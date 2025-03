O co jde Trumpovi? Pět bodů, které vysvětlují prezidentovy skutečné cíle a záměry

O co proboha Donaldu Trumpovi jde? Nad tím asi uvažuje každý, kdo sleduje jeho eskapády. Je to blázen? Chaot? Ruský agent? Marc A. Thiessen se v deníku The Washington Post pokouší o racionální analýzu Trumpa - jako někdo, kdo se současným americkým prezidentem o válce mluvil často a dlouho.

Thiessen zkoumal vše, co Trump řekl o válce od začátku ruské invaze před třemi lety. A tvrdí: "Pokud ukrajinští představitelé nepochopí Trumpovy skutečné cíle a záměry, budou se i nadále ocitat na kordy s mužem, který má v rukou osud jejich země." Takže o co jde Trumpovi? Thiessen to vysvětluje v pěti bodech:

1. Trumpovým hlavním cílem je zastavit boje. První, o čem Trump mluví, když přijde řeč na Ukrajinu, je, že a) válka by nikdy nezačala, kdyby byl prezidentem, a b) chce, aby zabíjení skončilo. Proto chce okamžité příměří. A největší Zelenského chyba během jednání v Bílém domě byla, že amerického prezidenta přesvědčil, že on sám si mír nepřeje. Zelenskyj odmítl okamžité příměří, protože Putin již příměří v minulosti porušil. To přineslo ten nejhorší možný výsledek, protože Trump se rozhodl, že Zelenskyj "není připraven na mír". To Trumpa - který chce válku ukončit v řádu měsíců, nikoli let - přesvědčilo, že americká vojenská pomoc podporuje Zelenského neústupnost. "Ten chlap nechce, aby byl mír, dokud má podporu Ameriky," prohlásil v příspěvku na sociálních sítích. Pozastavil tedy vojenskou pomoc a sdílení zpravodajských informací Ukrajině jako nátlak na Zelenského, aby přijal příměří.

Zelenskyj měl Trumpovo příměří přijmout, což by přeneslo břemeno odpovědnosti za ukončení bojů na Putina: pokud by ho ruský vůdce odmítl nebo porušil, stal by se předmětem Trumpova hněvu a nátlaku on, nikoli Zelenskyj.

2. Trump je odhodlán pomoci Ukrajině přežít jako suverénní a nezávislý stát. Proto první dohodou, kterou po návratu do Bílého domu vyjednal, byla dohoda o společném rozvoji těžby ukrajinských nerostných surovin. To v praxi znamená, že Amerika doslova finančně investuje do přežití Ukrajiny.

Trump chce také pomoci Ukrajině získat zpět co největší část jejího území u mírového stolu. Během červnové prezidentské debaty na CNN byl Trump dotázán, zda jsou pro něj přijatelné Putinovy požadavky, aby si Rusko "ponechalo ukrajinské území, které si již nárokovalo". "Ne, nejsou přijatelné," odpověděl. A během setkání s britským premiérem Keirem Starmerem v oválné pracovně minulý měsíc prozradil, že plánuje pomoci Ukrajině získat zpět ztracené území. "Velká část mořské hranice byla zabrána a budeme o tom mluvit," řekl Trump, "a uvidíme, zda ji můžeme získat zpět nebo získat velkou část zpět pro Ukrajinu."

Trump také chápe, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky. Za jednu z takových záruk považuje dohodu o nerostných surovinách. "Budeme tam pracovat. Budeme se pohybovat po zemi. A … nikdo si nebude zahrávat s našimi lidmi, až tam budeme," vysvětlil Trump. Ví však, že bude zapotřebí více - proto během setkání se Zelenským veřejně prohlásil, že je otevřený i možnosti vyslat americké vojáky v rámci mírových sil. "Vím, že se k tomu chystají i jiné země, které jsou shodou okolností hned vedle. My jsme se k tomu nezavázali, ale mohli bychom," řekl.

Trump je otevřený i dalším nápadům na dlouhodobá bezpečnostní opatření. Bezpečnost je však podle něj až to poslední, o čem je třeba jednat, nikoliv to první. "Bezpečnost je tak snadná. To jsou asi dvě procenta problému." Thiessen to komentuje slovy: "Nejsem si jist, zda má pravdu - a Zelenskyj s ním zcela jistě nesouhlasí -, ale pokud Zelenskyj bude požadovat bezpečnostní opatření předem, narazí. To prostě není moudré."

3. Trump lichotí Putinovi, ale to je jen vyjednávací taktika. Co si Trump skutečně myslí o ruské invazi na Ukrajinu? "Ruský útok na Ukrajinu je děsivý," řekl na konferenci Konzervativní politické akce v roce 2022. "Je to nehoráznost a zvěrstvo, ke kterému nemělo nikdy dojít." Nyní, když prezident vede mírová jednání, však nevidí žádný smysl v tom, aby Putina za jeho zvěrstva kritizoval. "Chcete, abych o Putinovi říkal opravdu hrozné věci a pak mu zavolal: 'Ahoj, Vladimire, jak jsme na tom s dohodou? Takhle to nefunguje," vysvětlil během Zelenského nešťastné návštěvy.

