom věku se opravdu zcela nic nezměnilo a orazil by ten papír štemplem, který by jej prodloužil o další rok. Ale, to by nesměl být "Úřad". Dáma za okénkem strávila přepisováním našich údajů do nového dokumentu téměř 40 minut. Nevím, jak jsou poštovní úředníci placeni, ale i kdyby jen minimální mzdou, pošta na tom musí prodělat kalhoty!

Člověk, který tento systém vymyslel, si zaslouží Nobileho cenu. Tedy cestu vzducholodí na severní pól a ztroskotání tamtéž.