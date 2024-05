Proč je mediální prostor plný Babiše?

Je mediální prostor v Česku placen Babišem, nebo mu novináři dělají reklamu z vlastní iniciativy? Téměř každý den se někde objeví buď zpráva o Babišovi nebo jeho fotografie. Teď, když se rozvedl s Monikou, jej napřed utěšují ryby a následně nějaká zrzka. Kde jsou zprávy o práci vlády či o práci sněmovny?

Když se podíváme na internet nebo na veřejnoprávní televizi, není prakticky dne, aby se tam jako "de facto" reklama neobjevil příspěvek o Babišovi, většinou s jeho fotografií, nebo s rozhovorem. Mám pocit, že dostává řádově více prostoru než vládní aktivita, provládní strany a pozitivní práce. Jeho destrukční politika je naopak prezentována pořád. A já se ptám, je to politika veřejných medií, která vychází ze zajímavé platby, nebo je to něčí vlastní iniciativa?

Kecy o vyváženosti zpravodajství si už může velitelství vetknout za klobouk. Mě trápí otázka, zda tak dotyční činí "z vlastní blbosti, nebo za cizí peníze", jak kdysi dávno vysvětloval své počínání Jan Werich Jiřímu Voskovcovi.

Kdyby o aktivitách Andreje Babiše bylo stejné ticho, jako o aktivitách těch, kteří pracují na nápravě škod, které jeho vláda způsobila, poklesla by jeho nezdravá a destrukční popularita, možná by stoupla i popularita vlády. Babiš totiž pracuje goebbelsovskou metodou, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou - a má na to neuvěřitelně velký mediální prostor.