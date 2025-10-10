Názory

MUDr. Radkin Honzák, psychiatr MUDr. Radkin Honzák, psychiatr | Názory
10. 10. 2025 19:30

Oběti zločinného nezájmu

Svědectví o tom, jak selhávají všechny mechanismy, které by měly hájit oběť, ale které naopak pachatele povzbuzují k další zvrhlé aktivitě.
Poslanec Marek Benda
Poslanec Marek Benda | Foto: Honza Mudra

Dívka, několik let sexuálně zneužívaná a velmi surovým způsobem psychicky týraná svým otčímem, se svěřila učitelce. Ta neváhala, a oznámila vše na příslušných místech. Začněme tím, že policii trvalo celý měsíc, než se dostavila a nutno říci, že nekonala, tedy neudělala nic, aby zabránila pokračování aktivit, které oběť věrohodně vylíčila. Dodejme, že ani matka nedělala nic ve prospěch oběti, naopak jí tvrdým způsobem odmítla.

Sebevražedný pokus vysvobodil oběť dočasně směrem do psychiatrického zařízení, které ji po "zaléčení" vypustilo zpátky do původního prostředí bez možnosti jakékoliv pomoci při dalším zneužívání.

První soud odsoudil pachatele na tři roky do vězení, odvolací soud však snížil trest na podmínku a pachatele ponechal doma, aby mohl pokračovat.  Soudce Novák z odvolacího soudu ve mně vyvolal vzpomínku na Havlíčkovy verše ze Křtu svatého Vladimíra: Vojenský soud na civilní dívá se zvysoka, / nesoudí podle zákonů, všechno jen od oka. Nutno dodat, že v tříčlenném senátu s ním seděly dvě dámy. Jejich ďábelský verdikt se opíral o posudek soudního znalce z oboru psychiatrie, který uvedl, že "do budoucna lze (u posuzované) předpokládat vymizení psychických obtíží". Z mého pohledu je to fušerství, způsobené buď nekompetencí, nebo lajdáctvím.

Ústavní soud pak tuhle prasárnu požehnal.

Anička bohudík našla zcela neformální a institucemi nezaštítěnou pomoc, která mě ujistila, že jsou stále mezi námi ještě hodní a soucitní lidé, ochotní pomoct. Nesedí u soudů, ale pomáhají v nouzi. Finanční sbírka vydala na to, že iniciativa "Pod svícnem" pořídila z vybraných peněz Aničce byt, a pomohla jí se vstupem do života, který do té doby nepoznala. Pro Aničku to byla více než náročná zkouška, v níž zdárně obstála. Její právní zástupce se obrátil na Soud pro lidská práva ve Štrasburku, na jehož rozhodnutí teď čekáme.

V souvislosti s tímto případem byl dokonce přijat zákon Lex Anička, který zahrnuje povinné vzdělávání soudců a nově i posuzování náhrady škod obětem. Nezohlednil ale požadavek, aby za tyto trestné činy nebyly udělovány podmínečné tresty. Jeden z poslanců dokonce při prémiovém promítání dokumentu řekl: "Znásilňování tady bylo, znásilňování je a znásilňování bude." Podle svědectví věrohodné osoby to byl poslanec Benda. Je to tedy norma?

Ptám se, co by se stalo, kdyby dobří lidé nezasáhli? Jaký by byl další osud oběti? Ulice a drogy? Nebo ve chvíli největšího zoufalství kuchyňský nůž? Vždyť "domácí zabíjačky" tvoří velkou část spáchaných vražd, kdy oběť přemění své poddanství ve vztek a útok. Nebo sebevražda?

Ptám se. Jak mohou sedět nekompetentní, a tak emočně tupí lidé na tak odpovědných místech? Spravedlnost opět jednou dostala na frak (správný výraz zakazuje cenzura).

Navzdory tomu Anička žije!

(Chcete-li vidět svědectví o tom, jak selhávají všechny mechanismy, které by měly hájit oběť, ale které naopak povzbuzují pachatele k další zvrhlé aktivitě, nalaďte si v úterý 14.10. ve 20:50 na svém televizoru  program ČT2.)

 
Mohlo by vás zajímat

Trumpa nemusí mít každý rád, ale zaslouží si velký respekt

Trumpa nemusí mít každý rád, ale zaslouží si velký respekt

Učitelé, tlačte na změny ve zdravotnictví. Jinak přijdete o peníze

Učitelé, tlačte na změny ve zdravotnictví. Jinak přijdete o peníze

Výsledky voleb aneb Končí čas ideálů, teď jde o potřeby!

Výsledky voleb aneb Končí čas ideálů, teď jde o potřeby!

Odchodem Dany Drábové se svět skokem změnil k horšímu

Odchodem Dany Drábové se svět skokem změnil k horšímu
Názory.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

před 5 hodinami

Propouštění rukojmích začne v pondělí dopoledne, řekl zástupce Hamásu

Vysoký představitel palestinského hnutí Hamás řekl, že propouštění rukojmích začne v pondělí dopoledne. Informovala o tom agentura AFP. Osvobození rukojmích je součástí první fáze mírové dohody,…
Přečíst zprávu
před 5 hodinami

Ruská bomba zasáhla ukrajinský kostel, zahynuli dva lidé, čtyři jsou zraněni

Nejméně dva lidé přišli o život a další čtyři utrpěli zranění při ruském bombardování východoukrajinského města Kosťantynivka, kde ruská letecká puma o váze 250 kilogramů zasáhla pravoslavný kostel.…
Přečíst zprávu
před 6 hodinami
Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Podle agentur to časopisu People v sobotu sdělil mluvčí rodiny. Podrobnosti o úmrtí herečky, zpěvačky a režisérky nebyly zveřejněny.
před 7 hodinami
V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

Michal Skořepa, analytik ČS a šéf Výboru pro rozpočtové prognózy hodnotí ekonomické programy hlavních stran a varuje před nerealistickými sliby.
před 7 hodinami
Plíšková a Hancko se radují z druhého potomka. Slavnému páru se narodil syn Dominik

Plíšková a Hancko se radují z druhého potomka. Slavnému páru se narodil syn Dominik

Bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková a slovenský fotbalista Dávid Hancko jsou od soboty dvojnásobnými rodiči.
před 8 hodinami
Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

"Každý třetí Moldavan žije pod hranicí chudoby," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz ekonomická expertka z UNDP Daniela Gaspariková.
Aktualizováno před 8 hodinami
Pošlete za sebe do vlády experty, jako to udělala SPD, tlačí Babiš na Motoristy

ŽIVĚ
Pošlete za sebe do vlády experty, jako to udělala SPD, tlačí Babiš na Motoristy

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Další zprávy