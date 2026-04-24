Nechceme koblihy, vzkázaly seniorky Babišovi. Ten prozradil, s kým chce a nechce mluvit

V pravidelném pátečním pořadu TEČKA Radka Bartoníčka se redaktor Aktuálně.cz s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne. Tentokrát nabízí deset krátkých videoukázek, na kterých uvidíte hned několik novodobých „influencerů“ – od lidovce Jana Grolicha přes Alenu Schillerovou s Alešem Juchelkou z ANO až po Petra Fialu s Evou Decroix (ODS).
Tento týden potvrdil ještě více stále zřetelnější snahu politiků získávat své voliče tím, že si přátelsky notují mezi sebou na sociálních sítích. Kromě vlastních videí se pouští také do podcastů a streamů, ve kterých nemusí čelit žádným náročnějším dotazům. „Mistrem“ nad jiné je v tomto samotný předseda vlády a ANO Andrej Babiš, který to přiznal zcela otevřeně.
„Chodit do těch debat, to je tak něco strašného, debatovat tam s lidma, kteří jsou úplně mimo, kteří vůbec neví, o čem mluví,“ divil se v tomto týdnu Babiš při „debatě“ se svým ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. Ten totiž chodí do televizních debat poměrně často a Babiš mu za to skládal hold, protože on samotný velmi často mluví sám na svých sociálních sítích nebo má podcast právě s Havlíčkem, místopředsedou ANO i vlády.
Mimochodem, Babiš dává najevo znechucení nad tím, že by se měl bavit s nějakými oponenty, dlouhodobě. Ostentativně se až na naprosté výjimky vyhýbá například České televizi i řadě novinářů, kteří jej žádají o rozhovory, kde by měli možnost mu položit více dotazů. Raději volí dlouhé monology, ve kterých útočí na druhé.
Po vzoru Havlíčka s Babišem vytvořili dvojici také dva další čelní politici ANO a vlády, ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. V Tečce Radka Bartoníčka uvidíte jejich upoutávku na nejnovější díl jejich společného podcastu Schillerka & Juchelka.
A společně se poprvé před kamerou na svých sociálních sítích objevili i dva opoziční politici – někdejší předseda vlády a ODS Petr Fiala společně s exministryní spravedlnosti za ODS Evou Decroix.
Za pravdu se musí platit, nejsme stařenky
Politici by ale měli spíše vyrazit do ulic, a to především ti vládní. Proti Babišově vládě totiž proběhly další demonstrace. Nejdříve v neděli protestovali ekologické organizace a jejich příznivci proti politice vládních Motoristů sobě v oblasti životního prostředí. Ve středu pak prošly centrem Prahy i dalších měst tisíce mladých lidí proti snaze vlády změnit financování veřejnoprávních médií.
Na jedné z videoukázek v Tečce Radka Bartoníčka ale promluvily i dvě seniorky, které byly v davu mladých v hlavním městě. Jedné z nich bylo 75 let a přijela z Jílového u Prahy, druhé 82 a rozhodla se přijet podpořit Českou televizi a Český rozhlas až z Děčína. Podle jejích slov jí vadí, jak vláda tvrdí, že chce prý pomoci lidem nad 75 let osvobozením od placení veřejnoprávních médií. Tato seniorka to vnímá tak, že vláda dělá z lidí této věkové kategorie chudáky, stařičké babičky.
„Já svobodná média potřebuji, protože je sleduji a vím, že tam řeknou to, co já potřebuji opravdu slyšet,“ sdělila Aktuálně.cz. S tím, že pro ni je zásadní nezávislost těchto médií na politicích. „Řekla jsem si, že pro to musím něco udělat. Vláda musí vidět, že za něčím stojíme, že za něčím opravdu jdeme a že nás není hrstka,“ uvedla paní z Děčína.
Podobně mluvila také žena z Jílového, která měla transparent s textem „Je mi 75. Nechci předvolební koblihu! Chci pravdu!“. Na otázku, zda to znamená, že chce platit poplatky, odpověděla pozitivně. „Samozřejmě, za pravdu se musí platit, ano, ráda je dám,“ řekla a dodala, že podle ní si chce vláda lidi koupit zrušením či omezením placení těchto poplatků. „Radši budu poslouchat pravdu v televizi,“ zdůraznila.
V Tečce Radka Bartoníčka můžou ale zájemci vidět a slyšet i samotné mladé lidi na zmiňované demonstraci na podporu veřejnoprávních médií, kteří se dožadovali komunikace od ministra kultury Oto Klempíře. „Otevřete okna, otevřete okna!“ skandoval dav před ministerstvem, jehož všechna okna byla ovšem pevně zavřená.
Pořad se rovněž věnuje dění v KDU-ČSL, která si právě v pátek volí zbrusu nové vedení v čele s novým předsedou Janem Grolichem. Ten vystupuje hned v první videoukázce jako představitel „politika-influencera“, který stoupá v kariéře i díky své schopnosti pracovat se sociálními sítěmi.