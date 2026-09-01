On je šaman i buran. Proč Babišovi uvěří jeho voliči cokoliv. A k čemu je Schillerová

Podcast Politická šikana se vrací na web Aktuálně.cz, tady je nejnovější díl z 1. září 2026. Každý další bude na webu vždy v úterý odpoledne.
Se začátkem školního roku se vrací na Aktuálně.cz po letní přestávce podcast Politická šikana, který bude možné slyšet a vidět premiérově vždy v úterý kolem 17. hodiny. Trojice spoluautorů tentokrát propírala především premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, který začal opět jezdit za voliči a zároveň přišel - prostřednictvím Aleny Schillerové - s návrhem rozpočtu na rok 2027.
Hned ze začátku nejnovějšího dílu Politické šikany je možné si vyslechnout postřehy Petry Jaroměřské, která před pár dny sledovala Andreje Babiše, jak přijel za svými voliči do Frýdku-Místku. Měla tak možnost se přesvědčit, jak ho voliči berou poté, kdy už několik měsíců vládne s Motoristy a SPD – a jeho voliči jsou nadmíru spokojeni.
„Bylo vidět, že jsou z něho až přehnaně nadšení. Dotýkali se ho, sápali se po něm. Má zvláštní kouzlo, je jako šaman, typ lídra, na kterého lidé spoléhají,“ popisovala Jaroměřská, podle níž lidé věří Babišovi až příliš. „On dokáže vytvořit iluzi, že jim zlepší jejich životy,“ upozorňuje s tím, že nejde o nic překvapivého.
„Člověk ví, jaké kouzlo Babiš pro voliče má. Ale když to člověk zažije napřímo, tak je to jiná liga. Lidé mu opravdu věří, ať řekne cokoliv,“ dodává reportérka, která se v Aktuálně.cz zaměřuje především na ekonomiku.
Právě díky své odbornosti sleduje velmi pečlivě i dění kolem státního rozpočtu na příští rok, který podle pondělního oznámení ministryně financí Aleny Schillerové má být zatížen obřím schodkem 389 miliard korun.
Podle Vratislava Dostála je nepochybné, že autorem tohoto návrhu není Schillerová, ale sám Babiš. „Ona to jen prezentovala. Tak to prostě v ANO funguje, je to strana jednoho muže s autoritářskými sklony, který nesnese, když někdo něco dělá jinak, než si on usmyslí,“ míní Dostál, který se podobně jako jeho kolegyně pozastavil u schopnosti Babiše ovlivnit miliony lidí.
„Víra v Andreje Babiše přesahuje racionální argument a ukazuje se, že ať se stane cokoliv, tak s jeho voliči to nehne. Toto je strašně důležité při úvahách, jakým způsobem ho porazit,“ uvedl Vratislav Dostál, který často mluví o neschopnosti opozice Babiše porazit, nebo se mu alespoň přiblížit v průzkumech veřejného mínění.
„Každý opoziční politik by si měl ohmatat, že existuje velká skupina voličů Andreje Babiše, kteří ho budou volit, ať o něm jeho konkurence napíše či řekne cokoliv. A to i v situaci, kdy je přistižen při lži, při tom, když neplní předvolební sliby, nebo je dokonce popírá,“ upozorňuje Vratislav Dostál, podle něhož se „reálný“ Babiš ukázal především při nedávné pěší túře na Lysou horu.
Juchelka se za Babiše styděl
Tehdy vzbudil premiér a šéf ANO velkou pozornost, částečně negativní, kvůli tomu, že v chráněné krajinné oblasti pouštěl nahlas hudbu a utrhl několik květin. „Choval se jako buran. Bylo vidět, že se za něj Aleš Juchelka stydí,“ připomněl Vratislav Dostál přítomnost ministra práce a sociálních věcí a zároveň i člena hnutí ANO. „Autentický Aleš Juchelka se autenticky styděl za autenticky se chovajícího Andreje Babiše, který se choval jako primitiv,“ podotkl jeden z trojice autorů podcastu Politická šikana.
Podle Radka Bartoníčka si ale Andrej Babiš výšlapem na Lysou horu voliče hnutí ANO opět získal, protože pro ně nejsou zmiňované „přešlapy“ s hudbou a kytkami tak podstatné. Oni oceňují to, že Babiš je velmi často mezi lidmi, což bylo patrné i tuto sobotu, kdy přišel na vládní akci pro veřejnost na zahradu pražského Úřadu vlády.
„Andrej Babiš působil jakoby naštvaně, mrzutě, bez chuti, bez života, ale přesto prošel všechny stánky, které na zahradě byly, a všem lidem, kteří u stánků stáli, podal ruku. A ještě natočil videa, na kterých se usmívá, takže to nepochybně na voliče ANO zapůsobilo velmi silně,“ popisuje Radek Bartoníček akci, kde se premiér také s řadou lidí vyfotil a s některými i debatoval.
Zvedne ANO daně?
V podcastu Politická šikana se toho ale můžete dozvědět mnohem více. Trojice redaktorů Aktuálně.cz probírá například návrh státního rozpočtu, včetně toho, zda skutečně hnutí ANO zvedne příští rok některé daně, jak avizuje. A především, které sociální a voličské skupině „sebere“ peníze, a zda se to dotkne právě i voličů Babiše.
Petra Jaroměřská, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček se bavili také o svých letních dovolených, postěžovali si na častá zpoždění vlaků nebo glosovali počínání režisérky Heleny Třeštíkové, která si sehnala telefon na ministra kultury Oto Klempíře, aby u něj zabojovala za to, aby Česká televize nebyla placená ze státního rozpočtu – a nebyla tak i více závislá na politické moci. „Já jsem si celou dobu říkala, proč si sehnala telefon na něho a ne na Andreje Babiše,“ usmívá se Petra Jaroměřská v narážce na to, že také o způsobu placení ČT rozhoduje hlavně a především Babiš.