Pane Babiši, já nebrečím. Za co šéfa vlády chválit a za co ho naopak kritizovat

V pravidelném pátečním pořadu Tečka Radka Bartoníčka můžete jako obvykle zhlédnout několik krátkých videoukázek především z české politiky uplynulých dní. Nejčastěji je k vidění premiér Andrej Babiš (ANO), který autora zmiňovaného videopořadu postrádal v tomto týdnu na tiskové konferenci po zasedání vlády. Radek Bartoníček reaguje na vzkaz premiéra a popisuje silné i slabé Babišovy stránky.
Poeticky řečeno, premiér Andrej Babiš byl toho dne poněkud neklidný. Konkrétně neklidný byl v tomto týdnu například v pondělí na tiskové konferenci po zasedání vlády, kde se pustil do své obvyklé kritiky novinářů. Zejména když se podíval pořad České televize Newsroom, kde si na začátku novináři stěžovali na špatnou komunikaci ze strany některých členů Babišovy vlády.
„V Newsroomu se tvrdí, že nechceme s vámi komunikovat. Ale přijďte sem, proč tady nesedí Bartoníček…“ uvedl mimo jiné Babiš. „Pokládejte nám otázky, my jsme na to připraveni. Bartoníček brečí, tak ať sem přijde,“ pokračoval premiér v narážce na připomínky novinářů, že je stále obtížnější vládním politikům pokládat otázky, protože si dělají stále častěji vlastní pořady.
Radek Bartoníček ve svém pořadu vysvětluje, že rozhodně nebrečí a ani není nepřítelem Andreje Babiše, byť ten právě takto často novináře líčí před svými voliči. Jim také opakovaně doporučuje, aby věřili jen a jen tomu, co on vysílá na sociálních sítích, byť tam nemusí čelit žádným otázkám a třeba i nepříjemným faktům.
Podstatou nejnovějšího dílu ale není debata o vztahu mezi politiky a novináři, ale to, jaký je vlastně Babiš, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, jaké je Česko pod jeho vedením. Můžete si tak pustit videa, na kterých Babiš sklízel v minulých dnech například velkou pochvalu za pomoc Masarykovu onkologickému ústavu v Brně, nebo můžete vidět, jak se snaží řešit problém návykového kratomu.
Ten samotný Andrej Babiš ale zároveň inicioval či dopustil, když při reformě protidrogové a lidskoprávní agendy byl obejit například samotný protidrogový koordinátor Pavel Bém – kterého si Babiš v lednu vybral. Babišova vláda tak schytává za postup v této oblasti ostrou kritiku, stejně jako odborníci označují za velmi špatné návrhy zákonů o státních úřednících a stavebním zákonu, které se vládní většina chystá přesto schválit.
Česko tak přešlapuje na místě, a jak ukazuje další video, stále a stále se vrací téma možného Babišova střetu zájmů. Opozice ho za toto pranýřuje a Babiš tuto kritiku odmítá prostřednictvím osobních útoků na opoziční politiky. Stále silnější a silnější averze mezi vládou a opozicí se přitom odehrává v době, kdy se rozhoduje, jak Česko obstojí v konkurenci celé řady dalších zemí.
Nejde ale „jen“ o ekonomiku, Radek Bartoníček se ještě vrací k festivalu Meeting Brno, jehož součástí bylo i setkání sudetoněmeckých krajanů. A jak ukazují videa, zatímco zástupci a příznivci tohoto festivalu mluvili o usmíření a spolupráci, kritici často sahali k velmi ostrým výrazům a viditelnému hněvu. Jak předvedla například na pódiu nedělní demonstrace komunistka Kateřina Konečná – a na stejném pódiu byli i někteří poslanci vládního klubu SPD.
Toho SPD, se kterým vládne Andrej Babiš, který stejně jako hnutí Tomia Okamury mnohdy kritizuje novináře. Aktuálně.cz se ho proto pokusí na tyto i další věci zeptat na pondělní tiskové konferenci, zvláště když samotný premiér přišel s pozvánkou. „Pozdravujte tečku cézet, přijďte a bavte se s námi. Tady vám odpovíme na všechno,“ slibuje předseda vlády. Tak uvidíme, jak dlouho mu tato vstřícnost a vlídnost vydrží.