Trump věří, že musí být vnímán jako neutrální arbitr, aby dosáhl dohody. "Nejsem zajedno s Putinem. Nejsem spojen s nikým. Jsem spojen se Spojenými státy americkými a pro dobro světa." Na veřejnosti je Trump neutrální. Ve skutečnosti se však snaží pomoci Kyjevu přežít.

A přestože jeho kritici naznačují, že je ve skutečnosti na Putinově straně, Trump nemá pocit, že by musel dokazovat svou pozici vůči Rusku. "Nikdo nebyl vůči Rusku tvrdší než já," řekl mi v roce 2020, než vyložil sérii opatření, která proti Rusku během svého prvního funkčního období přijal, od sankcí po kybernetické útoky. Není důvod si myslet, že by to neudělal znovu, pokud se rozhodne, že Putin je tou nesmiřitelnou stranou, která odmítá dohodu.

Putin Trumpovi řekl, že chce mír, takže Trump jeho "ano" přijímá. Prozatím. V určitém okamžiku to však ruský vůdce bude muset dokázat činy, nikoliv slovy. Pokud Putin nakonec Trumpa oblafne, zjistí, jak rychle se od něj odvrátí. Ostatně poté, co Putin minulý týden vystupňoval raketové údery proti ukrajinským městům, byl Trump údajně rozhořčen a varoval, že se chystá na Rusko uvalit "rozsáhlé bankovní sankce, sankce a cla, dokud nebude dosaženo zastavení palby a KONEČNÉ DOHODY O MÍRU".

Zelenského nejlepší strategií je co nejvíce spolupracovat s Trumpem a dostat Putina do pozice toho, kdo dělá problémy.

4. Trump kritizoval, kolik Spojené státy utratily na pomoc Ukrajině, ale to proto, že se domnívá, že k válce nemělo nikdy dojít a že by k ní za jeho dohledu nikdy nedošlo. Tiše podpořil balíček pomoci, který loni schválil Kongres. Trump chtěl, aby měl podobu půjček, nikoli pomoci. Dnes, o rok později, se mnozí příznivci Ukrajiny v Kongresu shodují, že způsob, jak Ukrajinu vyzbrojit do budoucna, je prostřednictvím úročených půjček zajištěných ukrajinskými nerostnými surovinami jako zástavou.

Trump tvrdí, že Spojené státy na pomoc Ukrajině vynaložily 350 miliard dolarů. "Nevysvětlil, jak k této částce dospěl, ale mám podezření, že do nákladů na válku pro americké daňové poplatníky započítává vše, co jsme od ruské invaze v plném rozsahu vynaložili - včetně posílení obrany NATO v Evropě a rozmístění dalších vojáků a zbraní v Polsku a pobaltských státech," píše Thiessen.

Zelenskyj naproti tomu nerozumně bagatelizoval finanční příspěvky USA, když prohlásil, že "celkem nám USA samostatně poskytly asi 67 miliard dolarů na zbraně a 31,5 miliardy dolarů jsme obdrželi jako rozpočtovou podporu". To je vážný omyl; každý člen Kongresu ví, že hlasoval pro pomoc Ukrajině ve výši 183 miliard dolarů. Podcenění této podpory podkopává ukrajinské spojence a působí nevděčně.

Trump věří, že může Ukrajině pomoci přežít a obnovit se a zároveň vydělat americkým daňovým poplatníkům, a dohoda o nerostných surovinách je způsob, jak toho dosáhnout.

5. Trump nesdílí nepřátelství protiukrajinské MAGA pravice. Považuje se za nejlepšího přítele, kterého Ukrajina má. Zelenského si oblíbil (alespoň před setkáním v Bílém domě) a ukrajinskému vůdci připisuje zásluhu na tom, že ho zachránil během jeho prvního impeachmentu (pokusu o odvolání). "Byl jako kus oceli," řekl Trump, když stál loni v létě vedle Zelenského v Trump Tower. "Řekl: 'Prezident Trump neudělal vůbec nic špatného'. Řekl to nahlas a jasně. A podvod s impeachmentem skončil právě tam. … A toho jsem si vážil."

Faktem je, že Zelenskyj měl Trumpovo přátelství a ztratil ho. Musí ho získat zpět, protože - ať se mu to líbí, nebo ne - na tom závisí osud jeho země.

"Možná se ukáže, že se v něčem nebo ve všem mýlím, jak se jednání budou vyvíjet. Pokud ano, budu první, kdo to přizná a Trumpa bude kritizovat," píše Thiessen. "Ale z toho, co jsem za poslední tři roky viděl, se domnívám, že ti, kdo tvrdí, že Trump stojí na straně Putina proti Ukrajině, se prostě mýlí. A ti, kteří Zelenskému šeptají do ucha opak, tomu nepomáhají."